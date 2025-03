Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e8cede22-d8e9-4642-82a2-8aaa65bc2f66","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dán játékgyártó cég – ami a világ legnagyobb gumiabroncsgyártójának számít – egy olyan anyagot fejlesztett ki, amivel 30 százalékban újrahasznosított anyagokból lehet elkészíteni a játékok gumijait.","shortLead":"A dán játékgyártó cég – ami a világ legnagyobb gumiabroncsgyártójának számít – egy olyan anyagot fejlesztett ki, amivel...","id":"20250311_lego-gumiabroncs-ujrahasznositott-anyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8cede22-d8e9-4642-82a2-8aaa65bc2f66.jpg","index":0,"item":"e23eb798-5df9-4348-810e-1be5ec67da25","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_lego-gumiabroncs-ujrahasznositott-anyag","timestamp":"2025. március. 11. 12:03","title":"Kitalált valamit a Lego, és ez komoly hatással lehet a környezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le a felhasználó.","shortLead":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le...","id":"20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"6b570f39-9213-4e51-b5d8-861e9a9c6967","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","timestamp":"2025. március. 11. 09:03","title":"Belenéz az e-mailekbe a Google mesterséges intelligenciája, aztán ha kell, előveszi a naptárat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők, az autókereskedők vagy épp az áfával trükközni próbálók sem.","shortLead":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők...","id":"20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7.jpg","index":0,"item":"2e9bbd49-d6b9-488d-a2d8-6491ea0c2f09","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","timestamp":"2025. március. 11. 15:09","title":"Megérkezett a NAV nagy terve, itt fognak lecsapni 2025-ben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christopher Cooper szerint a DOGE túlságosan titkolózik, és ha egy szervezetnek ilyen hatalma van, annak transzparensebben kellene működnie. ","shortLead":"Christopher Cooper szerint a DOGE túlságosan titkolózik, és ha egy szervezetnek ilyen hatalma van, annak...","id":"20250311_elon-musk-doge-birosag-atlathatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0.jpg","index":0,"item":"f5a41ac0-b1ed-4620-bae2-2037dfc3a262","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_elon-musk-doge-birosag-atlathatosag","timestamp":"2025. március. 11. 11:20","title":"Egy bíró arra utasította Elon Musk csapatát, hogy működjenek átláthatóbban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4005c2-e3dd-4b0d-ae3e-45ec6fc06e5e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter már 9-10 százalékos élelmiszer-inflációval számol márciusra, ezt akarják 2 százalékponttal mérsékelni az árréssapkával. Az intézkedés ráadásul már nem csak a legnagyobb láncokat szorongatja, de így is csak a most februári, 2023 óta nem látott inflációs mértéket tudják majd tartani, ha sikerül. ","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter már 9-10 százalékos élelmiszer-inflációval számol márciusra, ezt akarják 2 százalékponttal...","id":"20250311_arstop-arresstop-arressapka-nagy-marton-inflacio-kiskereskedelem-elelmiszerar-dragulas-aremelkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce4005c2-e3dd-4b0d-ae3e-45ec6fc06e5e.jpg","index":0,"item":"2b48c4c9-ae5f-44c4-ad9f-385703d09e6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_arstop-arresstop-arressapka-nagy-marton-inflacio-kiskereskedelem-elelmiszerar-dragulas-aremelkedes","timestamp":"2025. március. 11. 14:15","title":"Nagy Márton is elismeri, hogy az árréssapka alig fogja vissza az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt vezére szerint a Fidesz hülyének néz mindenkit. ","shortLead":"A Tisza Párt vezére szerint a Fidesz hülyének néz mindenkit. ","id":"20250312_maygar-peter-deutsch-tamas-ep-ukrajna-taps-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"98d5f383-cfa5-472c-a053-7e4877e3b014","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_maygar-peter-deutsch-tamas-ep-ukrajna-taps-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 12:43","title":"Magyar Péter: Deutsch Tamás állva tapsolta az Ukrajnát dicsőítő beszédet az Európai Parlamentben, bár lehet, csak nem értette, mert angolul volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d77a4e-e460-420f-9fd5-b6adbd7e953d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Toyota C-HR most először belsőégésű motor nélküli új verziója háromféle kivitelben debütált.","shortLead":"A Toyota C-HR most először belsőégésű motor nélküli új verziója háromféle kivitelben debütált.","id":"20250312_itt-a-tisztan-elektromos-vadonatuj-toyota-c-hr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71d77a4e-e460-420f-9fd5-b6adbd7e953d.jpg","index":0,"item":"d848abdc-c64c-4252-a384-45a6a889dccb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_itt-a-tisztan-elektromos-vadonatuj-toyota-c-hr","timestamp":"2025. március. 12. 06:51","title":"Itt a tisztán elektromos vadonatúj Toyota C-HR+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A párthű szolgák magukban semmire sem képesek. Szükség van azokra is, akik megvetik őket, párttal együtt. A lojális gárda nevetséges fércműveket tudott összehozni, a piacképes termékhez már kellett az is, aki szerint Fuck NER. ","shortLead":"A párthű szolgák magukban semmire sem képesek. Szükség van azokra is, akik megvetik őket, párttal együtt. A lojális...","id":"20250312_Tota-W-Arpad-Fuck-NER","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4.jpg","index":0,"item":"7757d441-e7b5-40ac-aae7-71ae3532ee68","keywords":null,"link":"/360/20250312_Tota-W-Arpad-Fuck-NER","timestamp":"2025. március. 12. 09:36","title":"Tóta W. Árpád: Fuck NER, ilyen a szuverenitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]