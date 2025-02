Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3c2d8078-cc0c-4095-961f-e91c4ed8c867","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kisadózóknak 2025. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2024-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc alatt elkészíthető, és online beadható.","shortLead":"A kisadózóknak 2025. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2024-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc...","id":"20250225_kata-bevallas-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c2d8078-cc0c-4095-961f-e91c4ed8c867.jpg","index":0,"item":"5fbed5c4-509f-4d3a-906f-1d27a2b41492","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_kata-bevallas-hatarido","timestamp":"2025. február. 25. 11:11","title":"Fontos határidő jön kedden a katásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fe4a7a-02bd-463c-88c4-c94f257bf8c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sigma BF egy tükör nélküli fényképezőgép, ami belső SSD-re menti a rögzített pillanatokat.","shortLead":"A Sigma BF egy tükör nélküli fényképezőgép, ami belső SSD-re menti a rögzített pillanatokat.","id":"20250225_sigma-bf-tukor-nelkuli-fenykepezogep-milc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86fe4a7a-02bd-463c-88c4-c94f257bf8c0.jpg","index":0,"item":"29b29379-8f87-404b-b156-b8860e9e916a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_sigma-bf-tukor-nelkuli-fenykepezogep-milc","timestamp":"2025. február. 25. 16:03","title":"Memóriakártya nélküli fényképezőgépet villantott a Sigma – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e39e52-a8e2-4134-b87f-58b1900fa461","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A németek zokon vették, hogy a magyar válogatottat választotta a 19 éves középpályás.","shortLead":"A németek zokon vették, hogy a magyar válogatottat választotta a 19 éves középpályás.","id":"20250225_dardai-bence-magyar-valogatott-valasztas-taktika-felallas-formacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6e39e52-a8e2-4134-b87f-58b1900fa461.jpg","index":0,"item":"a7fcd77b-c0bc-4ef3-a3b6-d2c2ecc898c7","keywords":null,"link":"/sport/20250225_dardai-bence-magyar-valogatott-valasztas-taktika-felallas-formacio-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 16:25","title":"Fenekestül felforgathatja a magyar válogatottat Dárdai Bence megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","shortLead":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","id":"20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d.jpg","index":0,"item":"ca7af965-ad06-4e9d-aa5e-f2b9b63e434d","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 26. 11:43","title":"Szentkirályi budapesti melegekről szóló könyvet kapott a Közgyűlés ülésén, majd kihívták a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad26186-a306-40ba-9960-f153c8b96ed7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A NOB-elnökjelölt szerint, ha mindkét félnek megfelelő háborút lezáró megállapodás születik, akkor sokkal jobb, ha mindenki részt vehet a sporteseményeken, mintha valaki kimarad belőlük.","shortLead":"A NOB-elnökjelölt szerint, ha mindkét félnek megfelelő háborút lezáró megállapodás születik, akkor sokkal jobb, ha...","id":"20250225_orosz-belarusz-sportolok-olimpia-reszvetel-sebastian-coe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad26186-a306-40ba-9960-f153c8b96ed7.jpg","index":0,"item":"af30247b-5cae-4a13-bb25-c59206998ec3","keywords":null,"link":"/sport/20250225_orosz-belarusz-sportolok-olimpia-reszvetel-sebastian-coe","timestamp":"2025. február. 25. 12:52","title":"Sebastian Coe szerint lehet visszaút az oroszoknak az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00841973-6f1e-4a62-88a3-5f839233ccdd","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Az olimpiára már több hónappal az államfői lemondás előtt lefoglalták a szállást, így az új köztársasági elnöknek és kíséretének is rendelkezésére állt 15 szoba 18 éjszakára. Sulyok Tamás viszont csak három napot töltött a francia fővárosban.","shortLead":"Az olimpiára már több hónappal az államfői lemondás előtt lefoglalták a szállást, így az új köztársasági elnöknek és...","id":"20250226_novak-katalin-olimpia-sulyok-tamas-parizs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00841973-6f1e-4a62-88a3-5f839233ccdd.jpg","index":0,"item":"2a3c1226-6a1e-4600-83e2-4f3177e0d130","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_novak-katalin-olimpia-sulyok-tamas-parizs-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 06:15","title":"Itt az indoklás, miért fizetett egy párizsi luxusszállodáért az olimpia idejére Novák Katalin hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal dönthet a kormány – mondta Baán László, aki a múzeum idei kiállítási tervét is ismertette.","shortLead":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal...","id":"20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058.jpg","index":0,"item":"db81f699-41df-474f-90b3-6d7a102d3ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Itt vannak a Szépművészeti Múzeum idei kiállításai, jövő tavasszal megnyílik a Fotográfiai Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1800ac1-9262-49eb-8987-78e10bb473a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI után a Perplexity is saját webböngészőt fejleszt, de még sok a kérdés a Comet nevű újdonsággal kapcsolatban.","shortLead":"Az OpenAI után a Perplexity is saját webböngészőt fejleszt, de még sok a kérdés a Comet nevű újdonsággal kapcsolatban.","id":"20250225_perplexity-bongeszo-megjelenes-mesterseges-intelligencia-kereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1800ac1-9262-49eb-8987-78e10bb473a0.jpg","index":0,"item":"0d6e816a-f68b-41d2-b214-288aa107c56e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_perplexity-bongeszo-megjelenes-mesterseges-intelligencia-kereso","timestamp":"2025. február. 25. 10:03","title":"Újabb riválist kap a Google Chrome, saját böngészőt ad ki a Perplexity ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]