[{"available":true,"c_guid":"a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","shortLead":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","id":"20250227_meghalt-gene-hackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce.jpg","index":0,"item":"8d0b0cec-6d3a-4ce5-90b6-de4892109b87","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-gene-hackman","timestamp":"2025. február. 27. 09:29","title":"Meghalt Gene Hackman ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint az EU azért jött létre, hogy szívassa az Egyesült Államokat.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az EU azért jött létre, hogy szívassa az Egyesült Államokat.","id":"20250226_trump-eu-vam-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"6b7d8fa5-c382-4c61-8805-0c42ffbdc227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-eu-vam-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 19:46","title":"Trump bejelentette, hogy 25 százalékos vámot fog kivetni az európai termékekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon módosíthatja.","shortLead":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon...","id":"20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d.jpg","index":0,"item":"4282d84c-76f6-4cfa-b937-9acb0e11daaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","timestamp":"2025. február. 26. 16:33","title":"Ingyenessé teszi az Alibaba a mesterséges intelligenciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szent Péter téren több százan gyűltek össze hétfő este, hogy az egyházfő egészségéért imádkozzanak.","shortLead":"A Szent Péter téren több százan gyűltek össze hétfő este, hogy az egyházfő egészségéért imádkozzanak.","id":"20250225_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka-szent-peter-ter-imadkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"1095a6eb-a558-4926-9e6a-2f9bf53269ed","keywords":null,"link":"/elet/20250225_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka-szent-peter-ter-imadkozas","timestamp":"2025. február. 25. 10:29","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, több százan imádkoztak érte a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa088cf8-5508-4d42-b8f7-19a4bc3fea26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétvégén lezajlott az első elődöntő, egy videó is megjelent a fellépésükről.","shortLead":"Hétvégén lezajlott az első elődöntő, egy videó is megjelent a fellépésükről.","id":"20250225_carson-coma-eurovizio-san-marino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa088cf8-5508-4d42-b8f7-19a4bc3fea26.jpg","index":0,"item":"4822a8f3-4db9-472e-af68-ea498f36888a","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_carson-coma-eurovizio-san-marino","timestamp":"2025. február. 25. 14:14","title":"A Carson Coma vigaszágon még kijuthat az Eurovízióra San Marino színeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","shortLead":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","id":"20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f.jpg","index":0,"item":"7a4049ad-d4f1-47bb-bcf7-cb82838c13d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","timestamp":"2025. február. 25. 14:03","title":"„Elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelent” az orosz vírusirtó, újabb országban jelentették be tiltást a Kasperskyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6785297f-bf4f-4c10-a201-4aad9789f705","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Orbán Viktor tákolmánya mézesmadzaggal és korbáccsal, Rogán Antal vigaszága, Eurózsika, sztahanovisták és a Fehér Lótusz gazdagjai. Ajánlónk a HVG e heti számából.","shortLead":"Orbán Viktor tákolmánya mézesmadzaggal és korbáccsal, Rogán Antal vigaszága, Eurózsika, sztahanovisták és a Fehér...","id":"20250227_hvg-Nagy-Gabor-Furfangosek-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6785297f-bf4f-4c10-a201-4aad9789f705.jpg","index":0,"item":"ba0ce983-3fac-4e3d-a3b0-69e38be48350","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-Nagy-Gabor-Furfangosek-fulszoveg","timestamp":"2025. február. 27. 08:00","title":"Nagy Gábor: Furfangosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f095f0d-006e-4d05-b9fa-cfdab1f762a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere a mártonhegyi beruházásokról beszélt a miniszterelnök vejével.","shortLead":"A XII. kerület polgármestere a mártonhegyi beruházásokról beszélt a miniszterelnök vejével.","id":"20250225_kovacs-gergely-tiborcz-istvan-martonhegy-beruhazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f095f0d-006e-4d05-b9fa-cfdab1f762a1.jpg","index":0,"item":"aa02427d-6a9c-437b-8fbc-03cdaa6a1540","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_kovacs-gergely-tiborcz-istvan-martonhegy-beruhazas","timestamp":"2025. február. 25. 17:38","title":"Kovács Gergely: Itt járt a hivatalban Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]