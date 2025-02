Nincs szó 1 milliárd forint szétosztásáról. 1 milliárd forintos pályázati alapról beszélünk, amely ötéves ciklusra szól”

– válaszolta lapunknak a Megoldás Mozgalom (MEMO), amikor arról érdeklődtünk, hogyan alakul a Mintatelepülés programjuk.

A Gattyán György alapította párt még a júniusi önkormányzati választások előtt ígérte meg, hogy ahol MEMO-s színekben induló polgármester nyer, 1 milliárd forintot szán a település fejlesztésre. A játékszabályokat kicsivel később tisztázták is, eszerint a teljes összeg 1 milliárd forint, amit annyi felé osztanak, ahány polgármester nyer, nem egyenlően, hanem igények szerint.

Végül három MEMO-s polgármesternek sikerült nyernie: Drávapiskiben Mali Zoltán, Mátraballán Mayer Péter, Szamossályiban pedig Bíróné Dienes Csilla élvezte a választók bizalmát.

A Gattyán-párt százmillióiból virágoztatná fel kis faluját Mali Zoltán polgármester Kamerarendszert, ingyenes köztéri wifit és idősotthont szeretne létesíteni a sakkszerető Mali Zoltán Drávapiskibe. Azt még nem tudják, pontosan mennyi jut ide a Megoldás Mozgalom egymilliárdos mintatelepülés-programjából, de hosszú távon a polgármester olyan falut szeretne, ahová szívesen mennek a digitális nomádok is.

A párt képviselői már a nyár végén megjelentek a településeken, ahol ajándékcsomagokat osztottak. Ezzel az új testületek októberi beiktatását sem várták meg, igaz, csak Mátraballán történt váltás a választások után, az adományokat már itt is kiosztották augusztusban.

A párt tehát nem várt a pályázatok elbírálására, sőt még azoknak beadására sem, előtte megkezdték a települések támogatását: a bemutatkozó ajándékcsomagok mellett mindenhol adtak laptopokat a helyi iskolásoknak, mindhárom település kapott egy-egy Teqball asztalt, és van, ahol már fejlesztések is elkezdődtek.

„Az adományoknál igyekeztünk figyelni az egyedi igényekre, de például az informatikai eszközöknél ugyanakkora darabszámról beszélünk településenként” – válaszolta a párt arra a kérdésünkre, hogy ezeket a támogatásokat a párt szempontjai, vagy egyedi igények alapján osztották. A tárgyi adományok mellett pedig mind a három településen voltak rendezvények is, szintén a MEMO támogatásával. Ezek eddig 100 millió forintot emésztettek fel a párt, illetve alapítvány forrásaiból, az összeg pedig az 1 milliárdos pályázati alapból kerül levonásra – írták.

A Megoldás Mozgalom adományosztása Szamossályiban Facebook / Megoldás Mozgalom

Azt, hogy a pályázatoknál mekkora lesz az egyenlőség egyelőre nem tudni, ugyanis hiába járt le az eredményhirdetésre kitűzött határidő (január 30.), a beérkezett anyagok értékelése még tart, egyes helyeken még szükséges a pályázati anyagokkal kapcsolatos egyeztetés és árajánlatokra is várnak, írta lapunknak Nemes Tamás, a Gattyán cégcsoport kommunikációs igazgatója.

Horgászfesztivál, kolbásztöltés, laptop

A párt eddigi tevékenységét, jelenlétét két érintett polgármester egyértelműen pozitívan értékeli. „A település minden tanulója kapott érintőképernyős laptopot, minden rendezvényünket támogatják, egy csomó projekt elő van készítve, most például a kamerarendszer előkészítése zajlik” – közölte lapunkkal Mali Zoltán, a kicsivel több mint 100 lelkes baranyai falu, Drávapiski polgármestere.

Végre valaki korrekten foglalkozik velünk, a párt teljes elnöksége levonul, azt se tudják, hogy ugráljanak körül minket. Nagyon korrekt a viszonyunk hál’ istennek

– mondta a polgármester.

