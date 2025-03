Már a most tavaszi Országos Kompetenciamérés eredményeit is két jegyet érő osztályzatra kellene váltani a Belügyminisztérium rendelete szerint, továbbá a középiskolai felvételibe is be kellene számítani – mint arról a HVG beszámolt. A tárca mindezt azzal indokolta, hogy nem vették elég komolyan a diákok a mérést.

Osztályozni a kompetenciamérést? Az Oktatási Hivatal oldala tökéletesen ellentmond Pintér Sándor rendeletének „Nem tartja szakmailag indokoltnak” a kompetenciamérések feladatlapjainak érdemjeggyel való értékelését az Oktatási Hivatal. A Belügyminisztérium viszont pont erre készül.

A változásnak márciustól kellett volna életbe lépnie, a Belügyminisztérium honlapján megjelent tervezet társadalmi egyeztetése február 26-án véget ért, de a változást nem hirdették ki. A 24.hu megkeresésére a Belügyminisztérium azt válaszolta, hogy a jogszabály módosítása kapcsán nagyszámú észrevétel érkezett, ezért az egyeztetéseket tovább folytatják. Amíg az észrevételek kiértékelése nem történik meg, a jelenlegi szabályozásban nem lesz változás – ígérték, egyelőre tehát nem fogják osztályozni a kompetenciamérést.