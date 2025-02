Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re így is átlagosan mintegy 10 ezer forinttal emelkednek a lakásbiztosítási díjak – a márciusi kampányban viszont mi spórolhatunk tízezreket, de idén sem érdemes kizárólag az ár alapján döntenünk.","shortLead":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re...","id":"20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d.jpg","index":0,"item":"a3778a96-ecf7-4faf-b15d-062ebf45e5a1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 15:37","title":"Taroltak a biztosítók tavaly a lakáspiacon, de így is tízezrekkel emelkedhetnek a díjak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c75c8b-1362-400d-b87a-7a21544d7c1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt már nem csak a saját életét bízza a kocsira a sofőr. ","shortLead":"Itt már nem csak a saját életét bízza a kocsira a sofőr. ","id":"20250218_csalad-alszik-az-autopalyan-szaguldo-onvezeto-autoban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2c75c8b-1362-400d-b87a-7a21544d7c1b.jpg","index":0,"item":"8e28539e-d30f-4753-8960-821e5da8f350","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_csalad-alszik-az-autopalyan-szaguldo-onvezeto-autoban-video","timestamp":"2025. február. 18. 15:44","title":"Mutatunk egy korántsem megnyugtató videót: az egész család alszik az autópályán száguldó önvezető autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár a lakásukban italozott, majd vitatkozni kezdtek, ezután támadta meg a nő a férfit, aki belehalt a sérülésekbe.","shortLead":"A pár a lakásukban italozott, majd vitatkozni kezdtek, ezután támadta meg a nő a férfit, aki belehalt a sérülésekbe.","id":"20250218_Leszurta-elettarsat-egy-no-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a.jpg","index":0,"item":"3f0da43a-61c1-4d3f-aa6d-10a9bf2e040a","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Leszurta-elettarsat-egy-no-Szegeden","timestamp":"2025. február. 18. 11:28","title":"Leszúrta élettársát egy nő Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A legfőbb ügyész is megerősítette, hogy a végrehajtói kar volt elnöke továbbra is jelentős jövedelemmel rendelkezik.","shortLead":"A legfőbb ügyész is megerősítette, hogy a végrehajtói kar volt elnöke továbbra is jelentős jövedelemmel rendelkezik.","id":"20250218_polt-peter-schadl-gyorgy-vagyon-megvaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363.jpg","index":0,"item":"42f89a6b-c49c-4ca7-927f-bc355a871ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_polt-peter-schadl-gyorgy-vagyon-megvaltas","timestamp":"2025. február. 18. 10:41","title":"„Jelentős legális jövedelemmel rendelkezik jelenleg is” – ezt válaszolta Polt Péter arra, hogy miből van pénze Schadl Györgynek megváltani a lefoglalt értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2451f9-d231-4b3d-8625-6ad2e59c23cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter felvetette, hogy az állam szervei nem tesznek meg mindent azért, hogy a hazai fogyasztók megfelelő minőségű élelmiszert kapjanak.","shortLead":"A miniszter felvetette, hogy az állam szervei nem tesznek meg mindent azért, hogy a hazai fogyasztók megfelelő minőségű...","id":"20250219_lazar-janos-lidl-aldi-kivetelezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2451f9-d231-4b3d-8625-6ad2e59c23cf.jpg","index":0,"item":"7482d309-a5d8-4043-836d-0cc359560de7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_lazar-janos-lidl-aldi-kivetelezes","timestamp":"2025. február. 19. 14:05","title":"Lázár János szerint a magyar hatóságok kivételeznek a Lidllel és az Aldival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Nem igazán értjük az amerikai logikát” – jelentette ki a francia kormányszóvivő, miközben a brit ellenzék is határozottan kiállt Ukrajna mellett.","shortLead":"„Nem igazán értjük az amerikai logikát” – jelentette ki a francia kormányszóvivő, miközben a brit ellenzék is...","id":"20250219_francia-brit-politika-trump-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf.jpg","index":0,"item":"c8d0dfe0-714f-451c-a121-33d2bd48485e","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_francia-brit-politika-trump-ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 19:48","title":"Felkavarták a francia és a brit politikai életet is Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos megjegyzései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702da4c5-7b11-4c87-b668-52e4e70175db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A most 69 éves punk rock legenda a Budapest Parkban lép fel július 8-án. ","shortLead":"A most 69 éves punk rock legenda a Budapest Parkban lép fel július 8-án. 