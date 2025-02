Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hétvégi emelés jön.","shortLead":"Hétvégi emelés jön.","id":"20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52.jpg","index":0,"item":"a737413d-72c7-49f3-a1c1-777aa81e6ad7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 21. 10:45","title":"Nem sokáig tartott az árcsökkenés a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa félreértette volna J. D. Vance-t? Bosszúhadjárat folyik a volt brazil elnök ellen? És mi lesz Európával Trump után? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Európa félreértette volna J. D. Vance-t? Bosszúhadjárat folyik a volt brazil elnök ellen? És mi lesz Európával Trump...","id":"20250221_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"68c49b35-0f05-4a07-9a61-02015d6f934f","keywords":null,"link":"/360/20250221_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 21. 11:07","title":"Bloomberg: Ukrajna csak gyalog az orosz–amerikai játszmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"December óta is jelentősen nőtt a ChatGPT felhasználóinak száma. Kitárta lapjait az OpenAI, több területről is elárultak adatokat.","shortLead":"December óta is jelentősen nőtt a ChatGPT felhasználóinak száma. Kitárta lapjait az OpenAI, több területről is...","id":"20250221_openai-chatgpt-hasznalati-adatok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"3fade27c-31c9-4394-918d-d17e3141b65e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_openai-chatgpt-hasznalati-adatok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 21. 14:03","title":"Tarol a ChatGPT: már heti 400 millió ember használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9e2bbb-cbec-4492-bd50-debe455552cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül végleg leáll az Amazon Appstore, ezzel megszűnik Androidon a Play Áruház egyik legfontosabb versenytársa.","shortLead":"Néhány hónapon belül végleg leáll az Amazon Appstore, ezzel megszűnik Androidon a Play Áruház egyik legfontosabb...","id":"20250221_amazon-app-store-android-megszunes-alkalmazasbolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd9e2bbb-cbec-4492-bd50-debe455552cc.jpg","index":0,"item":"7994cb1a-dafc-4e3d-9d99-e3a428066065","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_amazon-app-store-android-megszunes-alkalmazasbolt","timestamp":"2025. február. 21. 12:03","title":"Ennyi volt: 14 év után megszűnik az egyik legnagyobb androidos alkalmazásbolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Donald Trump diktátorozásához fontos tudni, hogy az amerikai demokratikus hagyományok egy lényeges alkotóeleme, hogy az amerikai elnökválasztások 230 éves történetében egyetlen egyet sem halasztottak el (bár legutoljára épp Donald Trump volt az, aki ezt kezdeményezte 2020-ban). Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy ez egyedülálló teljesítmény és az európai demokráciák soha nem is siettek követni ezt a példát. ","shortLead":"Donald Trump diktátorozásához fontos tudni, hogy az amerikai demokratikus hagyományok egy lényeges alkotóeleme...","id":"20250221_zelenszkij-diktator-trump-valasztasok-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"04623ae3-f462-48e9-834e-54b7abe0a48e","keywords":null,"link":"/360/20250221_zelenszkij-diktator-trump-valasztasok-haboru","timestamp":"2025. február. 21. 06:15","title":"Zelenszkij attól még nem diktátor, hogy háború idején nem tartanak választásokat, mert ezt Magyarországon sem engedné az Alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb47e21-12ff-4ac0-b8a6-cb9d77acfce5","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A felhasználók egészségügyi adatainak orvosi pontosságú mérése és persze az értékek javítása áll több okostelefon-gyártó új fókuszában. A rendszer agya a mobil, az adatgyűjtéshez pedig sorra érkeznek a szokatlan dolgokra is képes kiegészítők.","shortLead":"A felhasználók egészségügyi adatainak orvosi pontosságú mérése és persze az értékek javítása áll több...","id":"20250221_hvg-egeszseg-plusz-okostelefonos-kiegeszito-vernyomasmero-ora-okosgyuru-eszkozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcb47e21-12ff-4ac0-b8a6-cb9d77acfce5.jpg","index":0,"item":"e57b66d5-3db4-4f76-af2a-5571b6b54a4a","keywords":null,"link":"/360/20250221_hvg-egeszseg-plusz-okostelefonos-kiegeszito-vernyomasmero-ora-okosgyuru-eszkozok","timestamp":"2025. február. 21. 17:30","title":"„Csak egészség legyen meg térerő” – a szemünk előtt kezd komolyra fordulni a refrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban többször is átszámolta a NASA az YR4 aszteroida becsapódási esélyét, ami 3,1 százalék is volt. Most azonban sokat javult a helyzet.","shortLead":"Az elmúlt napokban többször is átszámolta a NASA az YR4 aszteroida becsapódási esélyét, ami 3,1 százalék is volt. Most...","id":"20250221_nasa-cneos-szamitasok-yr4-aszteroida-becsapodasi-esely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99.jpg","index":0,"item":"ffb6a25f-d84b-40ec-b0ec-b45a05e3f4d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_nasa-cneos-szamitasok-yr4-aszteroida-becsapodasi-esely","timestamp":"2025. február. 21. 09:03","title":"Érkezett egy jó hír az aszteroidáról, amely 2032-ben eltalálhatja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8348514-f1d4-49db-b8ef-0dfeb4df4dfb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a kormány korábban azt állította, hogy kikötőt vásárolt 2019-ben Triesztben, valójában még csak most kezdik építeni a létesítményt, 50 ezer köbméteres feltöltéssel indul a munka. Ettől várják, hogy jobban tudunk exportálni, majd valamikor 2028-ban.","shortLead":"Bár a kormány korábban azt állította, hogy kikötőt vásárolt 2019-ben Triesztben, valójában még csak most kezdik építeni...","id":"20250221_trieszt-magyar-kikoto-epitese-export-ingatlan-magyar-levente-allamtitkar-kkm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8348514-f1d4-49db-b8ef-0dfeb4df4dfb.jpg","index":0,"item":"3989a04d-2a10-451b-a290-a0bb6b475c6f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250221_trieszt-magyar-kikoto-epitese-export-ingatlan-magyar-levente-allamtitkar-kkm","timestamp":"2025. február. 21. 08:18","title":"Öt év után elkezdték felépíteni a kikötőt, amit Magyarország vásárolt Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]