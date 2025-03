Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12f9cfb7-d5cc-4553-9cbf-d5cf3d2effc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmények idén júliustól már csak ilyen székeket szerezhetnek be, az indoklás szerint azért, hogy segítsék a helyes ülést.","shortLead":"Az intézmények idén júliustól már csak ilyen székeket szerezhetnek be, az indoklás szerint azért, hogy segítsék...","id":"20250304_gerincvedo-szek-iskola-gerincserv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12f9cfb7-d5cc-4553-9cbf-d5cf3d2effc2.jpg","index":0,"item":"3e7e103f-956a-42b4-b5b1-63b06e9e39b6","keywords":null,"link":"/elet/20250304_gerincvedo-szek-iskola-gerincserv","timestamp":"2025. március. 04. 10:27","title":"Nyártól már csak gerincvédő székeket vehetnek az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bab131f-169d-4c7f-acfb-4fbbebf833ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elégedetlenek fizetéseikkel a közszolgálati dolgozók, sokaknak nem volt bérfejlesztése az elmúlt években.","shortLead":"Elégedetlenek fizetéseikkel a közszolgálati dolgozók, sokaknak nem volt bérfejlesztése az elmúlt években.","id":"20250304_Sztrajkot-hirdetett-a-kozalkalmazottak-koztisztviselok-es-kozszolgalati-dolgozok-szakszervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bab131f-169d-4c7f-acfb-4fbbebf833ac.jpg","index":0,"item":"435267f9-4af2-41a5-9364-09d0e4a50237","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Sztrajkot-hirdetett-a-kozalkalmazottak-koztisztviselok-es-kozszolgalati-dolgozok-szakszervezete","timestamp":"2025. március. 04. 10:57","title":"Ha Orbán fizetésemelésére van pénz, akkor a mienkre miért nincs? – tette fel a kérdést, majd sztrájkot hirdetett a közalkalmazottak szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655d6b5-850b-4ebc-bd51-0a2ce34ad150","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Míg a nyugati világban Elon Musk politikai szereplése miatt kap nagy visszhangot a vállalat piaci visszaesése, keleten inkább az egyre komolyabb vetélytársak miatt.","shortLead":"Míg a nyugati világban Elon Musk politikai szereplése miatt kap nagy visszhangot a vállalat piaci visszaesése, keleten...","id":"20250305_Felere-estek-a-Tesla-kinai-eladasai-ott-is-megutaltak-Elon-Muskot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6655d6b5-850b-4ebc-bd51-0a2ce34ad150.jpg","index":0,"item":"2fefcc0d-da79-4e9e-ba29-8baf632b9155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_Felere-estek-a-Tesla-kinai-eladasai-ott-is-megutaltak-Elon-Muskot","timestamp":"2025. március. 05. 10:11","title":"Felére estek a Tesla kínai eladásai, ott is megutálták Elon Muskot, vagy más áll a háttérben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyomozóiroda szerint a középiskolás egy online bűnszervezet aktív tagja.","shortLead":"A nyomozóiroda szerint a középiskolás egy online bűnszervezet aktív tagja.","id":"20250304_Terrorfenyegetessel-gyanusit-az-FBI-egy-bukaresti-diakot-a-kiadatasat-kerik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822.jpg","index":0,"item":"0e2d13e1-e530-45eb-aa5b-91b1d1f41c81","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_Terrorfenyegetessel-gyanusit-az-FBI-egy-bukaresti-diakot-a-kiadatasat-kerik","timestamp":"2025. március. 04. 06:31","title":"Terrorfenyegetéssel gyanúsít az FBI egy bukaresti diákot, a kiadatását kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakran vékony, repedezett rétegek borítják egyes bolygók felszínét, amelyek mintázatai nem véletlenszerűek: geometriájuk információt hordoz keletkezésük körülményeiről. Erről jelent meg egy friss nemzetközi tanulmány, amelyben a HUN-REN-BME Morfodinamika Kutatócsoport két kutatója is részt vett.","shortLead":"Gyakran vékony, repedezett rétegek borítják egyes bolygók felszínét, amelyek mintázatai nem véletlenszerűek...","id":"20250305_magyar-kutatok-bolygok-felszine-repedes-elemzes-bolygokutatas-geologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0.jpg","index":0,"item":"f722c53d-8645-4a7c-ab5d-2a15ed0a5d23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_magyar-kutatok-bolygok-felszine-repedes-elemzes-bolygokutatas-geologia","timestamp":"2025. március. 05. 11:03","title":"Magyar kutatók segítségével fejtették meg, hogyan keletkezhettek a bolygók felszínén a repedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több kamera is rögzítette a Blue Ghost landolását a Holdon, melyet most nyilvánosságra is hozott az amerikai cég.","shortLead":"Több kamera is rögzítette a Blue Ghost landolását a Holdon, melyet most nyilvánosságra is hozott az amerikai cég.","id":"20250305_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-landolas-ereszkedes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1.jpg","index":0,"item":"6e1aac25-e190-4256-9a1c-486df37939ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-landolas-ereszkedes-video","timestamp":"2025. március. 05. 15:03","title":"Páratlan felvételen, amint történelmet ír az amerikai Firefly Aerospace holdszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében Washingtonnak feltételek nélkül kellene támogatnia Kijevet.","shortLead":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében...","id":"20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"50f0128c-3907-4bd4-9288-798357802830","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. március. 03. 17:22","title":"Lech Walesa: Sértő, hogy Trump hálát és tisztelet vár az Ukrajnának nyújtott támogatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43316244-cf95-4fb2-8ecd-75fb0f004f74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Évek óta tevékenykedtek. ","shortLead":"Évek óta tevékenykedtek. ","id":"20250304_Autofosztogato-bandat-kaptak-el-Gyorben-17-es-18-eves-is-van-koztuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43316244-cf95-4fb2-8ecd-75fb0f004f74.jpg","index":0,"item":"c5e70882-a573-4f5a-9cd7-7716bfe38f6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Autofosztogato-bandat-kaptak-el-Gyorben-17-es-18-eves-is-van-koztuk","timestamp":"2025. március. 04. 08:32","title":"Autófosztogató bandát kaptak el Győrben, 17 és 18 éves is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]