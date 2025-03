Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0d1fb95e-1dc9-4c42-a698-59ea5fdc2b6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kaliforniai mérnökök alkották meg azt a tenyérnyi szerkezetet, ami a tengeráramlásokat kihasználva lényegében szörföl a vízben keletkező örvényeken.","shortLead":"Kaliforniai mérnökök alkották meg azt a tenyérnyi szerkezetet, ami a tengeráramlásokat kihasználva lényegében szörföl...","id":"20250227_robot-carl-tenger-vizsgalat-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d1fb95e-1dc9-4c42-a698-59ea5fdc2b6f.jpg","index":0,"item":"2a88ab75-3e72-4bfb-bc14-73e13e7fdefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_robot-carl-tenger-vizsgalat-dron","timestamp":"2025. február. 27. 17:03","title":"80%-kal kevesebb energiát használ az új robot, ami a tengerek állapotát mérheti fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31621274-b6f4-4099-9295-1adb7e2ccda6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök az elmúlt hetek feszült üzengetése után megérkezett Washingtonba. ","shortLead":"Az ukrán elnök az elmúlt hetek feszült üzengetése után megérkezett Washingtonba. ","id":"20250228_donald-trump-volodimir-zelenszkij-feher-haz-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31621274-b6f4-4099-9295-1adb7e2ccda6.jpg","index":0,"item":"5e3db692-102f-48e3-99d2-940becb8bb17","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_donald-trump-volodimir-zelenszkij-feher-haz-targyalas","timestamp":"2025. február. 28. 18:05","title":"Trump a Fehér Házba érkező Zelenszkijnek: „Hogy ki van öltözve!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A bér- és rezsiköltségek olyannyira megemelkedtek Szoboszlai Dominik klubjánál, hogy ellensúlyozták a megnövekedett bevételeket. ","shortLead":"A bér- és rezsiköltségek olyannyira megemelkedtek Szoboszlai Dominik klubjánál, hogy ellensúlyozták a megnövekedett...","id":"20250228_liverpool-fc-veszteseg-penzugyek-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151.jpg","index":0,"item":"3cb9fd4c-3fdc-4d1d-af6b-b70d08a0ecc4","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_liverpool-fc-veszteseg-penzugyek-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. február. 28. 15:06","title":"Közel 28 milliárd forintos veszteséggel zárta a Liverpool az előző pénzügyi évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7373213-5b79-47d7-b399-60962678b216","c_author":"Péter Tamás","category":"360","description":"Egy efféle árulásra a NER vezetői nem csupán egyéni döntésként, hanem potenciális járványként tekintenek, ami fenyegető lehet a rendszer belső stabilitására. Mindebből kifolyólag a rendszeren belül már egyébként is létező paranoia tovább fokozódhat, ami személycseréket, belső tisztogatásokat eredményezhet. Vélemény.","shortLead":"Egy efféle árulásra a NER vezetői nem csupán egyéni döntésként, hanem potenciális járványként tekintenek, ami fenyegető...","id":"20250228_Ruszin-Szendi-dezertalasa-NER-hatalmi-gepezet-peter-tamas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7373213-5b79-47d7-b399-60962678b216.jpg","index":0,"item":"c5d87012-178e-43fd-9e9c-832824d677e2","keywords":null,"link":"/360/20250228_Ruszin-Szendi-dezertalasa-NER-hatalmi-gepezet-peter-tamas-velemeny","timestamp":"2025. február. 28. 08:00","title":"Zavar az erőben: Ruszin-Szendi dezertálása veszélyes lehet a NER hatalmi gépezetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8b65-486b-4646-abb9-ae181a30a082","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezentúl a „szuverenista reformfolyamatot” kell előmozdítania.","shortLead":"Ezentúl a „szuverenista reformfolyamatot” kell előmozdítania.","id":"20250228_miniszteri-biztos-feladat-valtozas-Eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158e8b65-486b-4646-abb9-ae181a30a082.jpg","index":0,"item":"07b97733-be47-4314-b6a4-38ea791fd255","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_miniszteri-biztos-feladat-valtozas-Eu","timestamp":"2025. február. 28. 09:53","title":"Megváltozott az EU-hoz kijelölt miniszteri biztos feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két tulajdonosa, Tóth Máté és öccse, Simon.","shortLead":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két...","id":"20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe.jpg","index":0,"item":"120e8275-444f-46bd-8277-a3b4841eaace","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","timestamp":"2025. február. 27. 17:22","title":"A magyar Simon’s Burger tulajdonosai New Yorkban nyitnak éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d34a9e-3019-4115-853e-04958a64b47f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az angliai Land’s End közelében lévő Longships világítótorony 13 másodpercenként ad ki hangos, zavaró jelzést.","shortLead":"Az angliai Land’s End közelében lévő Longships világítótorony 13 másodpercenként ad ki hangos, zavaró jelzést.","id":"20250228_vilagitotorony-kodriaszto-lands-end-hangjelzes-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91d34a9e-3019-4115-853e-04958a64b47f.jpg","index":0,"item":"2c6d90d3-8508-45e2-9262-af76a95760e2","keywords":null,"link":"/elet/20250228_vilagitotorony-kodriaszto-lands-end-hangjelzes-hiba","timestamp":"2025. február. 28. 14:03","title":"Éjjel-nappal szól egy világítótorony ködriasztója, füldugót javasolnak a közelben lakóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","shortLead":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","id":"20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"99a402b5-8da6-44fe-8cc7-5726d6d82c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","timestamp":"2025. február. 28. 05:27","title":"Donald Trump kemény tárgyalópartnernek nevezte a brit miniszterelnököt és vámmentességet is kilátásba helyezett Nagy-Britanniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]