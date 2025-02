Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","shortLead":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","id":"20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794.jpg","index":0,"item":"625a9a09-5eea-403a-9482-c66cd55b32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","timestamp":"2025. február. 04. 07:21","title":"Az M2-nél is erősebb lett a BMW M240i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d1c497-f3f9-419c-ac53-5534bbd1547a","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250205_Marabu-Feknyuz-Egyeztettem-Miszter-Trumppal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d1c497-f3f9-419c-ac53-5534bbd1547a.jpg","index":0,"item":"c6616378-d011-48b0-b2e6-e2841a14eb14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Marabu-Feknyuz-Egyeztettem-Miszter-Trumppal","timestamp":"2025. február. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Egyeztettem Miszter Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült Államok valószínűleg elkerülné a recessziót.","shortLead":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült...","id":"20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"4462d47b-82c3-4f50-8341-e279fd7de824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","timestamp":"2025. február. 03. 20:14","title":"Recessziót okozhatnak Kanadában és Mexikóban az amerikai vámok, az euróövezetre viszont jóval kisebb hatásuk lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62afad9-55ee-4689-ae59-a316592385b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ELTE professor emeritusa 89 éves volt.","shortLead":"Az ELTE professor emeritusa 89 éves volt.","id":"20250203_Meghalt-Ficzere-Lajos-kozigazgatasi-jogtudos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f62afad9-55ee-4689-ae59-a316592385b5.jpg","index":0,"item":"7115194d-046b-4568-b4de-53a1af5aa439","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Meghalt-Ficzere-Lajos-kozigazgatasi-jogtudos","timestamp":"2025. február. 03. 17:28","title":"Meghalt Ficzere Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kivásárlás után még évekig folytatta függönybizniszét a cég, majd tavaly decemberben nyomtalanul eltűnt – épp azelőtt, hogy a telket felvásárló vállalkozás Habony Árpádhoz került volna.","shortLead":"A kivásárlás után még évekig folytatta függönybizniszét a cég, majd tavaly decemberben nyomtalanul eltűnt – épp...","id":"20250204_rakosrendezo-minidubaj-habony-arpad-fuggony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"64b46c0b-7955-4764-a474-6c8b738e864c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_rakosrendezo-minidubaj-habony-arpad-fuggony","timestamp":"2025. február. 04. 12:34","title":"Egyszer csak megjelentek Habonyék, és kivásárolták egy családi cég alól a telket – most ez ér nekik elővásárlási jogot Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai ország a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki az amerikai szénre és LNG-re, valamint 10 százalékos vámot az amerikai nyersolajra.","shortLead":"Az ázsiai ország a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki az amerikai szénre és LNG-re, valamint 10...","id":"20250204_egyesult-allamok-donald-trump-kina-vamhaboru-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"4941def5-cc43-4cc7-8964-3b9cbbaa74e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_egyesult-allamok-donald-trump-kina-vamhaboru-buntetovam","timestamp":"2025. február. 04. 07:17","title":"Megjött Kína válaszcsapása Donald Trump büntetővámjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0191b7-a656-4717-be70-99a36a491a62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple okosórája küldött SOS-jelzést a mentőszolgálatoknak arról, hogy bajban van néhány síelő Amerikában. ","shortLead":"Az Apple okosórája küldött SOS-jelzést a mentőszolgálatoknak arról, hogy bajban van néhány síelő Amerikában. ","id":"20250204_apple-watch-eletmentes-lezuhant-sielok-mentoegysegek-pozicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f0191b7-a656-4717-be70-99a36a491a62.jpg","index":0,"item":"a56a370b-3938-4690-8ec7-497494eae56a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_apple-watch-eletmentes-lezuhant-sielok-mentoegysegek-pozicio","timestamp":"2025. február. 04. 12:03","title":"300 métert zuhantak, egy Apple Watch segített megmenteni a síelők életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f837be70-84de-45b7-b21e-6f3781bffbab","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"Költségekben Bánki Erik Afrikában lőtt orrszarvúját is meghaladhatja a leggazdagabb magyar tádzsikisztáni vadászata. A tádzsikisztáni hegyi vadászat kevésbé kényelmes, mint az afrikai, de igény szerint helikopterrel viszik a vadak közelébe a simabőrűeket a villámló botjukkal. De a NER-es vadászokat a jelek szerint ez sem zavarja, az ő céljuk, hogy minél több trófeát szerezzenek.","shortLead":"Költségekben Bánki Erik Afrikában lőtt orrszarvúját is meghaladhatja a leggazdagabb magyar tádzsikisztáni vadászata...","id":"20250204_Meszaros-Lorinc-vadaszat-Kozep-Azsia-sebezheto-fajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f837be70-84de-45b7-b21e-6f3781bffbab.jpg","index":0,"item":"a4db8312-aff1-4f88-8dfc-e998b8d37c3d","keywords":null,"link":"/360/20250204_Meszaros-Lorinc-vadaszat-Kozep-Azsia-sebezheto-fajok","timestamp":"2025. február. 04. 06:30","title":"Mészáros Lőrinc Afrika helyett Közép-Ázsiában vadászik sebezhető fajokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]