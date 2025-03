Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21306fc9-d0bd-4c33-869b-5a2cb88d6a8c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben bekövetkezett légi balesetek fényében érthető módon nő azok száma, akik komolyan tartanak a repüléstől. Rosszul teszik, a légi közlekedés a legbiztonságosabb utazási mód, s ahogy telnek az évek, úgy válnak egyre ritkábbá a katasztrófák.","shortLead":"Az elmúlt hetekben bekövetkezett légi balesetek fényében érthető módon nő azok száma, akik komolyan tartanak...","id":"20250301_hvg-repules-baleseti-statisztika-legikozlekedes-erzeki-csalodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21306fc9-d0bd-4c33-869b-5a2cb88d6a8c.jpg","index":0,"item":"a1115e6b-9d33-471b-bc66-68553853c9fc","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-repules-baleseti-statisztika-legikozlekedes-erzeki-csalodas","timestamp":"2025. március. 01. 13:00","title":"Miért teszi rosszul, aki most jobban fél a repüléstől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig egy ománi politikus, egy volt kolumbiai elnök és egy iraki aktivista részesült az elismerésben. ","shortLead":"Eddig egy ománi politikus, egy volt kolumbiai elnök és egy iraki aktivista részesült az elismerésben. ","id":"20250228_andrzej-duda-nke-tiszteletbeli-polgar-lengyel-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8.jpg","index":0,"item":"10b5833f-bcb0-47cc-b8f2-741791272c53","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_andrzej-duda-nke-tiszteletbeli-polgar-lengyel-elnok","timestamp":"2025. február. 28. 17:34","title":"Tiszteletbeli polgári címet kapott Andrzej Duda a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71206d26-28b5-4264-a3b3-680c0d1523c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mennyit számít két másodperc?","shortLead":"Mennyit számít két másodperc?","id":"20250301_futball-foci-szabalyok-kapus-focilabda-jatekvezeto-szoglet-ifab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71206d26-28b5-4264-a3b3-680c0d1523c6.jpg","index":0,"item":"b04bf08b-e92f-4db3-9a52-d96b8f33aa82","keywords":null,"link":"/sport/20250301_futball-foci-szabalyok-kapus-focilabda-jatekvezeto-szoglet-ifab","timestamp":"2025. március. 01. 17:32","title":"Változás jön a foci szabályaiban, a kapusoknak kell majd jobban figyelniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f38f42f6-f18f-4718-9f44-2fd2cdd6d958","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három évvel ezelőtt új, általános offenzívával folytatta a 2014-ben megkezdett háborúját Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin orosz államfő. A konfliktus legfontosabb mérföldkövei.","shortLead":"Három évvel ezelőtt új, általános offenzívával folytatta a 2014-ben megkezdett háborúját Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin...","id":"20250228_hvg-Putyin-haboruja-kronologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f38f42f6-f18f-4718-9f44-2fd2cdd6d958.jpg","index":0,"item":"51efb0f2-ddd5-4dfd-8e63-a343897397a3","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-Putyin-haboruja-kronologia","timestamp":"2025. február. 28. 14:05","title":"Putyin háborújának kronológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31621274-b6f4-4099-9295-1adb7e2ccda6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök az elmúlt hetek feszült üzengetése után megérkezett Washingtonba. ","shortLead":"Az ukrán elnök az elmúlt hetek feszült üzengetése után megérkezett Washingtonba. ","id":"20250228_donald-trump-volodimir-zelenszkij-feher-haz-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31621274-b6f4-4099-9295-1adb7e2ccda6.jpg","index":0,"item":"5e3db692-102f-48e3-99d2-940becb8bb17","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_donald-trump-volodimir-zelenszkij-feher-haz-targyalas","timestamp":"2025. február. 28. 18:05","title":"Trump a Fehér Házba érkező Zelenszkijnek: „Hogy ki van öltözve!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1930f1e3-2e5d-44f6-9b7e-891b50aac8bb","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"„Végre is az ember akkor nyúl a mézhez, amikor vágyik rá. Teljesen a Jókai magándolga az, amelyhez senkinek semmi köze” – írta Mikszáth Kálmán a kétszáz éve született Jókai Mór kései házasságáról. Ma sem tudni, érdekből vagy szerelemből ment-e hozzá egy húszéves színinövendék a nála 54 esztendővel idősebb, tekintélyes íróhoz. A frigyből országos botrány kerekedett, de még súlyosabb megaláztatás várt később az özvegyre, Nagy Bellára, akit zsidó származása miatt is támadtak.","shortLead":"„Végre is az ember akkor nyúl a mézhez, amikor vágyik rá. Teljesen a Jókai magándolga az, amelyhez senkinek semmi köze”...","id":"20250301_hvg-magandolgok-kozerkolcstelensegek-jokai-mor-nagy-bella-botrany-ragalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1930f1e3-2e5d-44f6-9b7e-891b50aac8bb.jpg","index":0,"item":"323d9924-4ccf-4d38-a910-a3a0305be7df","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-magandolgok-kozerkolcstelensegek-jokai-mor-nagy-bella-botrany-ragalmak","timestamp":"2025. március. 01. 15:30","title":"„Sexuális erotománia folytán beállt aggkori elmegyengeség” miatt vették volna gyámság alá a szerelmes Jókai Mórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Santa Fe megyei hatóságok toxikológiai vizsgálatot is kértek, hogy kiderüljön, mi okozta a 95 évesen elhunyt színészlegenda és felesége halálát.","shortLead":"A Santa Fe megyei hatóságok toxikológiai vizsgálatot is kértek, hogy kiderüljön, mi okozta a 95 évesen elhunyt...","id":"20250228_gene-hackman-betsy-arakawa-toxikologia-halal-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"cc2b276f-be65-492e-afff-e558e70c0d37","keywords":null,"link":"/kultura/20250228_gene-hackman-betsy-arakawa-toxikologia-halal-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 28. 17:04","title":"Részben mumifikálódott Gene Hackman és felesége holtteste, mire rájuk találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra fókuszált a Tisza Párt pénteki nőjogi konferenciáján. A problémák listája hosszú és úgy tűnik, Magyar Péter is tudja, jobb, ha nem mindenre ő ad választ, viszont eltökélt szándéka bizonyítani, hogy igenis foglalkozik nőügyekkel.","shortLead":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra...","id":"20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d.jpg","index":0,"item":"6cdc66e3-8003-4cc6-bcec-c9b0bc4d3014","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 23:08","title":"A Tisza konferenciáján kiderült, mik a legégetőbb nőjogi problémák, és az is, miért fontos Bódis Kriszta támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]