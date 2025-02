Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1d087787-b7c5-41c6-94b2-1ad232795a0a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és az Új Ausztria és Liberális Fórum (Neos) megegyezésre jutott a hárompárti koalíció megalakításáról.","shortLead":"Az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és az Új Ausztria és Liberális Fórum (Neos...","id":"20250227_Megallapodott-a-koaliciorol-Ausztriaban-az-OVP-az-SPO-es-a-NEOS","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d087787-b7c5-41c6-94b2-1ad232795a0a.jpg","index":0,"item":"8f1e8097-3d6c-47c9-b7ea-24eb3e953bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_Megallapodott-a-koaliciorol-Ausztriaban-az-OVP-az-SPO-es-a-NEOS","timestamp":"2025. február. 27. 11:54","title":"Megvan az új, hárompárti osztrák kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99223636-1433-4ce1-81e5-1df15a9a48c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple már nem SE, csak E jelöléssel mutatta be a legújabb olcsó iPhone-t. A pletykák szerint azonban más dolog is változhat a sorozattal kapcsolatban.","shortLead":"Az Apple már nem SE, csak E jelöléssel mutatta be a legújabb olcsó iPhone-t. A pletykák szerint azonban más dolog is...","id":"20250228_apple-iphone-17e-okostelefon-erkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99223636-1433-4ce1-81e5-1df15a9a48c0.jpg","index":0,"item":"d41102d3-f773-491f-8570-c0a89afad4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_apple-iphone-17e-okostelefon-erkezese","timestamp":"2025. február. 28. 10:03","title":"Meglepetésre készülhet az Apple, nemcsak a neve változhat meg a legolcsóbb iPhone-oknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter arra hivatkozott, hogy a munkák már túljutottak azon a ponton, hogy vissza lehetne fordulni.","shortLead":"A külügyminiszter arra hivatkozott, hogy a munkák már túljutottak azon a ponton, hogy vissza lehetne fordulni.","id":"20250227_szijjarto-paks-2-amerikai-szankciok-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"4ccf5ce5-a0c9-44e9-a57a-7ee54d7624b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_szijjarto-paks-2-amerikai-szankciok-felmentes","timestamp":"2025. február. 27. 18:30","title":"Szijjártó felmentést kért a Paks II. beruházást érintő amerikai szankciók alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árnyalt miniszterelnöki vélemény a Pride-ról.","shortLead":"Árnyalt miniszterelnöki vélemény a Pride-ról.","id":"20250227_Orban-Viktor-Lazar-Janos-Facebook-bejegyzese-alatt-fejtette-ki-mit-gondol-a-Pride-rol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"44182316-33fc-47d5-9854-665283b29386","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Orban-Viktor-Lazar-Janos-Facebook-bejegyzese-alatt-fejtette-ki-mit-gondol-a-Pride-rol","timestamp":"2025. február. 27. 14:38","title":"Orbán Viktor odakommentelte Lázár János Facebook-posztja alá, hogy „Be bizony!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8333e3c8-4a42-4433-a144-820baa319849","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az extravagáns német tuningcég a sci-fi villanyautó esetben sem fogta vissza magát.","shortLead":"Az extravagáns német tuningcég a sci-fi villanyautó esetben sem fogta vissza magát.","id":"20250227_Mansory-Tesla-Cybertruck","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8333e3c8-4a42-4433-a144-820baa319849.jpg","index":0,"item":"5f9b0922-7e7e-489f-b242-82c7483819d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Mansory-Tesla-Cybertruck","timestamp":"2025. február. 27. 20:20","title":"Eljött a pillanat, hogy a Mansory a Tesla Cybertruckot sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755ee7d7-b6e6-4707-8045-3a5f79c78109","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai mérnökök olyan rendszert fejlesztettek, amely segítségével többféle terepen is képes fekvő helyzetből felállni a Unitree G1 nevű robotja.","shortLead":"Amerikai mérnökök olyan rendszert fejlesztettek, amely segítségével többféle terepen is képes fekvő helyzetből felállni...","id":"20250226_humanoid-robot-unitree-g1-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/755ee7d7-b6e6-4707-8045-3a5f79c78109.jpg","index":0,"item":"6bac066f-e229-4c1a-8f10-9a1d62c6f01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_humanoid-robot-unitree-g1-video","timestamp":"2025. február. 26. 18:03","title":"Úgy kel fel a földről ez a humanoid robot, mintha a Mátrixban szerepelne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha gyanúsan olcsó egy termék, nem biztos, hogy jó ötlet azonnal lecsapni rá: lehet, hogy a tudta nélkül egy ismétlődő előfizetést is jóváhagyott, így rendszeresen megterhelhetik a számláját.","shortLead":"Ha gyanúsan olcsó egy termék, nem biztos, hogy jó ötlet azonnal lecsapni rá: lehet, hogy a tudta nélkül egy ismétlődő...","id":"20250227_mnb-figyelmeztetes-uj-csalas-ismetlodo-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55.jpg","index":0,"item":"dbc562b1-dee4-4a9d-b0a1-616de4535430","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_mnb-figyelmeztetes-uj-csalas-ismetlodo-elofizetes","timestamp":"2025. február. 27. 10:12","title":"Figyelmeztet az MNB: új online csalás terjed, ha nem figyel, rendszeresen pénzt emelhetnek le a számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos utcát és a Szabad sajtó utat – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos...","id":"20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f.jpg","index":0,"item":"e62bfbb7-2234-41a4-9022-96d41f25fcb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","timestamp":"2025. február. 27. 18:16","title":"Megújul Budapest belvárosának fő útvonala, a Kossuth Lajos utca és a Szabad sajtó út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]