[{"available":true,"c_guid":"a06188ec-a74a-4780-b7dc-80c4ac6e2a24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymásra nőnek a kezek, szétcsúsznak a fekete szemek, zombivigyorok mögött csattognak a fekete fogak.","shortLead":"Egymásra nőnek a kezek, szétcsúsznak a fekete szemek, zombivigyorok mögött csattognak a fekete fogak.","id":"20250228_mesterseges-intelligencia-foto-szja-mentesseg-hirdetes-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a06188ec-a74a-4780-b7dc-80c4ac6e2a24.jpg","index":0,"item":"0f8450b0-f29f-4255-a664-5c8a7f8dd6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_mesterseges-intelligencia-foto-szja-mentesseg-hirdetes-fidesz","timestamp":"2025. február. 28. 11:36","title":"MI generálta horrorfotóval népszerűsíti a kormányzati intézkedést a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","shortLead":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","id":"20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd.jpg","index":0,"item":"175e5f95-bdd9-4f22-8d58-9fecd0765eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","timestamp":"2025. február. 26. 15:46","title":"Lezuhant egy munkás Miskolcon egy panelház tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27bbf5f-2814-469a-a7a9-0151c5009227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kritikusai szerint ezt a furcsaságot úgy nevezik: Frauenproblem, azaz nőprobléma.","shortLead":"A kritikusai szerint ezt a furcsaságot úgy nevezik: Frauenproblem, azaz nőprobléma.","id":"20250227_friedrich-merz-furcsa-gyozelmi-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d27bbf5f-2814-469a-a7a9-0151c5009227.jpg","index":0,"item":"b8f2e0c2-910a-4041-9415-e5c13ac2714c","keywords":null,"link":"/elet/20250227_friedrich-merz-furcsa-gyozelmi-foto","timestamp":"2025. február. 27. 08:25","title":"Van valami furcsa a győztes Friedrich Merz csapatfotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a969bf1-3790-4f29-ab47-e6f7aa4c4699","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Milorad Dodik azért kapott egy évet, mert ellenszegült a daytoni béke felett őrködő ENSZ-főképviselő döntéseinek.","shortLead":"Milorad Dodik azért kapott egy évet, mert ellenszegült a daytoni béke felett őrködő ENSZ-főképviselő döntéseinek.","id":"20250226_milorad-dodik-itelet-tek-banja-luka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a969bf1-3790-4f29-ab47-e6f7aa4c4699.jpg","index":0,"item":"83dd7dc8-f229-4352-aee4-2cf81928b7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_milorad-dodik-itelet-tek-banja-luka","timestamp":"2025. február. 26. 14:27","title":"Elítélték Dodikot, a boszniai szerbek elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A papír-Jaguarnak is csúfolt Trabantok ötletes karosszériája időről időre megihleti az utókort is. ","shortLead":"A papír-Jaguarnak is csúfolt Trabantok ötletes karosszériája időről időre megihleti az utókort is. ","id":"20250226_Visszater-Trabant-korszak-muanyagkarosszerias-lesz-Tesla-robotaxija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"71d3334a-9943-46a8-96b4-15862cb3e88c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Visszater-Trabant-korszak-muanyagkarosszerias-lesz-Tesla-robotaxija","timestamp":"2025. február. 26. 16:01","title":"A Trabantot idézheti a Tesla új robottaxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csoportok tagjai nyíltan beszéltek „tömeges Korán-égetésekről”, videókat tettek közzé gyújtogatásokról, savas támadásokról és házi készítésű bombák teszteléséről, újabban pedig késes támadások végrehajtására buzdítanak.","shortLead":"A csoportok tagjai nyíltan beszéltek „tömeges Korán-égetésekről”, videókat tettek közzé gyújtogatásokról, savas...","id":"20250228_orosz-telegram-egyesult-kiralysag-uszitas-iszlamofobia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5.jpg","index":0,"item":"8f6c03f0-ffdc-4d04-a62b-eaf0b78968e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_orosz-telegram-egyesult-kiralysag-uszitas-iszlamofobia","timestamp":"2025. február. 28. 11:41","title":"Orosz kötődésű Telegram-csatornák kriptovalutában ígérnek pénzt azoknak a briteknek, akik hajlandók mecseteket megtámadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee25e993-9862-4bef-a7f7-44e36682d7a6","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Simán győzött a Liverpool és mivel az Arsenal botlott a Nottingham otthonában, így már 13 pont a listavezető előnye. ","shortLead":"Simán győzött a Liverpool és mivel az Arsenal botlott a Nottingham otthonában, így már 13 pont a listavezető előnye. ","id":"20250226_Liverpool-FC-Newcastle-United-Premier-League-angol-labdarugo-bajnoksag-Szoboszlai-Dominik-gol-Alexis-Mac-Allister-gyozelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee25e993-9862-4bef-a7f7-44e36682d7a6.jpg","index":0,"item":"ab59c9f4-f632-4e56-807c-99b81baf912d","keywords":null,"link":"/sport/20250226_Liverpool-FC-Newcastle-United-Premier-League-angol-labdarugo-bajnoksag-Szoboszlai-Dominik-gol-Alexis-Mac-Allister-gyozelem-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 23:09","title":"Lehengerlő formában van Szoboszlai Dominik, a Newcastle elleni rangadón megszerezte a Liverpool 100. gólját a szezonban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és sok egyéb információt is kiadnak.","shortLead":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és...","id":"20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa.jpg","index":0,"item":"027f6ca4-b771-413d-9bfd-0203097db0c9","keywords":null,"link":"/elet/20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","timestamp":"2025. február. 27. 12:08","title":"Nyilvánosságra hozzák az Epstein-ügy több érintettjének a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]