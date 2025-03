Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea89e2fa-f2ce-42de-bd19-b091e6963228","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A győztes párt a fokozatos elszakadás híve, a második legtöbb szavazatot kapó erő pedig szorosabb kapcsolatot akar kiépíteni az Egyesült Államokkal.","shortLead":"A győztes párt a fokozatos elszakadás híve, a második legtöbb szavazatot kapó erő pedig szorosabb kapcsolatot akar...","id":"20250312_gronland-parlamenti-valasztasok-fuggetlensegparti-ellenzek-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea89e2fa-f2ce-42de-bd19-b091e6963228.jpg","index":0,"item":"8c113d49-0dd1-41af-9a01-1ce89758a015","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_gronland-parlamenti-valasztasok-fuggetlensegparti-ellenzek-gyozelem","timestamp":"2025. március. 12. 08:16","title":"A függetlenségpárti ellenzék nyerte a grönlandi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b960d4-e1ce-4fdf-bfc9-3d8cc0ad6ab4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy kötelezettségszegési eljárás most indult el Magyarország ellen, egy másikban pedig közelebb léptek ahhoz, hogy bíróság elé vigyék az ügyet.","shortLead":"Egy kötelezettségszegési eljárás most indult el Magyarország ellen, egy másikban pedig közelebb léptek ahhoz...","id":"20250312_Europai-Bizottsag-Magyarorszag-kotelezettsegszeges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55b960d4-e1ce-4fdf-bfc9-3d8cc0ad6ab4.jpg","index":0,"item":"e182bc4f-a2ee-41c0-aef3-37847bc1895b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Europai-Bizottsag-Magyarorszag-kotelezettsegszeges","timestamp":"2025. március. 12. 14:14","title":"Felszólította az Európai Bizottság Magyarországot, hogy ne ássa alá az uniós közös álláspontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0b876a-f04a-4244-978a-b156f8f496a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország 1,2 millió euró támogatást kapott a projektre.","shortLead":"Magyarország 1,2 millió euró támogatást kapott a projektre.","id":"20250311_asz-neak-hibas-szoftver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c0b876a-f04a-4244-978a-b156f8f496a2.jpg","index":0,"item":"8dd4cb33-2804-465f-bcd8-a57df408498b","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_asz-neak-hibas-szoftver","timestamp":"2025. március. 11. 12:56","title":"A számvevőszék elővette a NEAK-ot, mert hibás szoftverekre kötött szerződést újra és újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb 10 százalék maradhat a kereskedőnél 30 alapvető élelmiszer esetén. Ez ugyan nem konkrét árstop, de a korábbihoz képest bő háromszor annyi termékre érvényes.","shortLead":"Legfeljebb 10 százalék maradhat a kereskedőnél 30 alapvető élelmiszer esetén. Ez ugyan nem konkrét árstop, de...","id":"20250311_itt-az-uj-arstop-arrestop-orban-viktor-aremelkedes-inflacio-maximalizalt-arres-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"53d55b02-a866-4eb0-8e2a-76618b32a9d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_itt-az-uj-arstop-arrestop-orban-viktor-aremelkedes-inflacio-maximalizalt-arres-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 09:33","title":"Orbán árstop helyett árrésstopot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bármennyire is értékes a demokrácia, ha egyszer szétverik a modern államot, aligha lehet új életre kelteni – magyarázza Jeffrey Kopstein, a Kaliforniai Egyetem politológusa, aki szerint a Nyugat alvajáróként támolygott bele a szakadékba.","shortLead":"Bármennyire is értékes a demokrácia, ha egyszer szétverik a modern államot, aligha lehet új életre kelteni – magyarázza...","id":"20250311_Jeffrey-Kopstein-Der-Spiegel-Trump-Orban-allam-demokracia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"2d765294-da03-426a-8b6a-96ec4a247666","keywords":null,"link":"/360/20250311_Jeffrey-Kopstein-Der-Spiegel-Trump-Orban-allam-demokracia","timestamp":"2025. március. 11. 15:15","title":"Amerikai professzor a Der Spiegelnek: Trump az államra még nagyobb veszélyt jelent, mint a demokráciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"Szőllősi Lili","category":"gazdasag","description":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is nyilatkozott lapunknak a Ryanair kereskedelmi igazgatója, aki a légitársaság négy új budapesti útjának bejelentésének apropóján járt Magyarországon.","shortLead":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is...","id":"20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"6b7127f1-9b85-449b-a225-eed71eb5080e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","timestamp":"2025. március. 12. 14:19","title":"Beszólt a Ryanair kereskedelmi igazgatója a Wizz Airnek: egy kis regionális légitársaság miatt nem aggódom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel a felkiáltással jelezte az építési és közlekedési miniszter, hogy megnyerte a GYSEV az osztrák közlekedési minisztérium elleni pert. ","shortLead":"Ezzel a felkiáltással jelezte az építési és közlekedési miniszter, hogy megnyerte a GYSEV az osztrák közlekedési...","id":"20250311_Lazar-Janos-GYSEV-kozlekedesi-miniszterium-EKM-Ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"02bb8180-7869-4f03-9c2b-dd022140b423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_Lazar-Janos-GYSEV-kozlekedesi-miniszterium-EKM-Ausztria","timestamp":"2025. március. 11. 16:38","title":"Lázár János: Labancok leverve!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Fenyegetés, a szokásos, választásokat megelőző hangolás, ellenségkép-gyártás és hergelés, netán Brüsszel bosszantása lenne csak a Fidesz célja az újabb Alaptörvény-módosítással, vagy komolyan is gondolják a veszélyesnek minősített kettős állampolgárok kitiltását, akik lehetnek bárkik, akár ellenzéki politikusok is? ","shortLead":"Fenyegetés, a szokásos, választásokat megelőző hangolás, ellenségkép-gyártás és hergelés, netán Brüsszel bosszantása...","id":"20250311_Jogi-amokfutas-Orban-Fidesz-szuverenitasvedelem-kettos-allampolgar-kitiltas-fenyegetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"6464a9ef-963b-40a0-8995-f98453f32f2d","keywords":null,"link":"/360/20250311_Jogi-amokfutas-Orban-Fidesz-szuverenitasvedelem-kettos-allampolgar-kitiltas-fenyegetes-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 12:00","title":"Jogi ámokfutás Orbánék ötlete a kettős állampolgárok kitiltásáról, de amúgy is a hergelés vele a céljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]