„Nálunk már elindult az óvoda előtti parkolóhely tervdokumentációjának engedélyeztetése, ami kampányígéret volt, amit most a párt forrásainak köszönhetően tudunk megvalósítani” – erről már Mayer Péter, a 660 fős hevesi Mátraballa polgármestere beszélt. „Volt nálunk is rendezvény, egy nagy sikerű Kolbásztöltő fesztivált rendeztünk, ami szintén a MEMO Alapítvány támogatásával jött létre.” A párttal Mayer is elégedett, mint mondja, Gattyánt már régebb óta ismeri személyesen is, a szavahihetőség kérdése így fel se merült benne, minden úgy zajlik, ahogy azt előzetesen megígérték.

Gattyán György MTI / Balogh Zoltán

Nem teljes azonban az öröm a 600 fős szabolcsi Szamossályiban. „Itt is kaptunk laptopokat, erre egy szavunk nem lehet, a gyerekek is nagyon örültek neki és el sem lehet mondani, hogy ez mekkora segítség nekik. Ősszel támogatták a Horgászfesztivált, télen pedig a falu karácsonyi ünnepségét is, aminek szintén nagyon örülök” – nyilatkozott Bíróné Dr. Dienes Csilla, Szamossályi polgármestere. Mindezek mellett – akár csak a másik két település – Szamossályi is gazdagodott egy Teqball asztallal. Azonban a pozitívumok itt véget is érnek.

Kicsit átverve érzem magam. A Mintatelepülések programmal kapcsolatban sokáig nagy csendesség volt, azt reméltem, hogy kicsit pörgősebb lesz az együttműködés. Nagy szükség lenne nálunk egy falubuszra, az nem olyan nagy dolog, ha szeretnék be tudnák szerezni, de tavaly nyár óta húzódik a dolog

– mondta a polgármester. Ő lapunknak korábban úgy fogalmazott, zavarta az egy helyben toporgás, hogy nincsenek pályázatok, amik vannak, azok a városoknak kedveznek, a Magyar Falu programból pedig már két éve nem kapnak támogatást.

A véleménye most sem változott.

„Azért nem vagyok fideszes, mert nem szeretem, ha politikai háttéralkuk, egyéni szimpátia alapján meghozott döntések alapján határoznak arról, ki, miért kap pénzt. Ilyenekben eddig sem vettem részt és ezután sem szeretnék, de azt látom, hogy a fiúk jobb pozícióban vannak a pártvezetésnél” – mondta.

Mali Zoltán, Mayer Péter és Bíróné Dienes Csilla polgármesterek Veres Viktor

Az együttműködés viszont itt sem kilátástalan. Még korábban elindultak a köztéri wifi és a biztonsági kamera rendszer kiépítéséhez szükséges munkálatok, jártak a településen szakemberek, felmérték a lehetőségeket és az igényeket. Ezt viszont hónapokig tartó csend követte. Amikor megkerestük, Bíróné Dienes Csilla abban sem volt biztos, hogy rendben halad a pályázatok ügye. Február elején aztán újra keresték a polgármestert, hogy a hónap végén egyeztessenek a további fejlesztésekről, így Szamossályi vezetése is újfent bizakodó a jövőt illetően.

A két elégedett polgármester mellett a MEMO részéről is pozitívan értékelik az együttműködést, bár egyébként sem voltak elvárásaik a település vezetőkkel kapcsolatban. „Az elvárás mindössze annyi, hogy élhető, szerethető, lehetőség szerint önfenntartó települést valósítsanak meg. Pozitív visszajelzés, hogy egyre több környező – hasonlóan forráshiányos – település akar csatlakozni a Mintatelepülés Programhoz” – írták.

A párt képviselői és a polgármesterek legközelebb február 24-én találkoznak majd. Az egyeztetésen a tervek szerint arról lesz szó, hogy a pályázatokban megjelölt fejlesztések – falubusz, térfigyelő kamerák, köztéri wifi – közül hol, melyikkel kezdjék.

Nyitóképünk forrása: Facebook / Megoldás Mozgalom