Bevezették, hosszabbítgatják

A kormány a háborús veszélyhelyzetet először 2022 májusában, hónapokkal Oroszország Ukrajna elleni inváziójának kezdete után hirdette meg – igaz, előtte rendeleti úton ugyanúgy tudtak kormányozni, csak akkor a koronavírus miatt bevezetett veszélyhelyzetre hivatkozással. Ahhoz, hogy a háborús veszélyhelyzetet ki lehessen hirdetni, 2022-ben tizedjére is módosítani kellett a „gránitszilárdságú” Alaptörvényt: ezzel tették lehetővé az Országgyűlés számára, hogy a kormány egy szomszédos országban zajló háború esetén is veszélyhelyzetet vezessen be. Nem sokkal később, 2022 őszén fogadta el a kormánypárti kétharmados többség, hogy 180 naponként, akárhányszor meghosszabbíthatóvá váljon ez a veszélyhelyzet – ezt azóta mindig meg is teszik.