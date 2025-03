Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy, hogy kell neki Grönland. De hogyan kerültek oda a dánok, akiké a sziget több mint 600 éve?","shortLead":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy...","id":"20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"30842e8e-9e37-45f7-bc32-0046987d30eb","keywords":null,"link":"/360/20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","timestamp":"2025. március. 09. 13:30","title":"Vörös Eriktől a norvég meteorológusokig, avagy mit keresnek Grönlandon a dánok, akiket Trump kipenderítene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az EgészségAblak alkalmazással lehet helyet foglalni a szakrendelőkbe. Az app a Belügyminisztérium szerint felajánlja a szabad időpontokat a lakóhelyhez közeli szakrendelésekre.","shortLead":"Az EgészségAblak alkalmazással lehet helyet foglalni a szakrendelőkbe. Az app a Belügyminisztérium szerint felajánlja...","id":"20250310_szakrendelo-valasztas-egeszsegablak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"f0325399-641f-4784-a932-4437fc86602f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_szakrendelo-valasztas-egeszsegablak","timestamp":"2025. március. 10. 17:51","title":"Szabaddá vált a szakrendelő-választás, már lehet menni szinte bármelyikbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely a laborvizsgálatot mesterséges intelligenciával értékelteti ki, és jelzi a betegségek kockázatát. Póda Tamással, a vállalat kereskedelmi és marketingigazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely...","id":"20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7.jpg","index":0,"item":"6da29413-4bf4-4170-af1e-2422e98720cd","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","timestamp":"2025. március. 09. 08:30","title":"Dr. MI szól, ha baj van: így értékel laborvizsgálatokat egy magyar algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hankó Balázs miniszter szerint már fogalmazzák a törvényjavaslatot, amely jövőre lép életbe.","shortLead":"Hankó Balázs miniszter szerint már fogalmazzák a törvényjavaslatot, amely jövőre lép életbe.","id":"20250309_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyaknak-is-osztogatas-csaladi-tamogatas-adocsokkentes-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"daa3f93a-0aa7-4f97-bfd8-2c70986f3718","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyaknak-is-osztogatas-csaladi-tamogatas-adocsokkentes-gazdasag","timestamp":"2025. március. 09. 11:00","title":"Kiterjesztik az szja-mentességet minden 30 év alatti anyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff.jpg","index":0,"item":"7d1097e3-e354-4e7f-8e0f-1648c76cf704","keywords":null,"link":"/cegauto/20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","timestamp":"2025. március. 09. 07:21","title":"66, azaz hatvanhat kilométerrel árulják ezt a remek 32 éves kupé BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Központosították az időpontfoglalást, ami miatt az országból bárki bejelentkezhet Terézváros rendelőibe, a helyiek viszont kiszorulhatnak onnan – írta Soproni Tamás. Ugyanakkor az önkormányzat azért költött milliárdokat az elmúlt években az egészségügyre, hogy a kerületiek jobb szolgáltatást kapjanak.","shortLead":"Központosították az időpontfoglalást, ami miatt az országból bárki bejelentkezhet Terézváros rendelőibe, a helyiek...","id":"20250309_onkormanyzati-rendelok-allamositas-trukk-terezvaros-vi-kerulet-soproni-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5.jpg","index":0,"item":"35f9ab43-efe5-41dd-9818-3eeadba0a814","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_onkormanyzati-rendelok-allamositas-trukk-terezvaros-vi-kerulet-soproni-tamas","timestamp":"2025. március. 09. 16:01","title":"„A kerületi betegek előnyben részesítése megszűnik” – trükkösen államosítják az önkormányzati rendelőket a terézvárosi polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","id":"20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc.jpg","index":0,"item":"2eb6cb92-40f6-4105-8126-b0c205624d10","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","timestamp":"2025. március. 10. 06:41","title":"Alaposan felmorcosították az új Toyota Land Cruisert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. március. 10. 13:30","title":"A siker kulcsa az egyediség: a kiskereskedelmi szektor legjobbjait díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]