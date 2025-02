Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és miniszteri biztos is.","shortLead":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és...","id":"20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"aa0eecd2-7155-44ad-9f37-72eb885aae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","timestamp":"2025. február. 28. 08:12","title":"Megjelent László András kinevezése, aki péntektől a magyar jogalanyoknak kifizetett politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da141cb1-647f-423e-95f1-78e439a95549","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Körülbelül félórás videokonferenciát tartottak szerda délelőtt az uniós állam- és kormányfők. Szijjártó Péter úgy csinált, mintha Orbán Viktor valahol egészen máshol lenne. ","shortLead":"Körülbelül félórás videokonferenciát tartottak szerda délelőtt az uniós állam- és kormányfők. Szijjártó Péter...","id":"20250226_szijjarto-peter_eu_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da141cb1-647f-423e-95f1-78e439a95549.jpg","index":0,"item":"e470e510-4be5-4378-a9f4-32152f589ce8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250226_szijjarto-peter_eu_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 26. 15:48","title":"Szijjártó Péternek az EU-ról is az oroszok jutnak eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9c09f3-7d06-426d-be77-ff6a572ea8ca","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem zárható ki, hogy beavatkozás nélkül továbbterjedne a gárdonyi olajszennyezés, ezért a föld alatt kell megállítani – mondta el a Mol logisztikai vezetője.","shortLead":"Nem zárható ki, hogy beavatkozás nélkül továbbterjedne a gárdonyi olajszennyezés, ezért a föld alatt kell megállítani –...","id":"20250227_Fold-alatti-fal-Mol-Gardony-olajszivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca9c09f3-7d06-426d-be77-ff6a572ea8ca.jpg","index":0,"item":"0647ef9b-bb4e-4a4b-a557-699c252bbe83","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_Fold-alatti-fal-Mol-Gardony-olajszivargas","timestamp":"2025. február. 27. 10:25","title":"Föld alatti falat építene a Mol Gárdonyban, hogy megállítsa az olajszivárgást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az esőre nagy szükség van, ugyanis az elmúlt hónapok csapadékösszege jócskán elmarad a sokéves átlagtól, a felső egy méteres talajrétegből 20–80 milliméter nedvesség hiányzik.","shortLead":"Az esőre nagy szükség van, ugyanis az elmúlt hónapok csapadékösszege jócskán elmarad a sokéves átlagtól, a felső...","id":"20250227_Jol-jott-hogy-kemeny-fagyok-voltak-de-esobol-sokkal-tobb-kene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14.jpg","index":0,"item":"32db0cf0-e8aa-4982-8009-14a186d50c38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Jol-jott-hogy-kemeny-fagyok-voltak-de-esobol-sokkal-tobb-kene","timestamp":"2025. február. 27. 15:35","title":"Jól jött, hogy kemény fagyok voltak, de esőből sokkal több kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89297f98-8532-4413-94b0-fdc8126e108a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sőt, a Munka Törvénykönyve sem maradhat érintetlen az Adótanácsadók Egyesülete szerint, akiket nem lelkesít az ötlet, mivel az adóelkerülés általában együtt jár a készpénz alkalmazásával.","shortLead":"Sőt, a Munka Törvénykönyve sem maradhat érintetlen az Adótanácsadók Egyesülete szerint, akiket nem lelkesít az ötlet...","id":"20250228_alkotmanyos-jog-a-keszpenzhez-adoelkerules-adotanacsadok-egyesulete-adoszabalyok-torvenymodositas-munka-torvenykonyve-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89297f98-8532-4413-94b0-fdc8126e108a.jpg","index":0,"item":"2f7c7148-ae31-4bef-bcb0-3050c8187e45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_alkotmanyos-jog-a-keszpenzhez-adoelkerules-adotanacsadok-egyesulete-adoszabalyok-torvenymodositas-munka-torvenykonyve-gazdasag","timestamp":"2025. február. 28. 08:11","title":"Adótanácsadók: Át kell írni az adószabályokat, ha alkotmányba írják a készpénzhez való jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó értéke több mint tízszeresére nőtt az első amerikai részvénykibocsátás óta.","shortLead":"Az olasz gyártó értéke több mint tízszeresére nőtt az első amerikai részvénykibocsátás óta.","id":"20250228_Csucson-van-a-Ferrari-reszvenyek-ara-jokora-csomagot-adott-el-az-Agnelli-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821.jpg","index":0,"item":"5e9cd0af-d15a-4b36-b2f2-9926a1b5b98a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_Csucson-van-a-Ferrari-reszvenyek-ara-jokora-csomagot-adott-el-az-Agnelli-csalad","timestamp":"2025. február. 28. 07:51","title":"Csúcson van a Ferrari-részvények ára, jókora csomagot adott el az Agnelli-család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. E. egy ideig az Europol legkeresettebb bűnözői között is szerepelt.","shortLead":"B. E. egy ideig az Europol legkeresettebb bűnözői között is szerepelt.","id":"20250228_aachen-elfogas-tatabanya-keselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c758c498-b951-4536-bab2-9c4e6a986581","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_aachen-elfogas-tatabanya-keselo","timestamp":"2025. február. 28. 12:19","title":"Aachenben fogták el a tatabányai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos utcát és a Szabad sajtó utat – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos...","id":"20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f.jpg","index":0,"item":"e62bfbb7-2234-41a4-9022-96d41f25fcb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","timestamp":"2025. február. 27. 18:16","title":"Megújul Budapest belvárosának fő útvonala, a Kossuth Lajos utca és a Szabad sajtó út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]