[{"available":true,"c_guid":"eca9ffc3-a6d6-43eb-abee-c5f29af4a4f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter azt állította, hogy minden termék vonalkódját ismerik a bolti rendszerek, így könnyű lesz megállapítani, hogy mi után jár majd áfa-visszatérítés a nyugdíjasoknak. Csakhogy a kisboltok online pénztárgépei esetében ez nem igaz.","shortLead":"A miniszter azt állította, hogy minden termék vonalkódját ismerik a bolti rendszerek, így könnyű lesz megállapítani...","id":"20250228_nyugdijas-afa-visszaterites-megoldhatatlan-a-kisboltokban-online-penztargep-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca9ffc3-a6d6-43eb-abee-c5f29af4a4f4.jpg","index":0,"item":"7036e25d-ed69-4b14-802e-4616514af2bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_nyugdijas-afa-visszaterites-megoldhatatlan-a-kisboltokban-online-penztargep-nagy-marton","timestamp":"2025. február. 28. 09:06","title":"Úgy tűnik, Nagy Mártonnak senki sem szólt, hogy a kisboltokban megoldhatatlan a nyugdíjasok áfa-visszatérítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mivel az eszközöket előfertőtleníteni és csomagolni is kell, a sterilizáló munkatársainak jelentősen megnövekedett a munkaideje. Van, aki hetek óta napi 14 órát dolgozik. ","shortLead":"Mivel az eszközöket előfertőtleníteni és csomagolni is kell, a sterilizáló munkatársainak jelentősen megnövekedett...","id":"20250228_kazan-tatbanya-korhaz-sterilizalas-pluszmunka-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99.jpg","index":0,"item":"1539c6d3-5f14-4e84-bef1-18496dded1da","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_kazan-tatbanya-korhaz-sterilizalas-pluszmunka-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 28. 14:19","title":"RTL: Életveszélyessé nyilvánították a kazánt a tatabányai kórházban, Győrbe viszik sterilizálni az eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók legújabb fejlesztése az a videójáték, ami megmutatja, miként lehet a digitális adatokat kapcsolatba léptetni a valósággal.","shortLead":"Japán kutatók legújabb fejlesztése az a videójáték, ami megmutatja, miként lehet a digitális adatokat kapcsolatba...","id":"20250228_japan-miniatur-videojatek-lovoldozos-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d.jpg","index":0,"item":"422131f3-3a83-4953-a936-b065ac843a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_japan-miniatur-videojatek-lovoldozos-jatek","timestamp":"2025. február. 28. 20:03","title":"Megcsinálták a világ legkisebb lövöldözős játékát, és ennek a tudomány is sokat köszönhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és miniszteri biztos is.","shortLead":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és...","id":"20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"aa0eecd2-7155-44ad-9f37-72eb885aae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","timestamp":"2025. február. 28. 08:12","title":"Megjelent László András kinevezése, aki péntektől a magyar jogalanyoknak kifizetett politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az azeriek szemében régóta szálka a francia–örmény együttműködés, amelynek jelentős katonai vonzata is van, így ahol tudják, ott igyekeznek gyengíteni Párizs pozícióit.","shortLead":"Az azeriek szemében régóta szálka a francia–örmény együttműködés, amelynek jelentős katonai vonzata is van, így ahol...","id":"20250228_franciaorszag-azerbajdzsan-uj-kaledonia-ormenyorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1.jpg","index":0,"item":"97a58aab-c899-499b-b918-c90da7cd593d","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_franciaorszag-azerbajdzsan-uj-kaledonia-ormenyorszag","timestamp":"2025. február. 28. 17:36","title":"Franciaország ismét Új-Kaledónia destabilizációjával vádolja Azerbajdzsánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89297f98-8532-4413-94b0-fdc8126e108a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sőt, a Munka Törvénykönyve sem maradhat érintetlen az Adótanácsadók Egyesülete szerint, akiket nem lelkesít az ötlet, mivel az adóelkerülés általában együtt jár a készpénz alkalmazásával.","shortLead":"Sőt, a Munka Törvénykönyve sem maradhat érintetlen az Adótanácsadók Egyesülete szerint, akiket nem lelkesít az ötlet...","id":"20250228_alkotmanyos-jog-a-keszpenzhez-adoelkerules-adotanacsadok-egyesulete-adoszabalyok-torvenymodositas-munka-torvenykonyve-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89297f98-8532-4413-94b0-fdc8126e108a.jpg","index":0,"item":"2f7c7148-ae31-4bef-bcb0-3050c8187e45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_alkotmanyos-jog-a-keszpenzhez-adoelkerules-adotanacsadok-egyesulete-adoszabalyok-torvenymodositas-munka-torvenykonyve-gazdasag","timestamp":"2025. február. 28. 08:11","title":"Adótanácsadók: Át kell írni az adószabályokat, ha alkotmányba írják a készpénzhez való jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház állítja, hogy nem adtak engedélyt a TASZSZ tudósítójának a részvételre, mégis bejutott az Ovális Irodába. Amikor észrevették, kikísérték.","shortLead":"A Fehér Ház állítja, hogy nem adtak engedélyt a TASZSZ tudósítójának a részvételre, mégis bejutott az Ovális Irodába...","id":"20250301_donald-trump-volodimir-zelenszkij-talalkozo-feher-haz-taszsz-orosz-allami-hirugynokseg-ap-reuters","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2.jpg","index":0,"item":"4a80da7f-ece4-4ca9-8ec3-58264fc6d109","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_donald-trump-volodimir-zelenszkij-talalkozo-feher-haz-taszsz-orosz-allami-hirugynokseg-ap-reuters","timestamp":"2025. március. 01. 09:56","title":"Ott volt Trump és Zelenszkij találkozóján az orosz állami hírügynökség tudósítója, miközben az AP-t és a Reuterst kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540","c_author":"HVG","category":"360","description":"Történelmi felvilágosítást adott az amerikai elnöknek a Daily Telegraph szakújságírója, és Európát is kioktatta arról, hogyan lehetne gyorsan lezárni háborút. ","shortLead":"Történelmi felvilágosítást adott az amerikai elnöknek a Daily Telegraph szakújságírója, és Európát is kioktatta arról...","id":"20250228_trump-eu-oroszorszag-terdre-kenyszeritese-blokad-szojvetunio-tortenelem-daily-telegraph-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540.jpg","index":0,"item":"8083a9fb-3d8f-467e-9c26-c4d5ea9881f2","keywords":null,"link":"/360/20250228_trump-eu-oroszorszag-terdre-kenyszeritese-blokad-szojvetunio-tortenelem-daily-telegraph-szemle","timestamp":"2025. február. 28. 15:45","title":"Telegraph: Négy hónap alatt térdre tudnák kényszeríteni a Kremlt egy blokáddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]