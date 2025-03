Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Aki március eleje óta most tankol először, az már elég jól járt. ","shortLead":"Aki március eleje óta most tankol először, az már elég jól járt. ","id":"20250312_Tovabb-csokkennek-az-uzemanyagarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed.jpg","index":0,"item":"311d3ee9-c1e3-4694-91d8-63fba0b54e08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Tovabb-csokkennek-az-uzemanyagarak","timestamp":"2025. március. 12. 09:40","title":"Régen látott áron lesz csütörtöktől a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","shortLead":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","id":"20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8.jpg","index":0,"item":"0983c329-8b93-40e0-b951-510bdbff9e20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","timestamp":"2025. március. 13. 16:19","title":"Újabb, az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügy miatt razziáztak a belga rendőrök a Huawei brüsszeli irodáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hankó Balázs bejelentette, hogy a kormány kiterjesztené a 30 év alatti anyák szja-mentességét. Eltörölnék az átlagbérre vonatkozó korlátot, illetve több édesanya lehetne jogosult a kedvezményre? De mégis mennyivel több pénz maradna az anyáknál, és azt mire lehetne felhasználni?","shortLead":"Hankó Balázs bejelentette, hogy a kormány kiterjesztené a 30 év alatti anyák szja-mentességét. Eltörölnék az átlagbérre...","id":"20250312_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyak-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"a68e578b-0837-40e0-8df0-3f198a714572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyak-jovedelem","timestamp":"2025. március. 12. 11:17","title":"Teljes szja-mentesség a 30 év alatti anyáknak – mennyivel emelkedhet emiatt a családok jövedelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","id":"20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"b7438430-1f9d-458a-a65f-04c4e165b4f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. március. 13. 11:32","title":"Magyar Péter: Dömötör Csaba nem tagadta, hogy ők állnak a hamisított aláírás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás tevékenysége, pénzügyei még nem látszanak, a tulajdonost viszont az Orbán-kormánynak fontossá vált közép-afrikai Csád fintech gurujaként emlegetik. A cég frissen felvett fő tevékenysége a csoportfinanszírozás, viszont nincs is cégcsoport.","shortLead":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás...","id":"20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d.jpg","index":0,"item":"00fe3816-c1bb-4fa7-9218-7f22fe297a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 13:45","title":"Titokzatos csádi fintechguru alapított céget Magyarországon, de olyan tevékenységre, amelyre nem is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f133967-e99b-4172-896e-fa95d2cbf979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gelencsér Attila, a kaposvári választókerület fideszes országgyűlési képviselője korábban arról beszélt, a felzárkóztatási programban elérhető támogatásokat célszerű lenne még a választások előtt látható fejlesztésekre fordítani. A minisztérium szerint szakmai döntések születnek minden esetben.","shortLead":"Gelencsér Attila, a kaposvári választókerület fideszes országgyűlési képviselője korábban arról beszélt...","id":"20250313_Megszolalt-a-miniszterium-a-kiszivargott-hangfelvetellel-kapcsolatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f133967-e99b-4172-896e-fa95d2cbf979.jpg","index":0,"item":"629bba0f-e058-4b9b-abff-b858bc1c3826","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Megszolalt-a-miniszterium-a-kiszivargott-hangfelvetellel-kapcsolatban","timestamp":"2025. március. 13. 08:37","title":"Megszólalt a minisztérium a kaposvári hangfelvétellel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dc7430-1251-4f99-ac1d-54ad14a2a498","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megduplázódik a gyár kapacitása. ","shortLead":"Megduplázódik a gyár kapacitása. ","id":"20250312_400-ezer-autot-gyarthat-jovo-evtol-a-kecskemeti-Mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71dc7430-1251-4f99-ac1d-54ad14a2a498.jpg","index":0,"item":"dcaa0d1f-93a1-48e6-a7fe-fdb527443054","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_400-ezer-autot-gyarthat-jovo-evtol-a-kecskemeti-Mercedes","timestamp":"2025. március. 12. 07:29","title":"400 ezer autót gyárthat jövő évtől a kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f133967-e99b-4172-896e-fa95d2cbf979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Beszéljünk őszintén, választás közeledik” – mondta Gelencsér Attila, a kaposvári választókerület fideszes országgyűlési képviselője.","shortLead":"„Beszéljünk őszintén, választás közeledik” – mondta Gelencsér Attila, a kaposvári választókerület fideszes...","id":"20250312_Hangfelvetel-bizonyitja-hogy-a-fideszes-kepviselo-kampanyfejlesztesekre-is-hasznalna-az-allami-program-penzeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f133967-e99b-4172-896e-fa95d2cbf979.jpg","index":0,"item":"9cfb5cc3-9d09-4648-b8f2-81972f1f64ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Hangfelvetel-bizonyitja-hogy-a-fideszes-kepviselo-kampanyfejlesztesekre-is-hasznalna-az-allami-program-penzeit","timestamp":"2025. március. 12. 07:23","title":"Hangfelvétel bizonyítja, hogy a fideszes képviselő kampányfejlesztésekre is használná az állami program pénzeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]