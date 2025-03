Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László eddig a villamos energia ellátásbiztonságáért felelt.","shortLead":"Horváth László eddig a villamos energia ellátásbiztonságáért felelt.","id":"20250228_Kineveztek-a-kabitoszerugyi-kormanybiztost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5.jpg","index":0,"item":"26134c26-ba26-4420-a568-84cd31add208","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Kineveztek-a-kabitoszerugyi-kormanybiztost","timestamp":"2025. február. 28. 20:47","title":"Kinevezték a kábítószerügyi kormánybiztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21306fc9-d0bd-4c33-869b-5a2cb88d6a8c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben bekövetkezett légi balesetek fényében érthető módon nő azok száma, akik komolyan tartanak a repüléstől. Rosszul teszik, a légi közlekedés a legbiztonságosabb utazási mód, s ahogy telnek az évek, úgy válnak egyre ritkábbá a katasztrófák.","shortLead":"Az elmúlt hetekben bekövetkezett légi balesetek fényében érthető módon nő azok száma, akik komolyan tartanak...","id":"20250301_hvg-repules-baleseti-statisztika-legikozlekedes-erzeki-csalodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21306fc9-d0bd-4c33-869b-5a2cb88d6a8c.jpg","index":0,"item":"a1115e6b-9d33-471b-bc66-68553853c9fc","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-repules-baleseti-statisztika-legikozlekedes-erzeki-csalodas","timestamp":"2025. március. 01. 13:00","title":"Miért teszi rosszul, aki most jobban fél a repüléstől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. A közösségi médiának köszönhetően ez a szám nagy valószínűséggel tovább csökkent, csupán egy kattintás, és szinte bárkivel összebarátkozhatunk. De valódi kapcsolatok ezek, amelyek aztán valódi közösséggé épülnek, vagy csak ámítás, és tulajdonképpen egyre magányosabbak vagyunk?","shortLead":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel...","id":"20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618.jpg","index":0,"item":"64ae3927-eac4-4ede-a4b5-ebfb0d74f06a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","timestamp":"2025. március. 02. 11:30","title":"Sosem volt ennyi barátunk, és sosem voltunk ennyire magányosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház állítja, hogy nem adtak engedélyt a TASZSZ tudósítójának a részvételre, mégis bejutott az Ovális Irodába. Amikor észrevették, kikísérték.","shortLead":"A Fehér Ház állítja, hogy nem adtak engedélyt a TASZSZ tudósítójának a részvételre, mégis bejutott az Ovális Irodába...","id":"20250301_donald-trump-volodimir-zelenszkij-talalkozo-feher-haz-taszsz-orosz-allami-hirugynokseg-ap-reuters","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2.jpg","index":0,"item":"4a80da7f-ece4-4ca9-8ec3-58264fc6d109","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_donald-trump-volodimir-zelenszkij-talalkozo-feher-haz-taszsz-orosz-allami-hirugynokseg-ap-reuters","timestamp":"2025. március. 01. 09:56","title":"Ott volt Trump és Zelenszkij találkozóján az orosz állami hírügynökség tudósítója, miközben az AP-t és a Reuterst kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3da9e3-47c0-4908-ad76-4675916ab607","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iszlám hitre áttért magyar Nórát és egyiptomi férjét még ma is sok támadás éri, a közösségi médiában küzdenek az előítéletek ellen.","shortLead":"Az iszlám hitre áttért magyar Nórát és egyiptomi férjét még ma is sok támadás éri, a közösségi médiában küzdenek...","id":"20250301_Lemigransoztak-pedig-fejkendoben-is-magyar-vagyok-Nora-Islam-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b3da9e3-47c0-4908-ad76-4675916ab607.jpg","index":0,"item":"fdb9e939-3e52-4ae2-bc08-047bcad16f88","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Lemigransoztak-pedig-fejkendoben-is-magyar-vagyok-Nora-Islam-tortenete","timestamp":"2025. március. 01. 14:36","title":"\"Lemigránsoztak, pedig fejkendőben is magyar vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8457f3df-0586-40d6-9a13-aa7c6491a5f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyszínen végzett tesztekkel több betegséget sikerült kizárni. ","shortLead":"A helyszínen végzett tesztekkel több betegséget sikerült kizárni. ","id":"20250228_A-WHO-szerint-mergezes-okozhatta-a-rejtelyes-megbetegedeseket-Kongoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8457f3df-0586-40d6-9a13-aa7c6491a5f7.jpg","index":0,"item":"d68fe3a1-5ef5-404e-b852-adc7ca629734","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_A-WHO-szerint-mergezes-okozhatta-a-rejtelyes-megbetegedeseket-Kongoban","timestamp":"2025. február. 28. 20:20","title":"A WHO szerint mérgezés okozhatta a rejtélyes megbetegedéseket Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott több száz tüntető várta.","shortLead":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott...","id":"20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820.jpg","index":0,"item":"9659ac4b-4eb8-430e-9a18-1c0e2e2936fd","keywords":null,"link":"/elet/20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","timestamp":"2025. március. 02. 14:45","title":"Náci söpredék, Oroszországba menj síelni – így várták J.D. Vance alelnököt Vermontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Minden idők legalacsonyabb születésszáma volt a 2024-es Magyarországon, az adatok szerint 7725-tel kevesebb gyerek született tavaly, mint egy évvel korábban, 2021-hez képest pedig 15 ezerrel zuhant a születésszám. Litkai Gergely össze is állította a Nemzeti Sokasodási Programot (rövidítve NESOP). Igaz, a benzin literenkénti ára lehet, hogy felmenne hétezer forintra, és csak ellenőrzötten lehetne használni bizonyos oldalakat, hogy az ember kétszer is meggondolja, be akar-e oda lépni, de minden magyar asszony SZÉP-kártya-elfogadóhely lenne, illetve az egygyermekesek is kapnának kedvezményeket. Így talán javulna a statisztika. ","shortLead":"Minden idők legalacsonyabb születésszáma volt a 2024-es Magyarországon, az adatok szerint 7725-tel kevesebb gyerek...","id":"20250301_duma-aktual-szuletesek-szama-2024-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f.jpg","index":0,"item":"4f73e5e9-a0bf-4479-9717-337128f73932","keywords":null,"link":"/360/20250301_duma-aktual-szuletesek-szama-2024-video","timestamp":"2025. március. 01. 18:30","title":"Duma Aktuál: Kevés gyerek születik? Legyen kötelező DÁP-belépés a pornóoldalakra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]