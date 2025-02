Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakértőnek, aki az eszközöket ellenőrizte, enyhítették a büntetését. ","shortLead":"A szakértőnek, aki az eszközöket ellenőrizte, enyhítették a büntetését. ","id":"20250218_Masodfokon-is-letoltendo-szabadsagvesztesre-iteltek-annak-a-vasi-kalandparknak-az-uzemeltetojet-ahol-egy-kidolo-fa-megolt-egy-gyereket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26.jpg","index":0,"item":"4949aed7-f120-4d47-8d4d-314f1d8d6292","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Masodfokon-is-letoltendo-szabadsagvesztesre-iteltek-annak-a-vasi-kalandparknak-az-uzemeltetojet-ahol-egy-kidolo-fa-megolt-egy-gyereket","timestamp":"2025. február. 18. 20:28","title":"Másodfokon is letöltendő szabadságvesztésre ítélték annak a vasi kalandparknak az üzemeltetőjét, ahol meghalt egy gyermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe86c92-606e-4b5d-859a-0f6b7ba1bb91","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Tisza Párt építkezése, a vasárnapi német választások és persze mindaz, ami az ukrajnai békekötés körül történik lapunk friss számában. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"A Tisza Párt építkezése, a vasárnapi német választások és persze mindaz, ami az ukrajnai békekötés körül történik...","id":"20250220_hvg-Hamvay-Peter-Egesz-palyas-letamadas-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffe86c92-606e-4b5d-859a-0f6b7ba1bb91.jpg","index":0,"item":"d8fe1c84-5f04-4156-abb5-ab1eee310ad6","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Hamvay-Peter-Egesz-palyas-letamadas-fulszoveg","timestamp":"2025. február. 20. 08:00","title":"Hamvay Péter: Egész pályás letámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kétoldali tüdőgyulladással kezelt katolikus egyházfő értékei javultak.","shortLead":"A kétoldali tüdőgyulladással kezelt katolikus egyházfő értékei javultak.","id":"20250219_javult-ferenc-papa-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d.jpg","index":0,"item":"f50ba696-3d6d-48fa-bcc4-8d3aae013374","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_javult-ferenc-papa-allapot","timestamp":"2025. február. 19. 19:44","title":"Javult egy kicsit Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c713db3b-b9c0-4622-9c49-f3918a09aa73","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök a Keith Kellogg tábornokkal folytatott megbeszélés után közölte: világosan megmondtuk, hogy ez a háború nem végződhet orosz győzelemmel.","shortLead":"Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök a Keith Kellogg tábornokkal folytatott megbeszélés után közölte: világosan...","id":"20250218_Amerika-nem-csokkenti-katonai-jelenletet-a-regioban-mondta-Varsoban-Trump-elnok-kulonmegbizottja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c713db3b-b9c0-4622-9c49-f3918a09aa73.jpg","index":0,"item":"633ef226-77be-404c-8005-125c3df1afd5","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Amerika-nem-csokkenti-katonai-jelenletet-a-regioban-mondta-Varsoban-Trump-elnok-kulonmegbizottja","timestamp":"2025. február. 18. 20:01","title":"Amerika nem csökkenti katonai jelenlétét a régióban – mondta Varsóban Trump elnök különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9112f9f-b470-496f-8b14-d62aa5522182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hunyadi János életét feldolgozó, csillagászati összegből forgatott sorozat a filmintézet szerint „mérföldkő” a magyar filmipar számára.","shortLead":"A Hunyadi János életét feldolgozó, csillagászati összegből forgatott sorozat a filmintézet szerint „mérföldkő” a magyar...","id":"20250219_Marcius-elejen-jon-a-Hunyadi-sorozat-a-TV2-re","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9112f9f-b470-496f-8b14-d62aa5522182.jpg","index":0,"item":"eb5f8ca2-8d9b-4db9-9e63-d8dfa1b2fb0c","keywords":null,"link":"/kultura/20250219_Marcius-elejen-jon-a-Hunyadi-sorozat-a-TV2-re","timestamp":"2025. február. 19. 16:01","title":"Március elején jön a Hunyadi-sorozat a TV2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ff2c7-ccf1-4cfd-bd37-f6d6b6b46f1c","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Harminc éve mutatták be a Berlinalén a Füst című örökzöldet, amely a brooklyni Paul Auster forgatókönyve alapján a szintén brooklyni Harvey Keitel főszereplésével mutatja be egy brooklyni dohánybolt mindennapjait. A színésszel idéztük fel a forgatást és az amerikai független film aranykorának számító kilencvenes éveket.","shortLead":"Harminc éve mutatták be a Berlinalén a Füst című örökzöldet, amely a brooklyni Paul Auster forgatókönyve alapján...","id":"20250219_Harvey-Keitel-interju-fust-paul-auster-brooklyn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac7ff2c7-ccf1-4cfd-bd37-f6d6b6b46f1c.jpg","index":0,"item":"f0da0a9d-3b78-46fe-90ef-4fcce6036f40","keywords":null,"link":"/360/20250219_Harvey-Keitel-interju-fust-paul-auster-brooklyn","timestamp":"2025. február. 19. 19:30","title":"Harvey Keitel a HVG-nek: Eljátszanám egy filmben a Ponyvaregény Mr. Wolfe-ját és a Füst dohányárusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f20f714-715b-42b2-9651-6199c5d4b1b0","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az aranyvízumok, letelepedési és vendégbefektetői programok feltételei szinte minden országban szigorodtak, miként Magyarországon is. De mit kell teljesíteni azért, hogy valaki akár útlevelet kapjon egy országban?","shortLead":"Az aranyvízumok, letelepedési és vendégbefektetői programok feltételei szinte minden országban szigorodtak, miként...","id":"20250219_Magyarorszag-bevandolas-vizum-aranyvizum-befekteto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f20f714-715b-42b2-9651-6199c5d4b1b0.jpg","index":0,"item":"5ca8d458-3424-4b5a-a64d-5f1f886f094e","keywords":null,"link":"/360/20250219_Magyarorszag-bevandolas-vizum-aranyvizum-befekteto","timestamp":"2025. február. 19. 13:44","title":"Magyarország kínálja a legolcsóbb „aranyvízumot” az unióban, az igazi konkurenciát azonban a karibi államok jelentik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba2d4c7-7378-400d-8fe5-11a5b42e80e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök mindeközben elhalasztotta látogatását Szaúd-Arábiába. ","shortLead":"Az ukrán elnök mindeközben elhalasztotta látogatását Szaúd-Arábiába. ","id":"20250218_recep-erdogan-volodimir-zelenszkij-talalkozo-ankara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba2d4c7-7378-400d-8fe5-11a5b42e80e3.jpg","index":0,"item":"98e6d5a3-5480-48ff-83f1-d2ac3e25460c","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_recep-erdogan-volodimir-zelenszkij-talalkozo-ankara","timestamp":"2025. február. 18. 17:42","title":"Zelenszkij a sajtóból értesült arról, hogy tárgyal az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]