[{"available":true,"c_guid":"9e64c883-7f76-45e6-b5ce-c93ea8bd7b69","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Márton Viviana az első magyar, akinek odaítélték az elismerést.","shortLead":"Márton Viviana az első magyar, akinek odaítélték az elismerést.","id":"20250301_marton-viviana-ev-legjobb-europai-ifjusagi-sportoloja-olimpiai-bajnok-taekwondo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e64c883-7f76-45e6-b5ce-c93ea8bd7b69.jpg","index":0,"item":"fd6ca389-8eb7-46ee-a8f8-7dd320032ef7","keywords":null,"link":"/sport/20250301_marton-viviana-ev-legjobb-europai-ifjusagi-sportoloja-olimpiai-bajnok-taekwondo","timestamp":"2025. március. 01. 12:59","title":"Magyar olimpiai bajnok lett az év legjobb európai ifjúsági sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3debc140-36bc-49bf-b683-47f16f93c40d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az évszázad sakkmérkőzését játszotta az amerikai Bobby Fischerrel 1972-ben.","shortLead":"Az évszázad sakkmérkőzését játszotta az amerikai Bobby Fischerrel 1972-ben.","id":"20250227_meghalt-borisz-szpasszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3debc140-36bc-49bf-b683-47f16f93c40d.jpg","index":0,"item":"f98c35ea-dd9a-4a1c-8e05-707c514e3f44","keywords":null,"link":"/elet/20250227_meghalt-borisz-szpasszkij","timestamp":"2025. február. 27. 20:49","title":"Meghalt Borisz Szpasszkij, a sakktörténelem egyik leghíresebb játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országjárásán reagált a péntek esti Trump-Zelenszkij találkozóra a Tisza elnöke. Az ellenzéki politikusok egymás után fejezték ki szolidaritásukat Ukrajnával.","shortLead":"Országjárásán reagált a péntek esti Trump-Zelenszkij találkozóra a Tisza elnöke. Az ellenzéki politikusok egymás után...","id":"20250301_Magyar-Peter-Nem-szeretnenk-az-elso-kozos-orosz-amerikai-gyarmat-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047.jpg","index":0,"item":"78c04d42-e80c-4ebf-8fcf-48827f72f6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Magyar-Peter-Nem-szeretnenk-az-elso-kozos-orosz-amerikai-gyarmat-lenni","timestamp":"2025. március. 01. 13:41","title":"Magyar Péter: Nem szeretnénk az első közös orosz-amerikai gyarmat lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2859f79-83f5-434a-a1dd-2f95a6fb8c1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvodabezárások ellen tüntettek, a fideszes polgármester a képviselőkkel együtt bezárkózott.","shortLead":"Az óvodabezárások ellen tüntettek, a fideszes polgármester a képviselőkkel együtt bezárkózott.","id":"20250228_magyar-peter-tuntetok-sopron-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2859f79-83f5-434a-a1dd-2f95a6fb8c1f.jpg","index":0,"item":"af43f0c3-fdf4-4745-aa22-b80c210a4738","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_magyar-peter-tuntetok-sopron-kozgyules","timestamp":"2025. február. 28. 07:50","title":"Magyar Péter tüntetőkkel vonult a soproni városházára, félbeszakadt a közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f199fb-4699-4be7-b9bc-131c39335183","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 13 millió forint alatti árával a legolcsóbb BMW-ként jegyzett új 1-es szériából rögtön két példányt is vallatóra fogtunk, a 163 lóerős lágyhibrid dízel 120d-t és az immár „i” jelzés nélküli 300 lovas benzines M135-öt.","shortLead":"A 13 millió forint alatti árával a legolcsóbb BMW-ként jegyzett új 1-es szériából rögtön két példányt is vallatóra...","id":"20250301_legkisebb-es-legolcsobb-bmw-120d-m135-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f199fb-4699-4be7-b9bc-131c39335183.jpg","index":0,"item":"eebbf338-e8da-4bbf-a8fd-de6dab86e5e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250301_legkisebb-es-legolcsobb-bmw-120d-m135-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 01. 14:00","title":"A legkisebb és legolcsóbb új BMW: teszten a spórolós 120d és a sportos M135","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. február. 28. 15:30","title":"Íme a következménye a sok házhoz rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","shortLead":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","id":"20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"206fc322-1c7f-44c8-a69c-271ce2705a4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","timestamp":"2025. március. 01. 12:05","title":"Izrael meghosszabbította volna a tűzszünet első szakaszát, a Hamász nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó értéke több mint tízszeresére nőtt az első amerikai részvénykibocsátás óta.","shortLead":"Az olasz gyártó értéke több mint tízszeresére nőtt az első amerikai részvénykibocsátás óta.","id":"20250228_Csucson-van-a-Ferrari-reszvenyek-ara-jokora-csomagot-adott-el-az-Agnelli-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821.jpg","index":0,"item":"5e9cd0af-d15a-4b36-b2f2-9926a1b5b98a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_Csucson-van-a-Ferrari-reszvenyek-ara-jokora-csomagot-adott-el-az-Agnelli-csalad","timestamp":"2025. február. 28. 07:51","title":"Csúcson van a Ferrari-részvények ára, jókora csomagot adott el az Agnelli-család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]