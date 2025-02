Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1982024-1f9a-4541-b8bf-0b65e7c754e8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A harsány stílusáról ismert Mansory most is kitett magáért. ","shortLead":"A harsány stílusáról ismert Mansory most is kitett magáért. ","id":"20250219_Steph-Curry-tuningolt-Ford-GT-Mansory","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1982024-1f9a-4541-b8bf-0b65e7c754e8.jpg","index":0,"item":"43e06171-18c5-4401-888c-cb9f0fcd80e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Steph-Curry-tuningolt-Ford-GT-Mansory","timestamp":"2025. február. 19. 20:20","title":"Az NBA triplakirálya Steph Curry, teljesen egyedi tuningolt Ford GT-vel lepte meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425b275-7fbb-485b-8d64-4eb252b6322d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kikérik maguknak, hogy „kávéivó, spagettizabáló maffiózók” lennének. ","shortLead":"Kikérik maguknak, hogy „kávéivó, spagettizabáló maffiózók” lennének. ","id":"20250220_Eurovizios-Dalfesztival-esztek-olaszok-kitiltas-Tommy-Cash","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425b275-7fbb-485b-8d64-4eb252b6322d.jpg","index":0,"item":"8d5fc873-1d44-4351-8b44-2603a27aa632","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Eurovizios-Dalfesztival-esztek-olaszok-kitiltas-Tommy-Cash","timestamp":"2025. február. 20. 15:51","title":"Megsértődtek az olaszok, kizáratnák az észteket az Eurovízióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump egyre súlyosabb kijelentéseket tesz Ukrajnáról, illetve az ország vezetéséről. ","shortLead":"Donald Trump egyre súlyosabb kijelentéseket tesz Ukrajnáról, illetve az ország vezetéséről. ","id":"20250219_trump-zelenszkij-diktator-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3.jpg","index":0,"item":"6bc042b4-8425-4f38-b22f-7a1fb7445c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_trump-zelenszkij-diktator-ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 17:33","title":"Trump: Zelenszkij egy diktátor, és jobb, ha gyorsan lép, mert nem marad országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zelenszkij csütörtökön Kijevben találkozott Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai és oroszországi különmegbízottjával, de Washington kérésére nem nyilatkoztak.","shortLead":"Zelenszkij csütörtökön Kijevben találkozott Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai és oroszországi...","id":"20250220_Zelenszkij-Ukrajna-gyors-megallapodast-ajanl-az-Egyesult-Allamoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444.jpg","index":0,"item":"5c427455-fb36-4ead-a1de-3b564a73cf47","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Zelenszkij-Ukrajna-gyors-megallapodast-ajanl-az-Egyesult-Allamoknak","timestamp":"2025. február. 20. 22:01","title":"Zelenszkij: Ukrajna gyors megállapodást ajánl az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddf8987-3eac-4161-bb4f-dbab035b9a72","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Majorana 1 néven bemutatott új kvantumszámítógépes chipjét a világ első topokonduktora hajtja. A közlés szerint a lapka teszi lehetővé, hogy vállalat ne csak évtizedek múlva, hanem már néhány éven belül valódi kvantumszámítógépeket építhessen.","shortLead":"A Microsoft Majorana 1 néven bemutatott új kvantumszámítógépes chipjét a világ első topokonduktora hajtja. A közlés...","id":"20250219_microsoft-majorana-1-chip-kvantumszamitogep-topokonduktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddf8987-3eac-4161-bb4f-dbab035b9a72.jpg","index":0,"item":"cf064556-d94e-4d58-a62f-28a25cb32774","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_microsoft-majorana-1-chip-kvantumszamitogep-topokonduktor","timestamp":"2025. február. 19. 13:57","title":"Komoly bejelentés a Microsofttól: új anyagállapot, új chip – új remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fontos állampapír-sorozatok hozamfizetése, illetve lejárata esedékes. A hozamfizetés összesen nagyjából 400 milliárd forint, a papírokban álló befektetés 2,2 ezer milliárd forint, amit érdemes lehet megmozgatni.","shortLead":"Fontos állampapír-sorozatok hozamfizetése, illetve lejárata esedékes. A hozamfizetés összesen nagyjából 400 milliárd...","id":"20250220_Itt-a-Nagy-Marton-i-orulet-pmap-allampapir-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242.jpg","index":0,"item":"b1ff578d-a29d-4225-8ce0-e75fc0fa2967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_Itt-a-Nagy-Marton-i-orulet-pmap-allampapir-inflacio","timestamp":"2025. február. 20. 08:12","title":"Itt a Nagy Márton-i őrület: pár nap alatt 400 milliárd forint szakad a lakosságra, 2,2 ezer milliárdról kell dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy alföldi kisváros egyik egyházi óvodájának vezetője aggodalmát fejezte ki a kormány új rendelettervezetével kapcsolatban, ami külön csoportokba tenné az iskolakezdés előtt álló gyerekeket.","shortLead":"Egy alföldi kisváros egyik egyházi óvodájának vezetője aggodalmát fejezte ki a kormány új rendelettervezetével...","id":"20250220_ovoda-rendelettervezet-iskolakezdes-kulon-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0.jpg","index":0,"item":"a877ef98-c557-4feb-a26e-5e50918bdfe7","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_ovoda-rendelettervezet-iskolakezdes-kulon-csoport","timestamp":"2025. február. 20. 12:37","title":"Még azoknak az óvodáknak is gondot okozhat az új rendelettervezet, ahol nincsenek vegyes csoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Keith Kellogg politikai és katonai vezetőkkel találkozva térképezné fel az ukrajnai helyzetet Washington számára, miközben Rijádban már mennek a kétoldalú egyeztetések Kijev megkerülésével. Zelenszkij reméli, hogy Kellogg a frontra is kimegy.","shortLead":"Keith Kellogg politikai és katonai vezetőkkel találkozva térképezné fel az ukrajnai helyzetet Washington számára...","id":"20250219_Ukrajnaba-latogatott-Trump-kulonmegbizottja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42.jpg","index":0,"item":"a59fb5ca-f580-4e6a-b07d-40d59dffb44f","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Ukrajnaba-latogatott-Trump-kulonmegbizottja","timestamp":"2025. február. 19. 11:26","title":"Kijev álláspontját monitorozni érkezett Ukrajnába Trump különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]