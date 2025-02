Módosította az ügyészség a vádját a karateedzővel szemben, aki tavaly nyáron a szolnoki kalandparkban felrúgott egy gyereket – írta a Szoljon.hu. A megyei portál szerint az ügyészség nem látta bizonyítottnak, hogy amit a gyerekkel tett, az maradandó fogyatékosságot okozhatott volna, ezért ehelyett védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérlete és kiskorú veszélyeztetése lesz a vád.

Az előkészítő tárgyalást a jövő héten, február 26-án tartják meg. A vádlott ekkor dönthet, hogy elfogadja-e az ügyészség büntetési javaslatát vagy ártatlannak vallja magát és további tárgyalást kér. Ha a váddal megegyezően beismer mindent, akkor két és fél év börtönbüntetést kap, valamint végleg eltiltják minden olyan tevékenységtől, amely során 18 éven alattiak felügyeletét végezhetné.

Az ügy az előző nyár nagy botránya volt: a szolnoki kalandpark üzemeltetője feljelentést tett, miután kiderült, hogy egy csoport felügyelője bántalmazott egy gyereket, majd a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. közzé is tette a videót, amin látszik, hogy a férfi megragadja az egyik fiút, arrébbráncigálja és akkora erővel rúgja ki a lábát, hogy a gyerek lefejeli a földet.

Hamar azonosították, kiről van szó, és ezek után lemondott az általa vezetett sportegyesület éléről, majd ezt a bejegyzést eltüntették, a karateszövetség viszont örökre eltiltotta. Ez után több korábbi tanítványa is arról beszélt, hogy testileg és lelkileg is bántalmazta őket, egy nő pedig azt állította, hogy a férfi megerőszakolta és halálosan megfenyegette őt. Ezekben az ügyekben még nincs előrelépés, most csak a kisfiú felrúgása miatt áll bíróság elé. Korábban azt nyilatkozta, hogy vállalja a felelősséget, azonban gyanúsítottként nem ismerte el a bűnösségét.