[{"available":true,"c_guid":"d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán Viktort kritizáló Facebook-posztja tette. Most a Tisza Párt operatív igazgatójaként egészen más építkezésbe kezdett. Portré.","shortLead":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán...","id":"20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664.jpg","index":0,"item":"997ac42f-dc5b-4d71-931d-e9565cc66346","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","timestamp":"2025. február. 27. 06:30","title":"Pósfai Gábor, aki a cégvezetést hagyta ott a Tisza Pártért: „A demokrácia fáradságos dolog, de megéri”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4ebddd-2f8f-4e1d-a300-23fd36ef6900","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Sós Bálint Dániel Minden rendben című, Hajdu Szabolcs főszereplésével készült filmjét március 20-án mutatják be a mozikban.","shortLead":"Sós Bálint Dániel Minden rendben című, Hajdu Szabolcs főszereplésével készült filmjét március 20-án mutatják be...","id":"20250227_Egy-apa-dilemmaja-aki-az-egyetlen-szemtanuja-hogy-a-fia-tragediat-okozott---elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb4ebddd-2f8f-4e1d-a300-23fd36ef6900.jpg","index":0,"item":"f3d15876-c278-47bd-b14f-c845a21bf6f5","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Egy-apa-dilemmaja-aki-az-egyetlen-szemtanuja-hogy-a-fia-tragediat-okozott---elozetes","timestamp":"2025. február. 27. 13:39","title":"Egy apa dilemmája, aki az egyetlen szemtanúja, hogy a fia tragédiát okozott – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8372f9ef-0973-425d-8712-39707d317bab","c_author":"Cabrera Martin","category":"kultura","description":"Már csak pár alkalommal játsszák a Kultúrbrigád egyik legerősebb darabját, az értékvesztett versenysportolók életét testközelből bemutató Holtversenyt. A színdarab látlelet arról, hová vezet, ha összezárunk egy csapat traumatizált fiatalt, és rájuk erőltetünk némi teljesítménykényszert. Az előadás nemcsak a szülők, hanem a társadalom kollektív felelősségéről is kemény kérdéseket tesz fel. Kritika. ","shortLead":"Már csak pár alkalommal játsszák a Kultúrbrigád egyik legerősebb darabját, az értékvesztett versenysportolók életét...","id":"20250228_holtverseny-totth-benedek-kulturbrigad-juranyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8372f9ef-0973-425d-8712-39707d317bab.jpg","index":0,"item":"cb3d26e0-ac9c-4d02-b6b4-bdeb208f6ea9","keywords":null,"link":"/kultura/20250228_holtverseny-totth-benedek-kulturbrigad-juranyi","timestamp":"2025. február. 28. 18:00","title":"„Ússzál tovább fiam, akkor is, ha beledöglesz!” – avagy Magyarország még a Holtversenyt is képes elveszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16958c81-5ac5-413c-bf24-1d91604631c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több baba most átkerült Kalocsáról Bajára. Korábban fővárosi és Pest megyei kórházvezetőket kerestek meg azzal, hogy vegyenek át a Heim Pál Kórháztól 14 kisbabát.","shortLead":"Több baba most átkerült Kalocsáról Bajára. Korábban fővárosi és Pest megyei kórházvezetőket kerestek meg azzal...","id":"20250227_elhagyott-ujszulott-csecsemo-korhaz-orokbeadas-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16958c81-5ac5-413c-bf24-1d91604631c2.jpg","index":0,"item":"be9d907f-639c-462a-a57b-2a543596beb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_elhagyott-ujszulott-csecsemo-korhaz-orokbeadas-belugyminiszterium","timestamp":"2025. február. 27. 11:54","title":"Nem árulja el a belügy, hány elhagyott kisgyerek él kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bf9a40-c0fc-4fb3-b026-173bec61a17b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos és plugin hibrid személyautók piacát egyértelműen a kínai márkák dominálják.","shortLead":"A tisztán elektromos és plugin hibrid személyautók piacát egyértelműen a kínai márkák dominálják.","id":"20250227_kina-uralja-a-konnektoros-autok-piacanak-haromnegyedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83bf9a40-c0fc-4fb3-b026-173bec61a17b.jpg","index":0,"item":"280db344-7d26-4202-af6e-406876e28637","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_kina-uralja-a-konnektoros-autok-piacanak-haromnegyedet","timestamp":"2025. február. 27. 08:41","title":"Kína uralja a konnektoros autók piacának háromnegyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A bér- és rezsiköltségek olyannyira megemelkedtek Szoboszlai Dominik klubjánál, hogy ellensúlyozták a megnövekedett bevételeket. ","shortLead":"A bér- és rezsiköltségek olyannyira megemelkedtek Szoboszlai Dominik klubjánál, hogy ellensúlyozták a megnövekedett...","id":"20250228_liverpool-fc-veszteseg-penzugyek-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151.jpg","index":0,"item":"3cb9fd4c-3fdc-4d1d-af6b-b70d08a0ecc4","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_liverpool-fc-veszteseg-penzugyek-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. február. 28. 15:06","title":"Közel 28 milliárd forintos veszteséggel zárta a Liverpool az előző pénzügyi évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe116d1-02ba-4612-b114-9fb065ea0b15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felnőtt magyar lakosság fele azonban elsősorban Oroszországot okolja az ukrajnai háborúért.","shortLead":"A felnőtt magyar lakosság fele azonban elsősorban Oroszországot okolja az ukrajnai háborúért.","id":"20250227_Foleg-a-fideszesek-es-a-Mi-Hazank-szavazoi-hibaztatjak-Ukrajnat-a-haboruert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe116d1-02ba-4612-b114-9fb065ea0b15.jpg","index":0,"item":"d791cf82-e4a6-444e-b7dd-7cb196a4c1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Foleg-a-fideszesek-es-a-Mi-Hazank-szavazoi-hibaztatjak-Ukrajnat-a-haboruert","timestamp":"2025. február. 27. 14:07","title":"Főleg a fideszesek és a Mi Hazánk szavazói hibáztatják Ukrajnát a háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","shortLead":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","id":"20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6.jpg","index":0,"item":"7e1bdccb-daa2-48b2-86a5-defee20bc3ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","timestamp":"2025. február. 27. 08:10","title":"Bemutatkozott a Dacia Bigster kempingverziója, még sátor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]