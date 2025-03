Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezzel segítette a reformátusok szerint az állam a Károli Egyetem fejlesztését. A telket egy közelebbről meg nem nevezett ferencvárosi ingatlanra cserélték, szerintük azonos értékben.","shortLead":"Ezzel segítette a reformátusok szerint az állam a Károli Egyetem fejlesztését. A telket egy közelebbről meg nem...","id":"20250309_reformatus-ingatlanmutyi-reakcio-hegyvideki-telek-ix-keruleti-epulet-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a.jpg","index":0,"item":"d284c03b-550e-4c63-a736-860967045adb","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_reformatus-ingatlanmutyi-reakcio-hegyvideki-telek-ix-keruleti-epulet-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","timestamp":"2025. március. 09. 13:40","title":"Reagáltak Balog Zoltánék az ingatlanmutyis vádakra: pénz helyett kapták a hegyvidéki telket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049c8944-6894-4a7c-ac25-8848fc71c906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2005 után ismét filmre viszik C.S. Lewis népszerű regényét, Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrényt, amelyért az Oscar-díjra jelölt Greta Gerwig felel majd.","shortLead":"2005 után ismét filmre viszik C.S. Lewis népszerű regényét, Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrényt, amelyért...","id":"20250307_Charli-XCX-narnia-greta-gerwig-film-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049c8944-6894-4a7c-ac25-8848fc71c906.jpg","index":0,"item":"a4679003-4412-40c2-86cf-70547ec4635b","keywords":null,"link":"/kultura/20250307_Charli-XCX-narnia-greta-gerwig-film-netflix","timestamp":"2025. március. 07. 18:29","title":"Charli XCX játszhatja a főgonoszt a készülő Narnia-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","shortLead":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","id":"20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765.jpg","index":0,"item":"6c9d882e-7e1a-4166-a0f7-07d3fd2ac9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","timestamp":"2025. március. 09. 16:27","title":"Inkább az orbáni Magyarország uniós tagságáról látna népszavazást a lengyel külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány a boltokat fenyegeti; Trump előbb vámokat vezetett be, majd egy csomót felfüggesztett közülük. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány...","id":"20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"12b078c9-73fe-4185-b33d-6179a08505bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 07:00","title":"És akkor a kormány rácsodálkozott, hogy csak nem sikerült földbe döngölni az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba00b3e4-df56-4b40-abb4-c40559bbbe11","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Petróczi András mindenkit megtévesztett, amikor kétségbeesetten nyilatkozott a médiában. A ma 25 éve történt, megdöbbentő gyilkosságot szenvtelenül mesélte el újra és újra, majd a tárgyalóteremben már azt mondta, nagyon szerette az édesanyját. Védője szerint a sajtóban azzal is szították a közhangulatot, hogy a színésznő fiatalkori fotóját mutogatták, amin még csinos volt. Petróczi valódi motivációi valószínűleg örökre rejtve maradnak, ami tény, hogy felbujtóként súlyosabb ítéletet kapott, mint maga a gyilkos.","shortLead":"Petróczi András mindenkit megtévesztett, amikor kétségbeesetten nyilatkozott a médiában. A ma 25 éve történt...","id":"20250309_Soproni-Agi-halala-evfordulo-anya-gyilkossag-fiatal-elkovetok-eletfogytiglan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba00b3e4-df56-4b40-abb4-c40559bbbe11.jpg","index":0,"item":"6347ddca-9cd7-4ed8-8b98-c9d4c9d70040","keywords":null,"link":"/360/20250309_Soproni-Agi-halala-evfordulo-anya-gyilkossag-fiatal-elkovetok-eletfogytiglan","timestamp":"2025. március. 09. 15:30","title":"„Egy szem lányomat megölette az egy szem unokám” – az egész országot sokkolta Soproni Ágnes halála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9daf4a9f-1117-429e-a5a2-7849d52c22fa","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A köttbullarhoz hasonló étel a világ számtalan kultúrájában létezik, talán ez hozott sikert az IKEA-kban kínált fogásnak is. Hogy került a húsgolyó a bútoráruházba, és előtte hogyan lett része a svéd mindennapoknak? És vajon a saját készítésű verziónk része lesz a mi életünknek is?","shortLead":"A köttbullarhoz hasonló étel a világ számtalan kultúrájában létezik, talán ez hozott sikert az IKEA-kban kínált...","id":"20250307_ipari-elelmiszer-otthon-sved-husgolyo-recept-kottbullar-hazilag-otthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9daf4a9f-1117-429e-a5a2-7849d52c22fa.jpg","index":0,"item":"129ef523-a047-4db3-89c6-6dca29f7d647","keywords":null,"link":"/360/20250307_ipari-elelmiszer-otthon-sved-husgolyo-recept-kottbullar-hazilag-otthon","timestamp":"2025. március. 07. 20:00","title":"Svédasszony ebédje a Jokkmokk asztalnál: miért épp a svéd húsgolyó hódította meg a világot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf37b47-37ca-4a49-91be-fadd94a512b2","c_author":"Parászka Boróka","category":"kultura","description":"Két napja temették el Szilágyi Júlia szerkesztőt, esszéírót, egyetemi tanárt a kolozsvári neológ temetőben. Ma azt mondanák, „veszélyes” kor és szemtanú volt, nem véletlen, hogy kevesen kísérték utolsó útjára.","shortLead":"Két napja temették el Szilágyi Júlia szerkesztőt, esszéírót, egyetemi tanárt a kolozsvári neológ temetőben. Ma azt...","id":"20250309_szilagyi-julia-erdely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cf37b47-37ca-4a49-91be-fadd94a512b2.jpg","index":0,"item":"722a2b85-d711-4795-8389-555792f26f96","keywords":null,"link":"/kultura/20250309_szilagyi-julia-erdely","timestamp":"2025. március. 09. 10:00","title":"Elment Szilágyi Júlia, aki Horthy Erdélyének legfájdalmasabb történeteit mesélte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"A patriarchális állam a nőket egyfajta tartalékseregként kezeli; minél rosszabb helyzetben van egy nő, annál kiszolgáltatottabb a „terelgetésnek”. A láthatatlan munka, a foglalkoztatási szegregáció, az állami szociális politika visszásságai mind hozzájárulnak a nők kiszolgáltatottságához, és növelik az elszegényedésük veszélyét, az egyedülálló anyáknak szociális védőháló híján pedig kifejezetten kétségbeejtő a helyzete. ","shortLead":"A patriarchális állam a nőket egyfajta tartalékseregként kezeli; minél rosszabb helyzetben van egy nő, annál...","id":"20250308_Noi-szegenyseg-tarsadalmi-mobilitas-magyar-szocialpolitika-rejtett-hajlektalansag-lathatatlan-munka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00.jpg","index":0,"item":"49b04809-8044-428f-a3e0-f0aca119f32c","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Noi-szegenyseg-tarsadalmi-mobilitas-magyar-szocialpolitika-rejtett-hajlektalansag-lathatatlan-munka-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 15:00","title":"„Bevett magyar szokás, hogy a hatalom minden válságnál megpróbálja visszatolni a konyhába a nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]