Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fe8991ca-ac47-4730-b292-84ceadb40c14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetkezendő napokban akár zivatarok is előfordulhatnak az országban.","shortLead":"Az elkövetkezendő napokban akár zivatarok is előfordulhatnak az országban.","id":"20250311_Ma-meg-az-eg-is-megdorrenhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe8991ca-ac47-4730-b292-84ceadb40c14.jpg","index":0,"item":"a9dbe1f0-ae1a-4a5f-964a-989fc016b10e","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_Ma-meg-az-eg-is-megdorrenhet","timestamp":"2025. március. 11. 07:23","title":"Ma még az ég is megdörrenhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d6e02-44fc-4238-93c6-f96baa8a0565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országot évtizedeken át vezető elnököt decemberben űzték el.","shortLead":"Az országot évtizedeken át vezető elnököt decemberben űzték el.","id":"20250310_sziria-aszad-felszamolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d9d6e02-44fc-4238-93c6-f96baa8a0565.jpg","index":0,"item":"8844efc0-7b56-4226-94bd-1ce7177b3d3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_sziria-aszad-felszamolas","timestamp":"2025. március. 10. 14:56","title":"Felszámolták az Aszadot támogató erőket Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A három tekintélyuralmi nagyhatalom vezetői közti fura jó viszony dermesztő hatással van a világra – írja Simon Tisdall a The Guardianben.","shortLead":"A három tekintélyuralmi nagyhatalom vezetői közti fura jó viszony dermesztő hatással van a világra – írja Simon Tisdall...","id":"20250310_Simon-Tisdall-Putyin-lakajakent-Trump-nem-kap-Nobel-bekedijat-de-egy-Lenin-rend-meg-leeshet-neki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"b5e07a72-d24f-4448-8e79-9ba86515472d","keywords":null,"link":"/360/20250310_Simon-Tisdall-Putyin-lakajakent-Trump-nem-kap-Nobel-bekedijat-de-egy-Lenin-rend-meg-leeshet-neki","timestamp":"2025. március. 10. 07:16","title":"The Guardian-kommentár: Putyin lakájaként Trump nem kap Nobel-békedíjat, de egy Lenin-rend még leeshet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932fa677-3406-47a7-a3ba-f470e82a3ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reméli, hogy az Amazon méltósággal, fantáziával és tisztelettel áll a produkcióhoz és a karakterhez. ","shortLead":"Reméli, hogy az Amazon méltósággal, fantáziával és tisztelettel áll a produkcióhoz és a karakterhez. ","id":"20250310_Pierce-Brosnan-uj-James-Bond-brit-szinesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932fa677-3406-47a7-a3ba-f470e82a3ea4.jpg","index":0,"item":"f1d0012f-9ac7-462e-8173-3099163d9295","keywords":null,"link":"/elet/20250310_Pierce-Brosnan-uj-James-Bond-brit-szinesz","timestamp":"2025. március. 10. 16:04","title":"Pierce Brosnan nagyon bízik benne, hogy brit színész lesz a következő Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2329c71f-4519-4dde-a3a4-7e9a92d4e330","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"kultura","description":"Szélhámosok mindig is voltak, az internetnek, pontosabban a közösségi oldalaknak köszönhetően pedig talán aktívabbak, mint valaha. Belle Gibsont a róla szóló dokumentumfilmben az Instagram legborzasztóbb csalójának nevezik: azt állította, halálos betegséget diagnosztizáltak nála, és közben hamis reményt adott olyanoknak, akik a legsebezhetőbbek közé tartoznak. ","shortLead":"Szélhámosok mindig is voltak, az internetnek, pontosabban a közösségi oldalaknak köszönhetően pedig talán aktívabbak...","id":"20250309_belle-gibson-atveres-sorozat-dokumentumfilm-netflix-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2329c71f-4519-4dde-a3a4-7e9a92d4e330.jpg","index":0,"item":"1e63ac4a-8949-45c0-9cb8-31b4df58ac67","keywords":null,"link":"/kultura/20250309_belle-gibson-atveres-sorozat-dokumentumfilm-netflix-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 18:25","title":"Gyógyíthatatlan agydaganatot hazudott magának, ezzel lett az egészséginfluenszerek mérgező prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d448744b-1320-446a-a4f0-1d7cd355da5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Törölni!!” – áll egy sor olyan parkolási szerződés fájlnevében, amelyet a XII. kerület korábbi vezetése kötött, derül ki Kovács Gergely kutyapártos polgármester posztjából.","shortLead":"„Törölni!!” – áll egy sor olyan parkolási szerződés fájlnevében, amelyet a XII. kerület korábbi vezetése kötött, derül...","id":"20250309_parkolas-xii-kerulet-kovacs-gergely-mkkp-fidesz-torolni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d448744b-1320-446a-a4f0-1d7cd355da5e.jpg","index":0,"item":"f9827ead-e8f8-43d6-a36d-f99d0b6e07e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_parkolas-xii-kerulet-kovacs-gergely-mkkp-fidesz-torolni","timestamp":"2025. március. 09. 14:04","title":"Árulkodó fájlnevekkel szembesült, amikor a fideszes vezetés parkolási szerződéseit böngészte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721fbaab-de01-4c64-be16-8227f6ca6b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint semmi sem öregít jobban, mintha egy idősebb férfi festeti a haját, de komoly szakmai okai voltak annak, hogy ő így tett.","shortLead":"A színész szerint semmi sem öregít jobban, mintha egy idősebb férfi festeti a haját, de komoly szakmai okai voltak...","id":"20250310_George-Clooney-ezust-roka-haj-osz-haj-barna-haj-befestette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721fbaab-de01-4c64-be16-8227f6ca6b14.jpg","index":0,"item":"7d0acbb2-0f63-4843-9427-010bc30bae01","keywords":null,"link":"/elet/20250310_George-Clooney-ezust-roka-haj-osz-haj-barna-haj-befestette","timestamp":"2025. március. 10. 15:15","title":"Már semmi nem a régi: George Clooney befestette ősz haját egy szerep miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. március. 10. 07:30","title":"Stresszfaktorok a mindennapokban: tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""}]