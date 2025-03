Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ea505a41-bd8a-4d02-992f-1933f0f8ee25","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó missziója, az EUFOR Althea megerősítette, hogy ideiglenesen megnöveli katonai erőit az országban az ott élő állampolgárok biztonságának érdekében.","shortLead":"Az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó missziója, az EUFOR Althea megerősítette, hogy ideiglenesen...","id":"20250308_A-magyar-TEK-esek-megjelenese-utan-az-EU-megnoveli-katonai-jelenletet-Bosznia-Hercegovinaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea505a41-bd8a-4d02-992f-1933f0f8ee25.jpg","index":0,"item":"a711b35e-8772-441f-aa36-703b67ba965a","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_A-magyar-TEK-esek-megjelenese-utan-az-EU-megnoveli-katonai-jelenletet-Bosznia-Hercegovinaban","timestamp":"2025. március. 08. 12:16","title":"A magyar TEK-esek megjelenése után az EU megnöveli katonai jelenlétét Bosznia-Hercegovinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezzel segítette a reformátusok szerint az állam a Károli Egyetem fejlesztését. A telket egy közelebbről meg nem nevezett ferencvárosi ingatlanra cserélték, szerintük azonos értékben.","shortLead":"Ezzel segítette a reformátusok szerint az állam a Károli Egyetem fejlesztését. A telket egy közelebbről meg nem...","id":"20250309_reformatus-ingatlanmutyi-reakcio-hegyvideki-telek-ix-keruleti-epulet-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a.jpg","index":0,"item":"d284c03b-550e-4c63-a736-860967045adb","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_reformatus-ingatlanmutyi-reakcio-hegyvideki-telek-ix-keruleti-epulet-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","timestamp":"2025. március. 09. 13:40","title":"Reagáltak Balog Zoltánék az ingatlanmutyis vádakra: pénz helyett kapták a hegyvidéki telket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","id":"20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc.jpg","index":0,"item":"2eb6cb92-40f6-4105-8126-b0c205624d10","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","timestamp":"2025. március. 10. 06:41","title":"Alaposan felmorcosították az új Toyota Land Cruisert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485be320-7cec-4d26-8e31-dcc7ace30d95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több ezren jelentkeztek a Tisza Párthoz, és úgy tűnik, mindenhol sikerül kettő-öt embert kiválasztani, akikkel együtt dolgoznak majd a kampányban.","shortLead":"Több ezren jelentkeztek a Tisza Párthoz, és úgy tűnik, mindenhol sikerül kettő-öt embert kiválasztani, akikkel együtt...","id":"20250309_Nyugat-Magyarorszagon-kevesebben-jelentkeznek-tiszas-jeloltnek-Tarr-Zoltan-szerint-ott-jobban-tartanak-a-retorzioktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/485be320-7cec-4d26-8e31-dcc7ace30d95.jpg","index":0,"item":"f1889714-d264-4964-846e-c9b55e7498d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Nyugat-Magyarorszagon-kevesebben-jelentkeznek-tiszas-jeloltnek-Tarr-Zoltan-szerint-ott-jobban-tartanak-a-retorzioktol","timestamp":"2025. március. 09. 16:35","title":"Tarr Zoltán: Kevesebben jelentkeznek tiszás jelöltnek Nyugat-Magyarországon, ott jobban tartanak a retorzióktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","shortLead":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","id":"20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8.jpg","index":0,"item":"ef940f0a-dcbf-49b4-831b-0cb3918582fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","timestamp":"2025. március. 10. 06:18","title":"Egynapos sztrájk kezdődött 13 német repülőtéren, 3400 járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","shortLead":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","id":"20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8.jpg","index":0,"item":"d897bf59-b8ff-4f84-ad00-10f414a80c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","timestamp":"2025. március. 10. 07:59","title":"Új rekordot húzott be az 1108 lóerős legdurvább Porsche – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d812d44-4ea7-4604-accc-babc7674aa9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy helyzette miatt hirdették meg a demonstrációt a Országház elé, amit a kormány sem hagyott szó nélkül. ","shortLead":"Az egészségügy helyzette miatt hirdették meg a demonstrációt a Országház elé, amit a kormány sem hagyott szó nélkül. ","id":"20250308_magyar-orvosi-kamara-egeszsegugy-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d812d44-4ea7-4604-accc-babc7674aa9d.jpg","index":0,"item":"a0ef7966-4885-4efb-811d-451f7171bc53","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_magyar-orvosi-kamara-egeszsegugy-tuntetes","timestamp":"2025. március. 08. 14:17","title":"\"Drága az életünk, szeretnénk, ha tovább tartana\" - az egészségügy helyzete miatt tartott tüntetést a Magyar Orvosi Kamara a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Reagált a főpolgármester a kormányfő szavaira, miszerint innentől nem jut új beruházás Budapestnek.","shortLead":"Reagált a főpolgármester a kormányfő szavaira, miszerint innentől nem jut új beruházás Budapestnek.","id":"20250308_Karacsony-Orban-nyilvan-nem-azt-akarta-mondani-hogy-ami-jar-az-arab-befektetonek-az-nem-jar-a-budapestieknek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"23ec25f9-e07d-412c-b472-0dd832f54fed","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Karacsony-Orban-nyilvan-nem-azt-akarta-mondani-hogy-ami-jar-az-arab-befektetonek-az-nem-jar-a-budapestieknek-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 14:15","title":"Karácsony: Orbán nyilván nem azt akarta mondani, hogy ami jár az arab befektetőnek, az nem jár a budapestieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]