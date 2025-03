Mint arról beszámoltunk, március 8-án utcára vonul a Magyar Orvosi Kamara (MOK). Álmos Péter kamarai elnök elmondása szerint a megmozdulást azért jelentették be, mert három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, és azt szeretnék, ha még idén pluszforrásokat kapna az egészségügy. Hozzátette, szeretnék, ha az esemény pártpolitikától mentes maradna, így arra kérte a politikusokat, inkább maradjanak otthon.

A MOK szerint az állam nem megfelelően biztosítja a forrásokat, az egészségügyi dolgozók fenntartják a rendszert, de elfogyott az energiájuk, sok orvos úgy érzi, hogy nem tudják nyugodt lelkiismerettel azt mondani, jó ellátást képesek nyújtani. Álmos szerint a kamara folyamatosan erőfeszítéseket tett azért, hogy a kormány hallja meg a szakma hangját, de úgy érzi, érveik nem igazán érvényesülnek.

A kormány részéről Takács Péter egészségügyi államtitkár reagált a tüntetésre és állt bele a MOK-ba, szúrta ki a 24.hu. Szombat reggel a kormány feltöltött egy videót a Facebook-oldalára, amelyben az egészségügyi államtitkár sorra veszi, hogy az elmúlt években mennyit költöttek egészségügyi, illetve bérfejlesztésekre.

A videót pedig azzal zárja:

A Magyar Orvosi Kamara ekkora orvosi béremelés mellett is politikai akciókat szervez és plakátolgat. Ez pedig csak egyet jelenthet: mégpedig azt, hogy a MOK egyszerűen beállt az ellenzéknek kampányolni. Ezt ismerte fel az a több ezer egészségügyi dolgozó, aki kijelentette, hogy ebben a politikai színjátékban nem hajlandó részt venni. Ezúton is szeretném megköszönni minden egészségügyi dolgozónak, aki ezúttal is inkább a hivatását, a gyógyító munkáját és a betegeket választja és nem hagyja, hogy politikai bábok őket is dróton rángassák.