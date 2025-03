Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3aee5ebd-492f-4d82-be0c-80a0aa82cc3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy fiókteleppel jelzik további szándékaikat a nagyszombati mérnökök.","shortLead":"Egy fiókteleppel jelzik további szándékaikat a nagyszombati mérnökök.","id":"20250308_hvg-szlovak-nuklearis-ipar-paksi-atomeromu-Vuje-Takacs-Zoltan-MVM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aee5ebd-492f-4d82-be0c-80a0aa82cc3b.jpg","index":0,"item":"83e5a99c-cbb9-4715-83aa-feff322f8c7f","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-szlovak-nuklearis-ipar-paksi-atomeromu-Vuje-Takacs-Zoltan-MVM","timestamp":"2025. március. 08. 08:00","title":"Erősíti magyarországi jelenlétét a paksi atomerőmű szlovák beszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af4db17-d700-4042-8622-a51a90595c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég leköszönt amerikai nagykövet a CNN-nek adott interjút.","shortLead":"A nemrég leköszönt amerikai nagykövet a CNN-nek adott interjút.","id":"20250308_david-pressman-volt-amerikai-nagykovet-interju-cnn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3af4db17-d700-4042-8622-a51a90595c43.jpg","index":0,"item":"cbe2fa14-6256-48a3-a52f-f0f03d47de4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_david-pressman-volt-amerikai-nagykovet-interju-cnn","timestamp":"2025. március. 08. 17:09","title":"David Pressman: A magyar kormány stratégiai hibát követett el velem szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca93b312-6f8a-48ea-8e11-a132eb43bade","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emberről emberre nem terjed, rágcsálók ürüléke terjeszti a vírust, ami megölte Gene Hackman feleségét.","shortLead":"Emberről emberre nem terjed, rágcsálók ürüléke terjeszti a vírust, ami megölte Gene Hackman feleségét.","id":"20250308_Mit-lehet-tudni-arrol-a-fertozesrol-ami-megolte-Gene-Hackman-feleseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca93b312-6f8a-48ea-8e11-a132eb43bade.jpg","index":0,"item":"4396f38f-aeb2-4ad6-a0b7-1dcdf1e82376","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Mit-lehet-tudni-arrol-a-fertozesrol-ami-megolte-Gene-Hackman-feleseget","timestamp":"2025. március. 08. 15:23","title":"Mit lehet tudni a fertőzésről, ami megölte Gene Hackman feleségét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A Kreml még akkor sem érné el a háborús céljait, ha Oroszország megtarthatná az összes megszállt ukrán területet. 