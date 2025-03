Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fc4be074-b717-4357-8418-4bcec0b154f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy döntött az átlátszó telefonjairól ismert Nothing cég, hogy a legújabb modelleket a barcelonai MWC 2025 szakkiállításra időzíti. Bár a két új modell specifikációi nem eget rengetők, azonban a küllemük vitathatatlanul egyedi, és még a mesterséges intelligencia is megjelent bennük.","shortLead":"Úgy döntött az átlátszó telefonjairól ismert Nothing cég, hogy a legújabb modelleket a barcelonai MWC 2025...","id":"20250305_nothing-phone-3a-pro-bemutato-specifikacio-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4be074-b717-4357-8418-4bcec0b154f4.jpg","index":0,"item":"b2bcafd8-63d2-4b95-a370-401cb211cf26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_nothing-phone-3a-pro-bemutato-specifikacio-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 05. 07:48","title":"Különleges, átlátszó androidos telefonok érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03febdac-096b-446d-949e-c1816f0ba8c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha alkotmányellenesnek minősítik a törvényt, akkor a jövőben nem lehet kötelezővé tenni a magánéletre vonatkozó kérdéssort.","shortLead":"Ha alkotmányellenesnek minősítik a törvényt, akkor a jövőben nem lehet kötelezővé tenni a magánéletre vonatkozó...","id":"20250305_Mar-az-Alkotmanybirosag-vizsgalja-a-gyerekvedelemben-dolgozok-eletvitelenek-vizsgalatarol-szolo-szabalyozast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03febdac-096b-446d-949e-c1816f0ba8c3.jpg","index":0,"item":"7395aa72-6448-46a9-b5db-2219dab9006d","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Mar-az-Alkotmanybirosag-vizsgalja-a-gyerekvedelemben-dolgozok-eletvitelenek-vizsgalatarol-szolo-szabalyozast","timestamp":"2025. március. 05. 07:21","title":"Már az Alkotmánybíróság vizsgálja a gyerekvédelemben dolgozók életvitelének vizsgálatáról szóló szabályozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b88d513-d024-421e-9246-ef4fc4826e93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az volt a szerencséjük, hogy volt elegendő levegőjük a konténerekben, amelyekben elsodorta őket a hótömeg.","shortLead":"Az volt a szerencséjük, hogy volt elegendő levegőjük a konténerekben, amelyekben elsodorta őket a hótömeg.","id":"20250303_india-lavina-tulelok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b88d513-d024-421e-9246-ef4fc4826e93.jpg","index":0,"item":"68a18207-084a-4911-affa-82cdc2a2070c","keywords":null,"link":"/elet/20250303_india-lavina-tulelok","timestamp":"2025. március. 03. 15:07","title":"Fémkonténerekben élték túl a lavinát építőmunkások a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A Donald Trumphoz talán legközelebb álló európai vezető megpróbálja rávenni az amerikai elnököt, hogy legalább az EU-val kapcsolatban térjen vissza a hagyományos diplomácia eszközeihez a vámháborús zsarolás helyett.","shortLead":"A Donald Trumphoz talán legközelebb álló európai vezető megpróbálja rávenni az amerikai elnököt, hogy legalább...","id":"20250304_Meloni-szemelyesen-gyozne-meg-Trumpot-hogy-az-USA-sem-jarna-jol-a-vamokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"95bda63b-c6ba-4640-8abc-9279034b5914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Meloni-szemelyesen-gyozne-meg-Trumpot-hogy-az-USA-sem-jarna-jol-a-vamokkal","timestamp":"2025. március. 04. 16:05","title":"Meloni személyesen győzné meg Trumpot, hogy az USA sem járna jól a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI eszközéhez hasonló képességeket kap hamarosan az Opera böngésző is.","shortLead":"Az OpenAI eszközéhez hasonló képességeket kap hamarosan az Opera böngésző is.","id":"20250304_opera-bongeszo-browser-operator-mesterseges-intelligencia-iranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17.jpg","index":0,"item":"dc13a3e4-8ef1-4cda-971a-3912dd300ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_opera-bongeszo-browser-operator-mesterseges-intelligencia-iranyitas","timestamp":"2025. március. 04. 17:03","title":"Jön az Opera újdonsága, ami átveszi az irányítást a böngésző felett (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79be40ae-9714-40a2-880b-8159d119e732","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A „Vizet a tájba!” programban arra vállalkoznak a gazdák, hogy elárasztják a felkínált földjeiket.","shortLead":"A „Vizet a tájba!” programban arra vállalkoznak a gazdák, hogy elárasztják a felkínált földjeiket.","id":"20250304_gazda-fold-vizmegtartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79be40ae-9714-40a2-880b-8159d119e732.jpg","index":0,"item":"435794f0-511c-42cd-a93b-bfefa0f12bdf","keywords":null,"link":"/zhvg/20250304_gazda-fold-vizmegtartas","timestamp":"2025. március. 04. 17:11","title":"Működik az újítás: már több mint 100 gazda ajánlotta fel földjét önként vízmegtartásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A javaslat szerint a béke aláírása után európai csapatokat is küldenének Ukrajnába.","shortLead":"A javaslat szerint a béke aláírása után európai csapatokat is küldenének Ukrajnába.","id":"20250303_ukrajnai-haboru-reszleges-tuzszunet-emmanuel-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"46dffe8e-2fea-4c74-8b7d-10dae1c658b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_ukrajnai-haboru-reszleges-tuzszunet-emmanuel-macron","timestamp":"2025. március. 03. 10:31","title":"Egy hónapos részleges tűzszünetet javasol Ukrajnában Franciaország és Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","shortLead":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","id":"20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023.jpg","index":0,"item":"3f559c98-b1da-4420-8926-1128328e8a67","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","timestamp":"2025. március. 03. 10:02","title":"„Ez penész, vagy egy növény?” – gyomorforgató jelenetek a János-kórház pincéjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]