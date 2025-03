Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai szélsőségesek”.","shortLead":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai...","id":"20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564.jpg","index":0,"item":"2d68704e-94dc-40d9-a4d8-0f3a54c64be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","timestamp":"2025. március. 01. 10:13","title":"Orbán Balázs könyvet ír doktori védése tanulságairól és a vele járó politikai dzsihádról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az akkumulátor üzemideje az egyik legfontosabb kérdés egy-egy telefon megítélésénél, legalábbis a felhasználók szerint. Éppen ezért tett jó lóra a OnePlus akkor, amikor az okostelefon-iparág legnagyobb akkumulátorának fejlesztésébe kezdett.","shortLead":"Az akkumulátor üzemideje az egyik legfontosabb kérdés egy-egy telefon megítélésénél, legalábbis a felhasználók szerint...","id":"20250301_nagy-kapacitasu-szilicium-szen-akkumulator-oneplus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833.jpg","index":0,"item":"18e3d995-3ab5-445e-b629-9117c1ec4b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_nagy-kapacitasu-szilicium-szen-akkumulator-oneplus","timestamp":"2025. március. 01. 16:03","title":"Emelik a tétet: az eddigi legnagyobb akkumulátor jön a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1272ccb5-96cf-4dc4-ac7d-4b98c2e8db17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tud hozzáadni az ember életéhez egy szépészeti beavatkozás? Miért tabu még mindig a plasztikai sebészet? Tényleg káros a botox? Hol húzódik a határ a „szükséges” és a „luxus” kezelések között? Miben segíthet egy plasztikai sebész, és mi az, amire már nemet mond? Erről is beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Mit tud hozzáadni az ember életéhez egy szépészeti beavatkozás? Miért tabu még mindig a plasztikai sebészet? Tényleg...","id":"20250301_Kosz-jol-szepeszeti-beavatkozas-plasztika-beke-dora-huszar-orsolya-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1272ccb5-96cf-4dc4-ac7d-4b98c2e8db17.jpg","index":0,"item":"78b06044-5317-4ba6-9e25-b125d2670750","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Kosz-jol-szepeszeti-beavatkozas-plasztika-beke-dora-huszar-orsolya-ebx","timestamp":"2025. március. 01. 15:00","title":"Kösz, jól: A szépészeti beavatkozás olyan, mint az edzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","shortLead":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","id":"20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"206fc322-1c7f-44c8-a69c-271ce2705a4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","timestamp":"2025. március. 01. 12:05","title":"Izrael meghosszabbította volna a tűzszünet első szakaszát, a Hamász nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sikerről, politikáról, rugdosásról és távlati célokról is beszélt a miniszterelnök, amikor engedte, hogy kérdezzék – no nem a sajtó, hanem a Pannon Egyetem diákjai.","shortLead":"Sikerről, politikáról, rugdosásról és távlati célokról is beszélt a miniszterelnök, amikor engedte, hogy kérdezzék – no...","id":"20250302_Orban-A-politika-olyan-sport-mint-a-boksz-ahol-meg-a-gyoztest-is-nagyon-megverik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a.jpg","index":0,"item":"36ba5e5a-4175-46a2-bbbd-c414b65b3d82","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Orban-A-politika-olyan-sport-mint-a-boksz-ahol-meg-a-gyoztest-is-nagyon-megverik-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 18:54","title":"Orbán: A politika olyan sport, mint a boksz, ahol még a győztest is nagyon megverik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter szerint az ukrán elnök nem akarja, hogy véget érjen az öldöklés a hazájában. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint az ukrán elnök nem akarja, hogy véget érjen az öldöklés a hazájában. ","id":"20250301_szijjarto-peter-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-feher-haz-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"ea58adc1-ac37-4e6e-9d51-8f5503ad9f94","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_szijjarto-peter-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-feher-haz-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 01. 08:36","title":"Szijjártó a Trump–Zelenszkij találkozóról: Az amerikai elnök kiállása a béke mellett az elmúlt három év legnagyszerűbb pillanata volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar kormány tagjai közül sokan lettek külpolitikai szakértők, de Bayer Zsolt sem fogta vissza magát a Fehér Házban történtek után.","shortLead":"A magyar kormány tagjai közül sokan lettek külpolitikai szakértők, de Bayer Zsolt sem fogta vissza magát a Fehér Házban...","id":"20250301_igy-ul-tort-Zelenszkij-megalazasan-a-kormanyzati-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2.jpg","index":0,"item":"9dc163d8-4aba-40fb-8aaf-29a5ffad9ded","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_igy-ul-tort-Zelenszkij-megalazasan-a-kormanyzati-propaganda","timestamp":"2025. március. 01. 12:44","title":"Konyec filma, ivadék – így ül tort Zelenszkij megalázásán a kormányzati propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb adatközpontját, eddig még sehol sem látott teljesítménnyel. Nem meglepő, hogy elsősorban a mesterséges intelligenciát szolgálná ki.","shortLead":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb...","id":"20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753.jpg","index":0,"item":"d8c6ea24-2366-442a-8082-8f30bbd30252","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","timestamp":"2025. március. 01. 08:03","title":"13 330 844 905 000 forintból itt épül a világ legnagyobb adatközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]