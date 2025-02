Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b33f10f6-5647-483d-829f-d66e16e3210a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar családok egyre bátrabban és egyre többet költenek, csak ezt decemberben épp más országokban tették meg, emiatt 55 milliárd forint hiányzik a decemberi forgalomból.","shortLead":"A magyar családok egyre bátrabban és egyre többet költenek, csak ezt decemberben épp más országokban tették meg, emiatt...","id":"20250206_ngm-kozeposztaly-kiskereskedelem-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33f10f6-5647-483d-829f-d66e16e3210a.jpg","index":0,"item":"f5b04fdc-dd0f-42ea-a420-9c2bf1c2054b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_ngm-kozeposztaly-kiskereskedelem-csokkenes","timestamp":"2025. február. 06. 09:22","title":"Az NGM szerint decemberben nem keveset költött, csak külföldön volt a középosztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99fa45-7b9c-4e96-9a09-a2c9442c2ef9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az SZDSZ egykori elnöke szerint üzleti képességei miatt bízik benne a kormány.","shortLead":"Az SZDSZ egykori elnöke szerint üzleti képességei miatt bízik benne a kormány.","id":"20250206_koka-janos-kormany-targyalas-egyesult-arab-emirsegek-delegacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f99fa45-7b9c-4e96-9a09-a2c9442c2ef9.jpg","index":0,"item":"1e26b958-44bc-4b8f-be09-3fbe1d5ad72c","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_koka-janos-kormany-targyalas-egyesult-arab-emirsegek-delegacio","timestamp":"2025. február. 06. 16:35","title":"Kóka János: Nekem is furcsa, hogy Orbánék elvittek az Emírségekbe tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 53 éves miniszter a születésnapján lett lányos apa.","shortLead":"Az 53 éves miniszter a születésnapján lett lányos apa.","id":"20250207_rogan-antal-negyedik-gyerek-szuletes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"b9fc03ea-1ea1-485a-b626-0ee024186509","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_rogan-antal-negyedik-gyerek-szuletes","timestamp":"2025. február. 07. 08:28","title":"Megszületett Rogán Antal negyedik gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022801c1-3b4a-4cf9-b41c-225404e595be","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 61 éves Ferrari 250 LM a becsértékénél jelentősen drágábban talált gazdára a párizsi árverésen. Nem véletlenül.","shortLead":"A 61 éves Ferrari 250 LM a becsértékénél jelentősen drágábban talált gazdára a párizsi árverésen. Nem véletlenül.","id":"20250206_megneztuk-a-14-milliard-forintert-elkelt-legendas-ferrari-250-lm-fotogaleria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022801c1-3b4a-4cf9-b41c-225404e595be.jpg","index":0,"item":"9a1f6378-7faf-44cc-8c12-6012845f574f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_megneztuk-a-14-milliard-forintert-elkelt-legendas-ferrari-250-lm-fotogaleria","timestamp":"2025. február. 06. 08:41","title":"Megnéztük a 14 milliárd forintért elkelt legendás Ferrarit – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51764393-5bed-4fdb-9495-13630a7645dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-Korea az évtized végére vezetné be a 6G-t, aminek hatékonyságát a Samsung a mesterséges intelligenciával növelné.","shortLead":"Dél-Korea az évtized végére vezetné be a 6G-t, aminek hatékonyságát a Samsung a mesterséges intelligenciával növelné.","id":"20250207_samsung-mesterseges-intelligencia-6g-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51764393-5bed-4fdb-9495-13630a7645dd.jpg","index":0,"item":"87be5a90-1905-4128-b1a7-c793faf43048","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_samsung-mesterseges-intelligencia-6g-kommunikacio","timestamp":"2025. február. 07. 14:03","title":"Hozzányúl a mesterséges intelligenciához a Samsung, hogy hatékonyabb legyen a 6G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészségen fegyelmi eljárás indult, amely fegyelmi büntetés kiszabásával zárult. ","shortLead":"Az ügyészségen fegyelmi eljárás indult, amely fegyelmi büntetés kiszabásával zárult. ","id":"20250206_Encsencsi-gyilkossag-ugyeszseg-hogy-szakmai-hiba-volt-kiengedni-a-letartoztatasbol-a-kesobbi-elkovetot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"e98e0411-8b95-4bcf-896f-ed0938969a54","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Encsencsi-gyilkossag-ugyeszseg-hogy-szakmai-hiba-volt-kiengedni-a-letartoztatasbol-a-kesobbi-elkovetot","timestamp":"2025. február. 06. 15:18","title":"Encsencsi gyilkosság: az ügyészség szerint szakmai szabályszegés történt, amikor kiengedték a letartóztatásból a későbbi tettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollárral, az euróval és a régió devizáival szemben is gyengült csütörtök délelőtt.","shortLead":"A dollárral, az euróval és a régió devizáival szemben is gyengült csütörtök délelőtt.","id":"20250206_Melyrepulorajtot-vett-a-forint-csutortokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1.jpg","index":0,"item":"66fa2d60-8b83-4df0-af40-4a13c52942ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Melyrepulorajtot-vett-a-forint-csutortokon","timestamp":"2025. február. 06. 10:08","title":"Mélyrepülőrajtot vett a forint csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felmérés szerint abban nagy az egyetértés, hogy a miniszterelnöknek saját pénzből kell fizetnie a nyaralását.","shortLead":"A felmérés szerint abban nagy az egyetértés, hogy a miniszterelnöknek saját pénzből kell fizetnie a nyaralását.","id":"20250207_publicus-luxusnyaralas-orban-indiai-nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"0aae741e-1c0a-4ea2-a3d9-8d95bd49ed45","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_publicus-luxusnyaralas-orban-indiai-nyaralas","timestamp":"2025. február. 07. 06:55","title":"Publicus: Az emberek 63 százaléka luxusnyaralásnak tartja Orbán indiai útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]