[{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"8b500116-166e-4728-823f-f52d80cb8aa4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","timestamp":"2025. március. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Varga Mihály új szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ehhez persze egy új platform is kell az autókban. ","shortLead":"Ehhez persze egy új platform is kell az autókban. ","id":"20250307_Jon-a-BYD-uj-platformja-ami-5-perc-alatt-300-kilometert-tud","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7.jpg","index":0,"item":"1e523a8c-c4a3-43cd-a7b5-5fe905761f5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_Jon-a-BYD-uj-platformja-ami-5-perc-alatt-300-kilometert-tud","timestamp":"2025. március. 07. 08:46","title":"5 perc, 300 km: új szintre emeli az autótöltést a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e22711-89ee-4aa6-933a-f437c87eb270","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Évtizedekig a motorméret alapján számították az adót, ez most megváltozott.","shortLead":"Évtizedekig a motorméret alapján számították az adót, ez most megváltozott.","id":"20250306_regisztracios-ado-szamitas-valtozas-motorteljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04e22711-89ee-4aa6-933a-f437c87eb270.jpg","index":0,"item":"5ac691ed-ae5f-4a0b-92ed-3ba7903d670a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_regisztracios-ado-szamitas-valtozas-motorteljesitmeny","timestamp":"2025. március. 06. 09:24","title":"Sok pénzt hoz az államnak, hogy máshogy számítják mostantól a regisztrációs adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás, amit Orbán Viktor bejelentett. Kockázata nincs, mert a többség – főleg a Fidesz-szavazók – ellenzi Ukrajna felvételét. Orbán persze nem iránymutatást vár ettől, hiszen már rég döntött, hanem politikai erőt gyűjt, és beáll Magyar Péter mellé az utcai mozgósító versenybe.","shortLead":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról...","id":"20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f.jpg","index":0,"item":"4971c357-6e66-424e-b585-7829c5cae342","keywords":null,"link":"/360/20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","timestamp":"2025. március. 07. 11:47","title":"Nincs is olyan szavazás, amit Orbán beígért Ukrajna EU-tagságáról, de akkor hogyan lesz mégis, és mi a célja vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4ecaf3-6610-461f-86ed-83e0e452001e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A PostNord közölte, hogy jövő évtől megszünteti a levélküldő szolgáltatást, és leépíti alkalmazottainak egyharmadát, hogy a csomagküldő üzletágra összpontosíthasson. Kilencven százalékkal esett a feladott levelek száma.","shortLead":"A PostNord közölte, hogy jövő évtől megszünteti a levélküldő szolgáltatást, és leépíti alkalmazottainak egyharmadát...","id":"20250306_dan-posta-level-kezbesites-megszunik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd4ecaf3-6610-461f-86ed-83e0e452001e.jpg","index":0,"item":"ed5d65c2-b4a8-44dc-a5f8-ac67f6f995f3","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_dan-posta-level-kezbesites-megszunik","timestamp":"2025. március. 06. 15:16","title":"A dán posta jövő évtől nem visz ki leveleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35bca5e-15fc-4530-8e7d-6a28d1abb389","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fiatal karbantartónak öltözve bemászott a repülőtérre és felment egy repülőgépre.","shortLead":"A fiatal karbantartónak öltözve bemászott a repülőtérre és felment egy repülőgépre.","id":"20250306_repulogep-soretes-puska-melbourne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e35bca5e-15fc-4530-8e7d-6a28d1abb389.jpg","index":0,"item":"2a0fea62-0b1b-40ca-b64c-9fca886d7e47","keywords":null,"link":"/elet/20250306_repulogep-soretes-puska-melbourne","timestamp":"2025. március. 06. 14:43","title":"Az utasok nyomták le azt a fiatalt, aki sörétessel szállt fel a repülőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Steve Witkoff közölte, hogy a tárgyalások folyamán kiderült: a Hamász részéről nincs megfelelő készség az együttműködésre.","shortLead":"Steve Witkoff közölte, hogy a tárgyalások folyamán kiderült: a Hamász részéről nincs megfelelő készség...","id":"20250307_Trump-witkoff-hamasz-gaza-tavozas-lehetosege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"2ed91ae8-85c9-4a67-b41d-83b7e56ecb8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Trump-witkoff-hamasz-gaza-tavozas-lehetosege","timestamp":"2025. március. 07. 06:05","title":"Trump közel-keleti megbízottja: a Hamász nem lesz része a gázai kormányzatnak, de ha ezt megérti, lehetőséget kap a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor azzal a felkiáltással kívánja betiltatni a Pride-ot, hogy megvédi a gyerekeket. Az UNICEF szerint a fejlett világban kevés helyen bántalmazzák annyit a kicsiket, mint éppen Magyarországon, de a veszély nem az LMBTQ irányából fenyegeti őket – fejti ki a konzervatív lapban Alan Posener brit–német szabadúszó újságíró.","shortLead":"Orbán Viktor azzal a felkiáltással kívánja betiltatni a Pride-ot, hogy megvédi a gyerekeket. Az UNICEF szerint...","id":"20250307_Die-Welt-velemeny-melegjogok-pride-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4.jpg","index":0,"item":"e8025690-efd2-419e-8ffd-5258159b2580","keywords":null,"link":"/360/20250307_Die-Welt-velemeny-melegjogok-pride-orban","timestamp":"2025. március. 07. 08:05","title":"Die Welt-vélemény: Veszélyben vannak a magyar gyerekek, de nem a Pride miatt, ahogy Orbán állítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]