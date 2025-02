Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0e8f00c-aa17-45fa-862e-8ba72fe2bdcd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több felvétel is nyilvánosságra került, amelyen mankós orosz katonák harcolnak az ukrán fronton.","shortLead":"Több felvétel is nyilvánosságra került, amelyen mankós orosz katonák harcolnak az ukrán fronton.","id":"20250222_manko-katona-orosz-hadirokkant-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e8f00c-aa17-45fa-862e-8ba72fe2bdcd.jpg","index":0,"item":"c952ad19-91c1-412a-a53c-cf441499535f","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_manko-katona-orosz-hadirokkant-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 22. 17:51","title":"Visszaküldi a frontra a hadirokkantakat az orosz hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09f78b2-18fd-4629-b694-bd7256213c85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elfogadta a bíróság az ügyészség fellebbezését, az eddiginél súlyosabb büntetést kapott az elmúlt évek egyik legijesztőbb biztosítási csalásának elkövetője.","shortLead":"Elfogadta a bíróság az ügyészség fellebbezését, az eddiginél súlyosabb büntetést kapott az elmúlt évek egyik...","id":"20250222_Vagyonelkobzas-biztositasi-csalas-vonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e09f78b2-18fd-4629-b694-bd7256213c85.jpg","index":0,"item":"8e5fd356-bc36-45cd-85da-a96821bd27d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Vagyonelkobzas-biztositasi-csalas-vonat","timestamp":"2025. február. 22. 10:23","title":"Vagyonelkobzásra ítélték a férfit, aki biztosítási csalás miatt vágatta le a lábait a vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7776d6a3-21e0-48df-90e0-9b890ce2bd29","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Menczer Tamást egyszer csak faképnél hagyták az újságírók az utca másik oldalán focilabdával sétáló Magyar Péter kedvéért. A Tisza Párt elnöke azt mondta, nem megy át Menczerrel beszélgetni, mert „bohócokkal csak a cirkuszban szeret találkozni”.","shortLead":"Menczer Tamást egyszer csak faképnél hagyták az újságírók az utca másik oldalán focilabdával sétáló Magyar Péter...","id":"20250223_menczer-tamas-taban-magyar-peter-talakkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7776d6a3-21e0-48df-90e0-9b890ce2bd29.jpg","index":0,"item":"31cb8d5e-909d-4b20-9ed8-9aca6aef6919","keywords":null,"link":"/elet/20250223_menczer-tamas-taban-magyar-peter-talakkozas","timestamp":"2025. február. 23. 09:29","title":"„Mi történik?” – Menczer Tamás éppen Magyar Péterről beszélt, amikor feltűnt mögötte Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: kavarás a Közel-Keleten és gyilkosság Oroszországban. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"bc82ae1a-927f-4863-85e9-ca20b4f27f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","timestamp":"2025. február. 23. 06:00","title":"Elvitelre #107: Orbán Viktor, és egy Hazafi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánypropaganda által pedofilmosdatással megvádolt Puzsér Róbert több tízmilliós kárról beszél azután, hogy a Tisza Párt elnöke lemondta vele a beszélgetést.","shortLead":"A kormánypropaganda által pedofilmosdatással megvádolt Puzsér Róbert több tízmilliós kárról beszél azután, hogy a Tisza...","id":"20250221_puzser-robert-reakcio-magyar-peter-sznobjektiv-lemondta-pedofil-propaganda-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"186ce09b-580f-4210-b01b-123079c41321","keywords":null,"link":"/elet/20250221_puzser-robert-reakcio-magyar-peter-sznobjektiv-lemondta-pedofil-propaganda-media","timestamp":"2025. február. 21. 19:40","title":"Puzsér megszólalt a botrányról: Bizarr látványt nyújt Magyar Péter, amint megretten Rogán Antaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több év tesztelgetést követően néhány piacon tényleg jöhet az olcsóbb YouTube-csomag, ami jobb az ingyenes élménynél, de kevesebb a normál előfizetésnél. ","shortLead":"Több év tesztelgetést követően néhány piacon tényleg jöhet az olcsóbb YouTube-csomag, ami jobb az ingyenes élménynél...","id":"20250222_google-youtube-lite-megjelenes-olcsobb-elofizetes-reklamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241.jpg","index":0,"item":"37394b62-e98c-4e43-8c70-3beecf62bb99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_google-youtube-lite-megjelenes-olcsobb-elofizetes-reklamok","timestamp":"2025. február. 22. 08:03","title":"Fizetne keveset, hogy kevesebb reklám legyen a YouTube-on? Hamarosan megteheti, tényleg jön a YouTube Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","shortLead":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","id":"20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0.jpg","index":0,"item":"b9bb9934-9737-4047-96b2-cb65566ecce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","timestamp":"2025. február. 22. 15:34","title":"Nem csak a virágárusoknak volt nagy üzlet a Valentin-nap, hanem a szállodáknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós: a Monty Python első valódi mozifilmje idén 50 éves. A 84 éves rendezővel Zoomon interjúztunk.","shortLead":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós...","id":"20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3.jpg","index":0,"item":"e7a4ad18-f300-4cc7-97d8-e19065d8ba3e","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"Terry Gilliam a HVG-nek: Csoda, hogy befejeztük a Gyalog galopp forgatását, de végül azért túléltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]