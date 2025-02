Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"2025 tavaszán, április 9–11. között rendezik meg a legnagyobb hazai hibrid (személyes és online) karrierfórumot, a HVG Állásbörzét. Új helyszín Buda szívében, több ezer képzett, nyelveket beszélő álláskereső élőben, több tízezer online. Néhány címszó a közelgő eseményről. Március közepéig még lehet standot foglalni. Ez várja a munkaadókat az állásbörzén.","shortLead":"2025 tavaszán, április 9–11. között rendezik meg a legnagyobb hazai hibrid (személyes és online) karrierfórumot, a HVG...","id":"20250225_HVG-Allasborze-2025-aprilis-9-11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06.jpg","index":0,"item":"d120b0eb-52a4-4263-a5ff-109e54526ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_HVG-Allasborze-2025-aprilis-9-11","timestamp":"2025. február. 25. 16:18","title":"Ezért éri meg kiállítóként részt venni a HVG Állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad26186-a306-40ba-9960-f153c8b96ed7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A NOB-elnökjelölt szerint, ha mindkét félnek megfelelő háborút lezáró megállapodás születik, akkor sokkal jobb, ha mindenki részt vehet a sporteseményeken, mintha valaki kimarad belőlük.","shortLead":"A NOB-elnökjelölt szerint, ha mindkét félnek megfelelő háborút lezáró megállapodás születik, akkor sokkal jobb, ha...","id":"20250225_orosz-belarusz-sportolok-olimpia-reszvetel-sebastian-coe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad26186-a306-40ba-9960-f153c8b96ed7.jpg","index":0,"item":"af30247b-5cae-4a13-bb25-c59206998ec3","keywords":null,"link":"/sport/20250225_orosz-belarusz-sportolok-olimpia-reszvetel-sebastian-coe","timestamp":"2025. február. 25. 12:52","title":"Sebastian Coe szerint lehet visszaút az oroszoknak az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kiskorú lányt a hotel valódi biztonsági őrének kellett kimenekítenie a szobából.","shortLead":"Az egyik kiskorú lányt a hotel valódi biztonsági őrének kellett kimenekítenie a szobából.","id":"20250225_Diaklanyokkal-eroszakoskodott-egy-magat-biztonsagi-ornek-kiado-vendeg-egy-fovarosi-szallodaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"e575e95e-a2bd-4cdf-8437-c8d2c12b12e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Diaklanyokkal-eroszakoskodott-egy-magat-biztonsagi-ornek-kiado-vendeg-egy-fovarosi-szallodaban","timestamp":"2025. február. 25. 11:23","title":"Biztonsági őrnek adta ki magát egy vendég, diáklányokkal erőszakoskodott egy budapesti szállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szenzációsnak tűnő bejelentés értékét egyfelől erősítik az üzletemberből lett politikus beszervezését érintő korábbi értesülések, másfelől viszont gyengítik, hogy az ügynökvádat megfogalmazó Alnur Muszajev néhány évvel korábban még nem volt ennyire biztos a dolgában.","shortLead":"A szenzációsnak tűnő bejelentés értékét egyfelől erősítik az üzletemberből lett politikus beszervezését érintő korábbi...","id":"20250224_trump-kgb-beszervezes-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"2d66b77a-ba2d-41af-b279-5852f8c66127","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_trump-kgb-beszervezes-oroszok","timestamp":"2025. február. 24. 11:35","title":"Donald Trump a KGB ügynöke – állítja egy volt szovjet hírszerzőtiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ea3f17-2fc1-45b4-9c39-7e72d4ed5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen elölről kezdik a tárgyalást, a Kúria szerint ugyanis a korábbi bírósági ítéletek nem voltak megfelelők. ","shortLead":"Teljesen elölről kezdik a tárgyalást, a Kúria szerint ugyanis a korábbi bírósági ítéletek nem voltak megfelelők. ","id":"20250224_pecsi-volvo-per-banki-erik-tanu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ea3f17-2fc1-45b4-9c39-7e72d4ed5c7b.jpg","index":0,"item":"76e301da-d075-432d-9c21-d2d3a7fc9738","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_pecsi-volvo-per-banki-erik-tanu","timestamp":"2025. február. 24. 11:45","title":"Haláljelmezben jelent meg a bíróságnál a pécsi Volvo-per egyik vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","shortLead":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","id":"20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348.jpg","index":0,"item":"df0caaf3-0c57-4f6b-a603-d8f63296e76c","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","timestamp":"2025. február. 24. 21:46","title":"Trump elnök Elon Musk meztelen lábfejét nyalogatja egy deepfake-videón, amely Washingtonban is körbejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli katonák elleni eljárásokat, vagy tagadják a Hamász október 7-i támadását.","shortLead":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli...","id":"20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"67862357-6577-4e12-9c15-87ec0f33d5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","timestamp":"2025. február. 25. 15:16","title":"Izrael kitiltott két EP-képviselőt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amerika Európa nélkül kezdett párbeszédet az oroszokkal a földrész létét érintő biztonsági kérdésekről, ugyanezt csinálja az ukránok feje fölött is a háború ügyében, így most Trump Putyin embere, kesztyűbáb. A zsarnok lenyomja az öreg kontinenst.","shortLead":"Amerika Európa nélkül kezdett párbeszédet az oroszokkal a földrész létét érintő biztonsági kérdésekről, ugyanezt...","id":"20250225_Neue-Zurcher-Zeitung-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"4e29d2b1-9d75-4287-bf76-262ec69858a0","keywords":null,"link":"/360/20250225_Neue-Zurcher-Zeitung-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 15:30","title":"Neue Zürcher Zeitung: Az orosz elnök újjáalakítja a világot, ez az ő diadala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]