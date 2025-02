Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"86998097-66e3-47f5-8bc9-eba049de2a85","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cégnek Magyarországon is komoly érdekeltségei vannak. ","shortLead":"A cégnek Magyarországon is komoly érdekeltségei vannak. ","id":"20250219_Continental-beszallito-3000-fos-leepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86998097-66e3-47f5-8bc9-eba049de2a85.jpg","index":0,"item":"32743c0a-8788-45e3-b8eb-4da1cbbdd65d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Continental-beszallito-3000-fos-leepites","timestamp":"2025. február. 19. 07:27","title":"Újabb nagy német autóipari beszállító jelentett be tömeges leépítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 5-én összeáll még egyszer, utoljára a legendás rockzenekar. ","shortLead":"Július 5-én összeáll még egyszer, utoljára a legendás rockzenekar. ","id":"20250217_Ozzy-Osbourne-Black-Sabbath-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb.jpg","index":0,"item":"c8193590-f05b-4218-bb99-f7eb55b8438a","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Ozzy-Osbourne-Black-Sabbath-koncert","timestamp":"2025. február. 17. 13:57","title":"Ozzy a nyári Black Sabbath-koncertről: „Annyit fogok játszani, amennyit bírok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök szerint ez annak köszönhető, hogy megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok meg az amerikaiak között.","shortLead":"A miniszterelnök szerint ez annak köszönhető, hogy megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok...","id":"20250217_Orban-Viktor-video-beketargyalasok-Trump-Putyin-euro-forint-arfolyam-400-gazarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"edc4f5ea-cfaa-4579-bd80-9e004d2ddaf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Orban-Viktor-video-beketargyalasok-Trump-Putyin-euro-forint-arfolyam-400-gazarak","timestamp":"2025. február. 17. 12:19","title":"Orbán Viktor körülnézett a világban, és arra jutott, hogy csak idő kérdése, és az euró be fog nézni a 400 forint alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93bb655-3bb7-4615-9445-097841f0e5dd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha nem fektetnek be, ha nem erősek, akkor gyerekként fogják kezelni – fogalmazta meg súlyos kritikáját Armin Papperger.","shortLead":"Ha nem fektetnek be, ha nem erősek, akkor gyerekként fogják kezelni – fogalmazta meg súlyos kritikáját Armin Papperger.","id":"20250218_Rheinmetall-vezer-europa-gyerekek-asztala-ukrajnai-rendezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e93bb655-3bb7-4615-9445-097841f0e5dd.jpg","index":0,"item":"abbefc02-c52f-41de-bac5-5240f07c747b","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Rheinmetall-vezer-europa-gyerekek-asztala-ukrajnai-rendezes","timestamp":"2025. február. 18. 10:13","title":"Rheinmetall-vezér: Nem csoda, hogy Európát a gyerekek asztalához ültette az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter egy lakossági fórumon beszélt erről, amit az M30-as út javításával kapcsolatban hívtak össze. A fórumon szeretett volna az osztrák vállalat is részt venni, az Építési és Közlekedési Minisztérium azonban, titoktartásra hivatkozva ezt nem tette lehetővé.","shortLead":"A miniszter egy lakossági fórumon beszélt erről, amit az M30-as út javításával kapcsolatban hívtak össze. A fórumon...","id":"20250217_Lazar-Janos-kilatasba-helyezte-a-Strabag-Magyarorszagrol-valo-kitiltasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"4c1d989e-5ba8-4a57-a86c-1e56e84066c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Lazar-Janos-kilatasba-helyezte-a-Strabag-Magyarorszagrol-valo-kitiltasat","timestamp":"2025. február. 17. 21:20","title":"Lázár János kilátásba helyezte a Strabag Magyarországról való kitiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71acba02-183f-4239-9298-cbe273bd7717","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Néhány enyhébb szorongásos zavar esetén a mindfulness terápia felveszi a versenyt a pirulákkal – derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Néhány enyhébb szorongásos zavar esetén a mindfulness terápia felveszi a versenyt a pirulákkal – derül ki egy friss...","id":"20250217_Szorongascsokkentes-mellekhatasok-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71acba02-183f-4239-9298-cbe273bd7717.jpg","index":0,"item":"c18ff7fd-15a7-4dfc-a824-7f54e97f8cba","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250217_Szorongascsokkentes-mellekhatasok-nelkul","timestamp":"2025. február. 17. 12:18","title":"Szorongáscsökkentés mellékhatások nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab33294a-846d-4d3e-9500-7189276fb99b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiát gyorshajtás okozhatta, a sérültek között gyermekek is vannak.","shortLead":"A tragédiát gyorshajtás okozhatta, a sérültek között gyermekek is vannak.","id":"20250218_Kozel-harmincan-vesztettek-eletuket-egy-buszbalesetben-Boliviaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab33294a-846d-4d3e-9500-7189276fb99b.jpg","index":0,"item":"1663bc0b-bec5-4510-8ed0-66123fbc4285","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Kozel-harmincan-vesztettek-eletuket-egy-buszbalesetben-Boliviaban","timestamp":"2025. február. 18. 07:54","title":"Közel harmincan vesztették életüket egy buszbalesetben Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot zuhant az elmúlt időszakban. A megvalósult innováció alindex jelentős csökkenést mutatott, a digitalizáció is megtorpanni látszik, ahogy kimerülni tűnik a mesterségesintelligencia-láz is. A visszaesésért részben a gazdasági környezet okolható.","shortLead":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot...","id":"20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"24012e11-0fd8-4f0e-a45d-8fc849e3d8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","timestamp":"2025. február. 17. 10:03","title":"Valami rossz történik a magyar cégeknél, mélybe zuhant egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]