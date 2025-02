Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. február. 27. 07:30","title":"Közös Európai Mezőgazdasági Adattér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a66e70fa-da4a-4c51-9eee-da99757bcced","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók egy vírus segítségével egy speciális gént fecskendeztek a születésük óta vak gyerekek retinájába, és úgy tűnik, a módszer tökéletesen működik.","shortLead":"Brit kutatók egy vírus segítségével egy speciális gént fecskendeztek a születésük óta vak gyerekek retinájába, és...","id":"20250225_genterapia-vaksag-gyogyitasa-aipl-1-gen-retina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a66e70fa-da4a-4c51-9eee-da99757bcced.jpg","index":0,"item":"8a19fd4c-d57c-4e6a-adb9-b34f678aaf09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_genterapia-vaksag-gyogyitasa-aipl-1-gen-retina","timestamp":"2025. február. 25. 20:03","title":"Génterápiával kezelték vak gyerekek szemét, az eredmény megdöbbentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete szerint hamarosan az androidos eszközökre is elérhető lesz a képszerkesztő.","shortLead":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete...","id":"20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215.jpg","index":0,"item":"25e7c0f3-e68b-4096-b987-5e8121d4868a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","timestamp":"2025. február. 26. 14:03","title":"Megjött az iPhone-os Photoshop, és az androidosok is kaptak egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff3079f-c0c2-47ae-afec-8a8a2bd00047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előírt ketaminterápián kívül.","shortLead":"Az előírt ketaminterápián kívül.","id":"20250226_27-adag-ketamint-kapott-Matthew-Perry-a-halala-elotti-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eff3079f-c0c2-47ae-afec-8a8a2bd00047.jpg","index":0,"item":"327fda38-83d1-420d-8174-42db144a08c9","keywords":null,"link":"/elet/20250226_27-adag-ketamint-kapott-Matthew-Perry-a-halala-elotti-napokban","timestamp":"2025. február. 26. 11:44","title":"27 adag ketamint kapott Matthew Perry a halála előtti napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","shortLead":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","id":"20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d.jpg","index":0,"item":"ca7af965-ad06-4e9d-aa5e-f2b9b63e434d","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 26. 11:43","title":"Szentkirályi budapesti melegekről szóló könyvet kapott a Közgyűlés ülésén, majd kihívták a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. február. 26. 07:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","shortLead":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","id":"20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c.jpg","index":0,"item":"83b1d7d0-d4cb-48f0-9527-dd2f7425e193","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","timestamp":"2025. február. 26. 13:47","title":"A Magyar Nemzet beismerte, hogy alaptalanul vádolta szavazatvásárlással a józsefvárosi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6d0721-00c9-422b-b997-843a51718942","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Speciális jogviszonyt kapnak a március 1-től életbe lépő új törvény alapján a polgári titkosszolgálatoknál dolgozók, de mást nem: sem kiszámítható bérezésük, sem konkrét életpályamodelljük, sem érdekképviseletük nem lesz. Az egyeztetés nélkül áterőltetett jogszabály a katonáknál is kiszolgáltatottabb helyzetbe hozhatja a titkosszolgákat.","shortLead":"Speciális jogviszonyt kapnak a március 1-től életbe lépő új törvény alapján a polgári titkosszolgálatoknál dolgozók, de...","id":"20250226_uj-titkosszolgalati-torveny-kuss-lesz-a-nevuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6d0721-00c9-422b-b997-843a51718942.jpg","index":0,"item":"030c71bb-2c33-49c8-bd0f-e10d01edf9d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_uj-titkosszolgalati-torveny-kuss-lesz-a-nevuk-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 05:56","title":"Több ezer titkosszolgálati dolgozó lába alól húzzák ki a talajt, az új törvény alapján kuss lesz a nevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]