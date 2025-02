Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9db73130-6886-458d-a170-2df2eb2cd3a5","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint most nem annyira fontos a kaszinók játékosainak védelme.","shortLead":"A kormány szerint most nem annyira fontos a kaszinók játékosainak védelme.","id":"20250228_jatekosvedelem-haborus-veszelyhelyzet-kormanyrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9db73130-6886-458d-a170-2df2eb2cd3a5.jpg","index":0,"item":"d1080360-2e89-4c1c-b440-b1bad4af463b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_jatekosvedelem-haborus-veszelyhelyzet-kormanyrendelet","timestamp":"2025. február. 28. 09:58","title":"Háborús veszélyben nem kell játékosvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán Viktort kritizáló Facebook-posztja tette. Most a Tisza Párt operatív igazgatójaként egészen más építkezésbe kezdett. Portré.","shortLead":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán...","id":"20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664.jpg","index":0,"item":"997ac42f-dc5b-4d71-931d-e9565cc66346","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","timestamp":"2025. február. 27. 06:30","title":"Pósfai Gábor, aki a cégvezetést hagyta ott a Tisza Pártért: „A demokrácia fáradságos dolog, de megéri”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d9171f-1fdf-4f7e-86f8-2a3163e6aab3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szárnyas logóval ellátott járműcsodából mindössze két működő példány van az országban.","shortLead":"A szárnyas logóval ellátott járműcsodából mindössze két működő példány van az országban.","id":"20250227_72-eves-Ikarus-buszt-mutatott-be-a-Kozeledesi-Muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d9171f-1fdf-4f7e-86f8-2a3163e6aab3.jpg","index":0,"item":"a98c0ed9-53e8-4654-8e16-8dd8ed6a18e1","keywords":null,"link":"/elet/20250227_72-eves-Ikarus-buszt-mutatott-be-a-Kozeledesi-Muzeum","timestamp":"2025. február. 27. 12:55","title":"72 éves Ikarus buszt mutatott be a Közeledési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. február. 27. 07:30","title":"Közös Európai Mezőgazdasági Adattér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bizonyos fokú érzelmi intelligenciát is fel tud mutatni az OpenAI új, GPT-4.5-ös modellje, mellyel a ChatGPT minden korábbinál „emberibb” lehet. Vannak azonban hátulütői. Például nagyon drága.","shortLead":"Bizonyos fokú érzelmi intelligenciát is fel tud mutatni az OpenAI új, GPT-4.5-ös modellje, mellyel a ChatGPT minden...","id":"20250228_openai-gpt-4-5-chatgpt-mesterseges-intelligencia-termeszetes-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"19ed8ba2-5805-4229-b72c-a051a9027e6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_openai-gpt-4-5-chatgpt-mesterseges-intelligencia-termeszetes-beszed","timestamp":"2025. február. 28. 09:05","title":"Nagy bejelentést tett az OpenAI: itt az új ChatGPT, amivel már majdnem olyan beszélgetni, mint egy emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdfcb81-3088-4ec0-a6eb-af389647f2ec","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss bírósági jelentés szerint a lakosság figyelmeztetésének hiánya okozhatta több mint 200 ember halálát Spanyolországban.","shortLead":"Egy friss bírósági jelentés szerint a lakosság figyelmeztetésének hiánya okozhatta több mint 200 ember halálát...","id":"20250226_Az-aldozatok-tobbsege-mar-a-veszjelzes-kikuldese-elott-meghalt-a-tavaly-novemberi-valenciai-aradasokban-spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdfcb81-3088-4ec0-a6eb-af389647f2ec.jpg","index":0,"item":"f2c16603-85fd-4573-bc2f-afbd98f0a702","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_Az-aldozatok-tobbsege-mar-a-veszjelzes-kikuldese-elott-meghalt-a-tavaly-novemberi-valenciai-aradasokban-spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 26. 20:39","title":"Az áldozatok többsége már a vészjelzés kiküldése előtt meghalt a tavaly novemberi valenciai áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5267be85-c51a-403a-a0ff-ca98ed07af34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az autót vezető palesztin férfit a rendőrök agyonlőtték.","shortLead":"Az autót vezető palesztin férfit a rendőrök agyonlőtték.","id":"20250227_buszmegallo-merenylo-izrael-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5267be85-c51a-403a-a0ff-ca98ed07af34.jpg","index":0,"item":"e40a0a34-c117-4d69-b271-235e889c9851","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_buszmegallo-merenylo-izrael-serultek","timestamp":"2025. február. 27. 20:15","title":"Buszmegállóba hajtott egy merénylő Izraelben, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint Brüsszelben az emberek „alkalmatlanok és főleg gyávák”.","shortLead":"A külügyminiszter szerint Brüsszelben az emberek „alkalmatlanok és főleg gyávák”.","id":"20250227_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-25-szazalekos-importvam-Europai-Unio-reakcio-gyava-alkalmatlan-Brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"18be7dcf-3b10-413e-9626-35994edf129a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-25-szazalekos-importvam-Europai-Unio-reakcio-gyava-alkalmatlan-Brusszel","timestamp":"2025. február. 27. 07:35","title":"Szijjártó az EU-t gyalázza Trump 25 százalékos vámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]