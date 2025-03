Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló pénzekből is – latolgatja Temmel András, a Bamosz főtitkára. A befektetőknek nem szegte kedvét a hozamok megemelt adója, ám azt változatlanul nehéz megítélni, melyik alap mennyire zöld. Interjú.","shortLead":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló...","id":"20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7.jpg","index":0,"item":"590c527f-606f-4545-a8f5-56eb326d5510","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","timestamp":"2025. február. 28. 17:30","title":"„Pénzeső” az állampapírokból: még egyszer nem lesz Budán kutyavásár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országjárásán reagált a péntek esti Trump-Zelenszkij találkozóra a Tisza elnöke. Az ellenzéki politikusok egymás után fejezték ki szolidaritásukat Ukrajnával.","shortLead":"Országjárásán reagált a péntek esti Trump-Zelenszkij találkozóra a Tisza elnöke. Az ellenzéki politikusok egymás után...","id":"20250301_Magyar-Peter-Nem-szeretnenk-az-elso-kozos-orosz-amerikai-gyarmat-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047.jpg","index":0,"item":"78c04d42-e80c-4ebf-8fcf-48827f72f6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Magyar-Peter-Nem-szeretnenk-az-elso-kozos-orosz-amerikai-gyarmat-lenni","timestamp":"2025. március. 01. 13:41","title":"Magyar Péter: Nem szeretnénk az első közös orosz-amerikai gyarmat lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","shortLead":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","id":"20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e.jpg","index":0,"item":"1ce7ceb3-6b5a-4044-bf56-fd60197430f3","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","timestamp":"2025. március. 01. 19:09","title":"Meghalt David Johansen, a New York Dolls frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e8fac9-d689-4077-8340-b5f7fbb9c2b6","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Korlátozza a LIFE program felhasználhatóságát civil lobbitevékenységre Brüsszel. Ez azért különösen problémás, mert a nagyvállalatok feneketlen lobbibüdzséivel szemben a zöld civilek nagyságrendekkel kisebb forrásokkal rendelkeznek.","shortLead":"Korlátozza a LIFE program felhasználhatóságát civil lobbitevékenységre Brüsszel. Ez azért különösen problémás, mert...","id":"20250228_life-lobbi-pulse-zold-ngo-exc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18e8fac9-d689-4077-8340-b5f7fbb9c2b6.jpg","index":0,"item":"86926681-e69c-4177-b96f-167f27a76bfd","keywords":null,"link":"/eurologus/20250228_life-lobbi-pulse-zold-ngo-exc","timestamp":"2025. február. 28. 15:31","title":"Nem csak a populisták, maga Brüsszel is alááshatja a zöld civil szervezetek működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","shortLead":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","id":"20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f.jpg","index":0,"item":"6cd7940b-8464-4788-8757-0b0ddd40ee86","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","timestamp":"2025. március. 01. 10:35","title":"Tűzszünetet hirdetett Törökországgal a Kurdisztáni Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cd48a1-0dbe-4792-87f2-fc0411a65405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő kiposztolta, milyen trágár üzeneteket kapott azután, hogy közös fotót osztott meg Orbán Viktorral. Lengyel Tamás szerint ide vezet az emberek szándékos egymásnak ugrasztása és az empátia likvidálása.","shortLead":"Az énekesnő kiposztolta, milyen trágár üzeneteket kapott azután, hogy közös fotót osztott meg Orbán Viktorral. Lengyel...","id":"20250301_lengyel-tamas-muri-eniko-orban-viktor-tragar-uzenetek-kozbeszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88cd48a1-0dbe-4792-87f2-fc0411a65405.jpg","index":0,"item":"8bb28ead-4b38-46eb-b413-f474d3ccc9f9","keywords":null,"link":"/elet/20250301_lengyel-tamas-muri-eniko-orban-viktor-tragar-uzenetek-kozbeszed","timestamp":"2025. március. 01. 11:44","title":"Lengyel Tamás Muri Enikőnek: Ha durván viselkedik a hatalom, azzal jóváhagyja, hogy az emberek is így tegyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead6a48f-83a3-4a9f-ab6a-b726d39d2deb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Orvosi bravúrra került sor egy New York-i gyermekkórházban, születése közben végeztek el egy kritikus, nyitott szívműtétet egy újszülöttön. Pár héttel a műtét után mind a baba, mind az édesanyja jól vannak. A beavatkozás tapasztalatai megnyithatják az utat más, hasonló műtétek előtt.","shortLead":"Orvosi bravúrra került sor egy New York-i gyermekkórházban, születése közben végeztek el egy kritikus, nyitott...","id":"20250301_nyitott-szivmutetet-vegeztek-egy-kisbaban-a-szuletese-kozben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead6a48f-83a3-4a9f-ab6a-b726d39d2deb.jpg","index":0,"item":"25d03512-cb2d-4e86-8eea-ee74fe449311","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_nyitott-szivmutetet-vegeztek-egy-kisbaban-a-szuletese-kozben","timestamp":"2025. március. 01. 10:03","title":"A világon először végeztek a születése közben nyitott szívműtétet egy kisbabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter szerint az ukrán elnök nem akarja, hogy véget érjen az öldöklés a hazájában. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint az ukrán elnök nem akarja, hogy véget érjen az öldöklés a hazájában. ","id":"20250301_szijjarto-peter-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-feher-haz-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"ea58adc1-ac37-4e6e-9d51-8f5503ad9f94","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_szijjarto-peter-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-feher-haz-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 01. 08:36","title":"Szijjártó a Trump–Zelenszkij találkozóról: Az amerikai elnök kiállása a béke mellett az elmúlt három év legnagyszerűbb pillanata volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]