[{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó néhány gyártó fellélegezhet, ha haladékot kapnak a szigorúbb környezetvédelmi normák alól, miközben azok a cégek, amelyek teljesítik az előírásokat, joggal emelhetnek kifogást.","shortLead":"Jó néhány gyártó fellélegezhet, ha haladékot kapnak a szigorúbb környezetvédelmi normák alól, miközben azok a cégek...","id":"20250303_mentoovet-autogyartoknak-meguszhatjak-a-szazmillio-euros-kibocsatasi-birsagokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"3dda805d-10b7-4353-b497-c5c2a9be142f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_mentoovet-autogyartoknak-meguszhatjak-a-szazmillio-euros-kibocsatasi-birsagokat","timestamp":"2025. március. 03. 16:06","title":"Von der Leyen mentőövet dob az autógyártóknak: megúszhatják a százmillió eurós kibocsátási bírságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben viszont a terápiák is fejlődnek, és számos esetben hatékonyak lehetnek. Ezek közé tartozik egy új módszer is, amely a prosztatadaganatok műtét nélküli kezelését ígéri.","shortLead":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben...","id":"20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559.jpg","index":0,"item":"1e61afee-9e90-4990-ae69-529bf0290db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","timestamp":"2025. március. 04. 12:03","title":"Remény a prosztatarákosoknak: műtét nélkül csökkenthető a tumor mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőkeemelést hajtottak végre a Dorothea Hotelt üzemeltető cégben. Több mint egymilliárd forint a kisebbségi tulajdonostól jött, amely mögött egy Tiborcz Istvánhoz köthető magántőkealap áll, amibe az állam is beszállt 50 milliárd forint „kríziskezelési” pénzzel.","shortLead":"Tőkeemelést hajtottak végre a Dorothea Hotelt üzemeltető cégben. Több mint egymilliárd forint a kisebbségi...","id":"20250305_Rejtelyes-forrasbol-15-milliard-forintot-pumpaltak-Tiborcz-Istvan-luxusszallodajaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f.jpg","index":0,"item":"9b53ec0f-7624-4ea7-bb40-64d470476698","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Rejtelyes-forrasbol-15-milliard-forintot-pumpaltak-Tiborcz-Istvan-luxusszallodajaba","timestamp":"2025. március. 05. 09:38","title":"Rejtélyes forrásból 1,5 milliárd forintot pumpáltak Tiborcz István luxusszállodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi csaknem nyolc éve gyalázza a lúgos orvos áldozatát, a nő lakására is elment.","shortLead":"A férfi csaknem nyolc éve gyalázza a lúgos orvos áldozatát, a nő lakására is elment.","id":"20250304_renner-erika-zaklatas-hazi-orizet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25.jpg","index":0,"item":"56195413-d7ec-48fd-b388-5060ed5b844a","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_renner-erika-zaklatas-hazi-orizet","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"Megtiltották Renner Erika zaklatójának, hogy elhagyja a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A két tárcavezető a megbeszélésen globális kérdéseket is érint majd.","shortLead":"A két tárcavezető a megbeszélésen globális kérdéseket is érint majd.","id":"20250304_Szijjarto-Peter-az-amerikai-kulugyminiszterrel-talalkozik-Washingtonban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"3f0fe622-44bb-432c-9b50-2bb58fe41657","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Szijjarto-Peter-az-amerikai-kulugyminiszterrel-talalkozik-Washingtonban","timestamp":"2025. március. 04. 10:00","title":"Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel találkozik kedden Washingtonban, azt nem tudni, Rogánról szó lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd95a1fa-8e8f-4aee-aef0-78e132c85203","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Közel 100 ezer írásos, 160 ezer telefonos és 20 ezer applikációból érkező bejelentés – ennyi ügyet kezel és old meg egy év alatt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ügyfélszolgálata. A még gördülékenyebb ügyintézés érdekében a cég az elmúlt években szoftverrobotokat és mesterséges intelligenciát is elkezdett használni. A megoldásokkal gyorsabban és hatékonyabban lehet kezelni a bejelentéseket.","shortLead":"Közel 100 ezer írásos, 160 ezer telefonos és 20 ezer applikációból érkező bejelentés – ennyi ügyet kezel és old meg...","id":"20250305_bkk-ugyfelszolgalat-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd95a1fa-8e8f-4aee-aef0-78e132c85203.jpg","index":0,"item":"4752325c-173f-488d-9a5f-22c3564158ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_bkk-ugyfelszolgalat-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 05. 10:39","title":"Szoftverrobotok és mesterséges intelligencia segíti a BKK ügyfélszolgálatának működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nőni fog a reálbér 2025-ben, de nagyon sok vállalatnál csak jelzésértékű a fizetésemelés, olyan is bőven akad, ahol egyáltalán nem emelik a béreket. Azt is megmérte a GKI, hogy ágazatonként és cégméret szerint mekkora emelést terveznek.","shortLead":"Nőni fog a reálbér 2025-ben, de nagyon sok vállalatnál csak jelzésértékű a fizetésemelés, olyan is bőven akad, ahol...","id":"20250304_GKI-beremeles-fizetes-berek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918.jpg","index":0,"item":"e4a5483c-ab51-49c5-9f3a-a5a17d66b2f9","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_GKI-beremeles-fizetes-berek","timestamp":"2025. március. 04. 07:52","title":"GKI: A magyar cégek alig több, mint fele ad idén olyan béremelést, ami tartja a lépést az árak száguldásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e4541e-a51c-48ec-b7fb-9ba42bc1ebb7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Annyira fontos Budapest a nemzetgazdaság szempontjából, hogy egy évvel az előző vizsgálat lezárása után indulhat is a következő – magyarázta az Állami Számvevőszék.","shortLead":"Annyira fontos Budapest a nemzetgazdaság szempontjából, hogy egy évvel az előző vizsgálat lezárása után indulhat is...","id":"20250304_vizsgalat-Allami-Szamvevoszek-fovaros-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1e4541e-a51c-48ec-b7fb-9ba42bc1ebb7.jpg","index":0,"item":"e9a0fa2e-494d-403f-a063-1206e054c547","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_vizsgalat-Allami-Szamvevoszek-fovaros-Budapest","timestamp":"2025. március. 04. 09:22","title":"Újabb vizsgálatot indított az Állami Számvevőszék a fővárosnál, mindenbe belenéznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]