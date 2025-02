Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás a Spotifyra, de a rossz hír, hogy ez nem jár majd a meglévő előfizetésekhez: többet kérnek majd érte, nem kevéssel.","shortLead":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás a Spotifyra, de a rossz hír, hogy ez nem jár majd a meglévő előfizetésekhez: többet...","id":"20250220_spotify-hifi-csomag-music-pro-vesztesegmentes-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63.jpg","index":0,"item":"c8a8a158-c184-4d62-9d72-2f34a73b8618","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_spotify-hifi-csomag-music-pro-vesztesegmentes-zene","timestamp":"2025. február. 20. 18:03","title":"2021-ben ígérték meg, idén valóban megtörténhet a Spotify legjelentősebb újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266e785d-34f7-4224-aec5-33709c780aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiskorú kérdező nem is maradt válasz nélkül.","shortLead":"A kiskorú kérdező nem is maradt válasz nélkül.","id":"20250221_Te-vagy-a-kiraly-szegezte-a-kerdest-Vilmos-hercegnek-egy-kisfiu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/266e785d-34f7-4224-aec5-33709c780aad.jpg","index":0,"item":"503221a7-dfeb-4526-9994-7e49429e1240","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Te-vagy-a-kiraly-szegezte-a-kerdest-Vilmos-hercegnek-egy-kisfiu","timestamp":"2025. február. 21. 15:36","title":"\"Te vagy a király?\" – kapta meg a kérdést Vilmos herceg egy kisdiáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A célpontban növekedési fázisban levő startupok.","shortLead":"A célpontban növekedési fázisban levő startupok.","id":"20250221_hvg-Allami-tokebol-a-hataron-tulra-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a.jpg","index":0,"item":"12bd4983-63e7-435a-a2a6-0dec5e040b07","keywords":null,"link":"/360/20250221_hvg-Allami-tokebol-a-hataron-tulra-cegvilag","timestamp":"2025. február. 21. 12:15","title":"Állami tőkéből terjeszkedik egy magántőkealap a határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Tisza Párt elnöke szerint tudatos lejáratás része, hogy a mellette felsorakozó volt vezérkari főnököt az egykori rezidenciája miatt támadják. Magyar szerint ez mindig is az állam tulajdona volt, nem Ruszin-Szendi rendelte meg, és inkább azt kellene vizsgálni, mely cégek építették a több mint 900 milliós ingatlant.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint tudatos lejáratás része, hogy a mellette felsorakozó volt vezérkari főnököt az egykori...","id":"20250221_Magyar-Peter-vedi-az-ingatlanugy-miatt-betamadott-Ruszin-Szendi-Romuluszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6.jpg","index":0,"item":"f6309bb9-5305-435f-b362-6a5a8828888f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250221_Magyar-Peter-vedi-az-ingatlanugy-miatt-betamadott-Ruszin-Szendi-Romuluszt","timestamp":"2025. február. 21. 10:49","title":"Magyar Péter szerint aljas támadás Ruszin-Szendi Romulusz ellen az Index által megírt ingatlanügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hétfőn, várhatóan a miniszterelnök nyitóbeszédével kezdődik a június közepéig tervezett tavaszi parlamenti ülésszak. Bár már most is 34 törvényjavaslat van a feladatlistán, érdekesebb, amit csak ezután adnak be: Orbán kérésére jöhet a civileket és a sajtót vegzáló „szuverenitásvédelmi” csomag és a választási szabályok átírása is.","shortLead":"Hétfőn, várhatóan a miniszterelnök nyitóbeszédével kezdődik a június közepéig tervezett tavaszi parlamenti ülésszak...","id":"20250220_tavaszi-parlamenti-ulesszak-elozetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087.jpg","index":0,"item":"6f6f5673-9008-48dd-93ce-bd8b4b4d5d56","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_tavaszi-parlamenti-ulesszak-elozetes-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 09:45","title":"Orbán-szózattal nyithat hétfőn a parlament, sok meglepetéssel készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698d5c68-df8b-4c49-86d1-e0a7ae514720","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az adóhatóság szerint az új eljárással a vállalkozások is nyernek, hiszen az adatelérés okát nem egy revizori ellenőrzésben kell tisztázni, hanem egy egyszerű, online eljárásban, ahol csak a hiba típusát kell megjelölni.","shortLead":"Az adóhatóság szerint az új eljárással a vállalkozások is nyernek, hiszen az adatelérés okát nem egy revizori...","id":"20250220_nav-adategyeztetes-vallalkozas-birsag-revizio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/698d5c68-df8b-4c49-86d1-e0a7ae514720.jpg","index":0,"item":"48e63990-b568-42af-a0fd-056068c16ba0","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_nav-adategyeztetes-vallalkozas-birsag-revizio","timestamp":"2025. február. 20. 09:13","title":"300 ezres bírságot, revíziót kaphat a nyakába az a vállalkozó, aki nem vesz részt a NAV-os adategyeztetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A palesztin terrorszervezetnek a tűzszünet értelmében az elhunyt izraeli túszok holttesteit is ki kell szolgáltatnia, ám a legutóbb Siri Bibasz maradványai helyett egy névtelen, azonosítatlan holttestet adtak át.","shortLead":"A palesztin terrorszervezetnek a tűzszünet értelmében az elhunyt izraeli túszok holttesteit is ki kell szolgáltatnia...","id":"20250221_Izrael-hamasz-holttest-azonositatlan-bibasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"b3e93ddc-e126-41d6-9a80-19912f61c19e","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_Izrael-hamasz-holttest-azonositatlan-bibasz","timestamp":"2025. február. 21. 06:55","title":"Izrael azzal vádolja a Hamászt, hogy egy azonosítatlan holttestet adott át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe3d04-7495-4e57-a93e-ca4b512420cb","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Az elmúlt napokban bekeményített a tél, az éjszakai tartós mínuszok miatt még a vörös kódot is életbe léptette a belügyminisztérium. A -10 fok valóban nem játék, főleg az utcán, de a közelében sincs annak, amit az örök fagy körzetében található legnagyobb városban, Jakutszkban élnek meg az emberek nap mint nap.","shortLead":"Az elmúlt napokban bekeményített a tél, az éjszakai tartós mínuszok miatt még a vörös kódot is életbe léptette...","id":"20250220_jakutszk-leghidegebb-varos-elet-minusz-40-fokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccfe3d04-7495-4e57-a93e-ca4b512420cb.jpg","index":0,"item":"93de6ded-7d40-406a-8a91-c43a3c8e2305","keywords":null,"link":"/elet/20250220_jakutszk-leghidegebb-varos-elet-minusz-40-fokban","timestamp":"2025. február. 21. 04:40","title":"Ilyen az élet -40 fokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]