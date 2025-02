Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évig húzódott a kinevezése. ","shortLead":"Két évig húzódott a kinevezése. ","id":"20250224_Sandor-Fegyir-lett-ukrajna-budapesti-nagykovete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d.jpg","index":0,"item":"5871b4f8-6b41-48e8-b287-e8f5b045df7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Sandor-Fegyir-lett-ukrajna-budapesti-nagykovete","timestamp":"2025. február. 24. 13:34","title":"Sándor Fegyir lett Ukrajna budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bea22a-a450-4a8e-9f6d-11b6723de465","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogyasztói társadalom áldozatainak tartja és ezért sajnálja is őket.","shortLead":"A fogyasztói társadalom áldozatainak tartja és ezért sajnálja is őket.","id":"20250224_Szikora-Robert-fiatal-zeneszekrol-hamburger-ValMar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12bea22a-a450-4a8e-9f6d-11b6723de465.jpg","index":0,"item":"222b1804-c4e8-4e98-bf83-be846e10fcc2","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Szikora-Robert-fiatal-zeneszekrol-hamburger-ValMar","timestamp":"2025. február. 24. 14:57","title":"Szikora Róbert szerint a fiatal zenészek olyanok, mint a hamburger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A történelmi Buddha szavait nemcsak felolvassa, de azok tartalmáról mélyreható beszélgetésekre is képes a japán fejlesztésű buddhista fókuszú mesterséges intelligencia.","shortLead":"A történelmi Buddha szavait nemcsak felolvassa, de azok tartalmáról mélyreható beszélgetésekre is képes a japán...","id":"20250223_japan-buddhabot-plus-buddhista-mesterseges-intelligencia-bhutani-szerzetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642.jpg","index":0,"item":"984f5e8d-1ef4-4f9f-8ef3-6b53f25c5d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_japan-buddhabot-plus-buddhista-mesterseges-intelligencia-bhutani-szerzetesek","timestamp":"2025. február. 23. 22:19","title":"Napokon belül Bhutánban már szerzetesek próbálgatják majd a BuddhaBot Plust, amely állítólag képes a mélyreható filozofálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kikapcsolta az egyik legfontosabb adatbiztonsági funkciót Nagy-Britanniában az Apple, de ez volt „a jobbik rossz”. Az ország kormánya ugyanis minden Apple-felhasználó adataihoz szeretett volna hozzáférni, amit a cég nem volt hajlandó megadni.","shortLead":"Kikapcsolta az egyik legfontosabb adatbiztonsági funkciót Nagy-Britanniában az Apple, de ez volt „a jobbik rossz”...","id":"20250224_apple-iphone-icloud-vegpontok-kozotti-titkositas-feloldas-brit-kormany-hatso-kapu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a.jpg","index":0,"item":"b69b9fe0-01d3-4ae5-9177-e3cca587d85f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_apple-iphone-icloud-vegpontok-kozotti-titkositas-feloldas-brit-kormany-hatso-kapu","timestamp":"2025. február. 24. 11:03","title":"Megtagadta az Apple a brit kormány kérését, de ennek is a felhasználók isszák meg a levét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Már az indoka is sántít, a jogi megalapozottsága kérdéses, az eljárásrendje zavaros, a hasznossága pedig erősen vitatható – összeszedtük, mit lehet tudni az amerikai befolyásolás vizsgálatára javasolt kormánybiztosról, akinek a személye még titok.","shortLead":"Már az indoka is sántít, a jogi megalapozottsága kérdéses, az eljárásrendje zavaros, a hasznossága pedig erősen...","id":"20250224_Miert-eleve-hazug-ertelmetlen-szinjatek-a-Fidesz-javaslata-az-Amerikaban-nyomozo-orbanvedelmi-kormanybiztosrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08.jpg","index":0,"item":"d49af8dc-7d6b-4501-9f5c-24f91775cd05","keywords":null,"link":"/360/20250224_Miert-eleve-hazug-ertelmetlen-szinjatek-a-Fidesz-javaslata-az-Amerikaban-nyomozo-orbanvedelmi-kormanybiztosrol-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 15:00","title":"Miért eleve hazug, értelmetlen színjáték a Fidesz javaslata az Amerikában nyomozó Orbán-védelmi kormánybiztosról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","shortLead":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","id":"20250225_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"89abf7f2-9ff9-4ad9-a164-b4c126c7df95","keywords":null,"link":"/360/20250225_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 11:00","title":"Volt NATO-főtitkár: Ukrajna számára a legnagyobb biztonsági garancia a NATO-tagság lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","shortLead":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","id":"20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583.jpg","index":0,"item":"a8238458-b21d-4bdd-afb9-ed76f77e6f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","timestamp":"2025. február. 25. 07:55","title":"Teljesen átalakították a kormányon belüli munkamegosztást, két fontos miniszter is gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4008f2-1d46-4193-8e95-157579b73557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lemezzel több mint ezer zenész tiltakozik a mesterséges intelligencia térhódítása ellen a zeneiparban.","shortLead":"A lemezzel több mint ezer zenész tiltakozik a mesterséges intelligencia térhódítása ellen a zeneiparban.","id":"20250225_mesterseges-intelligencia-nema-album-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f4008f2-1d46-4193-8e95-157579b73557.jpg","index":0,"item":"083efae3-bc2f-452f-9bb8-0227abc15223","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_mesterseges-intelligencia-nema-album-tiltakozas","timestamp":"2025. február. 25. 11:04","title":"Egyetlen hangot sem lehet hallani rajta, mégis nagyon fontos album született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]