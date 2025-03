Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű német kisautóból.","shortLead":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű...","id":"20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369.jpg","index":0,"item":"5943ace3-91ae-410c-8973-75228438546e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","timestamp":"2025. március. 03. 07:59","title":"50 éves a VW Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffab99a6-6a90-4d64-a0f1-b301dd938ba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivisták ellen még évekkel ezelőtt indult büntetőeljárás, most megszületett az elsőfokú ítélet.","shortLead":"Az aktivisták ellen még évekkel ezelőtt indult büntetőeljárás, most megszületett az elsőfokú ítélet.","id":"20250303_A-kozvecek-hianyara-hivtak-fel-a-figyelmet-egy-ev-probara-es-bunugyi-koltseg-megfizetesere-koteleztek-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffab99a6-6a90-4d64-a0f1-b301dd938ba6.jpg","index":0,"item":"fd2aa485-9c1b-4401-96a8-dd22a9520018","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_A-kozvecek-hianyara-hivtak-fel-a-figyelmet-egy-ev-probara-es-bunugyi-koltseg-megfizetesere-koteleztek-oket","timestamp":"2025. március. 03. 11:30","title":"A közvécék hiányára hívták fel a figyelmet, egy év próbaidőre ítélték A Város Mindenkié aktivistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4324b4b8-0e6a-4d0c-983a-6b04cd36c4f2","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"A kentaurok azért tudták ideiglenesen elfoglalni az emberek világát, mert az emberek nem hitték el, hogy a kentaurok a valóságban is léteznek – így reflektál Péterfy Gergely a hét legfontosabb világpolitikai eseményére. Az írót Az én hetem című sorozatunkban kértük fel arra, írja le, hogyan élte meg az elmúlt napokat. Ehhez most a következő szavakból meríthetett ihletet: ","shortLead":"A kentaurok azért tudták ideiglenesen elfoglalni az emberek világát, mert az emberek nem hitték el, hogy a kentaurok...","id":"20250302_az-en-hetem-peterfy-gergely-hogyan-csapjuk-agyon-a-kentaurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4324b4b8-0e6a-4d0c-983a-6b04cd36c4f2.jpg","index":0,"item":"78a007a7-7c92-45fe-b6b6-d120cfe94d75","keywords":null,"link":"/360/20250302_az-en-hetem-peterfy-gergely-hogyan-csapjuk-agyon-a-kentaurt","timestamp":"2025. március. 02. 17:30","title":"Az én hetem Péterfy Gergellyel: Hogyan csapjuk agyon a kentaurt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A hét elején éjjelente még fagy is lehet, aztán érkezik a felmelegedés.","shortLead":"A hét elején éjjelente még fagy is lehet, aztán érkezik a felmelegedés.","id":"20250302_tavasz-idojaras-20-fok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"ca8c93fe-9f61-4258-9f8c-d5c32b68e1de","keywords":null,"link":"/elet/20250302_tavasz-idojaras-20-fok","timestamp":"2025. március. 02. 16:46","title":"Jön a tavaszi időjárás, a jövő héten már 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez kezd a pénzével. A lehetőségekről, a szempontokról és a veszélyekről a HVG több piaci szereplőt kérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez...","id":"20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922.jpg","index":0,"item":"8bb0932e-1f40-4cf3-a2a0-a0b52232a778","keywords":null,"link":"/360/20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","timestamp":"2025. március. 03. 18:30","title":"Állampapírpénzek: mit lehet tenni a Nagy Márton-i őrület idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61db26c6-57db-4d61-81d3-df52a70ec500","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a Porsche 911 GT2 RS alaphelyzetben esetleg picit túl unalmas lenne.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a Porsche 911 GT2 RS alaphelyzetben esetleg picit túl unalmas lenne.","id":"20250304_hatalmas-batorsag-kell-ehhez-az-orult-porsche-911-gt2-rs-tuning-manhart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61db26c6-57db-4d61-81d3-df52a70ec500.jpg","index":0,"item":"8c2d1eae-ac77-4a39-a25c-9f7b3857eaf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_hatalmas-batorsag-kell-ehhez-az-orult-porsche-911-gt2-rs-tuning-manhart","timestamp":"2025. március. 04. 06:41","title":"Hatalmas bátorság kell ehhez az őrült Porschéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7dee4da-322a-4b93-b7f6-866025bce9ee","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Amennyire alapvető és hétköznapi, annyira rejtélyes és izgalmas jelenség az alvás. Ezen biológiai alapszükségletünk évezredek óta foglalkoztatja az embereket, és néhány kérdésre még a mai napig nem talált magyarázatot a tudomány. Cikkünkben annak járunk utána, mi is történik pontosan a testünkben, miközben alszunk.","shortLead":"Amennyire alapvető és hétköznapi, annyira rejtélyes és izgalmas jelenség az alvás. Ezen biológiai alapszükségletünk...","id":"20250226_mi-tortenik-alvas-kozben-a-testunkkel-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7dee4da-322a-4b93-b7f6-866025bce9ee.jpg","index":0,"item":"eb887787-f59d-436f-b3a7-799055c01ab8","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_mi-tortenik-alvas-kozben-a-testunkkel-sedacur","timestamp":"2025. március. 03. 07:30","title":"Az alvás rejtélyei, avagy mi történik alvás közben a testünkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","shortLead":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","id":"20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"776c3ac3-2bd2-4246-88f9-b1fed0940c0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","timestamp":"2025. március. 03. 21:34","title":"Trump újabb, a mezőgazdasági importra kivetett vámokat ígér április 2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]