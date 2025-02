Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszültséget okozott, hogy Bódist beültetnék a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába.","shortLead":"Feszültséget okozott, hogy Bódist beültetnék a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába.","id":"20250226_Soros-ugynokozte-a-Fidesz-Bodis-Krisztat-a-kozgyulesben-Magyar-szerint-ujabb-hatart-leptek-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87.jpg","index":0,"item":"b811deb5-e6ea-4c2a-a4f1-d49e1101a161","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Soros-ugynokozte-a-Fidesz-Bodis-Krisztat-a-kozgyulesben-Magyar-szerint-ujabb-hatart-leptek-at","timestamp":"2025. február. 26. 14:13","title":"Magyar Péter szerint újabb határt lépett át a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a737ba-ebc2-4940-a565-6757e77e161f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Somlai Bálint szerint a felújítás költsége megáll a szerződés szerinti árnál. Mármint a megemelt árnál.","shortLead":"Somlai Bálint szerint a felújítás költsége megáll a szerződés szerinti árnál. Mármint a megemelt árnál.","id":"20250226_Matolcsy-Adam-baratja-elarulta-lesznek-e-potmunkak-a-masfelszeresere-dragult-MNB-szekhazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95a737ba-ebc2-4940-a565-6757e77e161f.jpg","index":0,"item":"f184d93d-e957-4ea8-aa3d-b62035feb88d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Matolcsy-Adam-baratja-elarulta-lesznek-e-potmunkak-a-masfelszeresere-dragult-MNB-szekhazon","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Matolcsy Ádám barátja elárulta, lesznek-e pótmunkák a másfélszeresére drágult MNB-székházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ugyanis bár oda került az útlevélügyek intézése, ezt nem fogják feltüntetni. A kormány kedden késő este egy kicsit átírta a hétfőn késő este közzétett rendeletét.","shortLead":"Ugyanis bár oda került az útlevélügyek intézése, ezt nem fogják feltüntetni. A kormány kedden késő este egy kicsit...","id":"20250226_utlevel-kiallito-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49.jpg","index":0,"item":"92054a49-2787-49b3-87d7-1446a58e639c","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_utlevel-kiallito-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2025. február. 26. 06:43","title":"Mégsem az Energiaügyi Minisztérium lesz az útlevelek kiállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bizarr hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: a platform elkezdte elárasztani a felhasználókat olyan Reels-videókkal, melyeket általában okkal nem emel ki a platform algoritmusa.","shortLead":"Bizarr hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: a platform elkezdte elárasztani a felhasználókat olyan Reels-videókkal...","id":"20250227_meta-instagram-reels-eroszakos-szexualis-videok-algoritmus-ajanlas-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"369b497e-e410-469d-b76d-9049c4f4fa16","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_meta-instagram-reels-eroszakos-szexualis-videok-algoritmus-ajanlas-hiba","timestamp":"2025. február. 27. 11:03","title":"Erőszakos és szexuális videók árasztották el az Instagramot, a Meta is megszólalt az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump szerint Oroszországnak nem lesz problémája a megegyezéssel. Volodimir Zelenszkij már pénteken Washingtonba fog utazni aláírni a szerződést.","shortLead":"Donald Trump szerint Oroszországnak nem lesz problémája a megegyezéssel. Volodimir Zelenszkij már pénteken Washingtonba...","id":"20250226_trump-zelenszkij-ukrajna-asvanykincs-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e.jpg","index":0,"item":"b7b12283-d9ba-4ed0-bde9-955993369fd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-zelenszkij-ukrajna-asvanykincs-szerzodes","timestamp":"2025. február. 26. 11:08","title":"Elárulta Trump, hogy mit adnak Ukrajnának az ásványkincsekért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","shortLead":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","id":"20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd.jpg","index":0,"item":"175e5f95-bdd9-4f22-8d58-9fecd0765eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","timestamp":"2025. február. 26. 15:46","title":"Lezuhant egy munkás Miskolcon egy panelház tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa088cf8-5508-4d42-b8f7-19a4bc3fea26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétvégén lezajlott az első elődöntő, egy videó is megjelent a fellépésükről.","shortLead":"Hétvégén lezajlott az első elődöntő, egy videó is megjelent a fellépésükről.","id":"20250225_carson-coma-eurovizio-san-marino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa088cf8-5508-4d42-b8f7-19a4bc3fea26.jpg","index":0,"item":"4822a8f3-4db9-472e-af68-ea498f36888a","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_carson-coma-eurovizio-san-marino","timestamp":"2025. február. 25. 14:14","title":"A Carson Coma vigaszágon még kijuthat az Eurovízióra San Marino színeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kongó középső részén pusztít egy vérzéses láz, ami 48 órán belül megölhet egy embert.","shortLead":"Kongó középső részén pusztít egy vérzéses láz, ami 48 órán belül megölhet egy embert.","id":"20250225_halalos-betegseg-kongo-gyerekek-denever-verzeses-laz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0.jpg","index":0,"item":"1ec45b21-affe-4af2-b077-545d274c9b09","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_halalos-betegseg-kongo-gyerekek-denever-verzeses-laz","timestamp":"2025. február. 25. 14:30","title":"Rejtélyes halálos betegség pusztít Kongóban, miután gyerekek denevért ettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]