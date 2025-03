Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f15d43be-f2c8-4680-b76a-83bc06ae20be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Irányítása alatt a Versace luxusmárka elsősorban merészségéről volt ismert.","shortLead":"Irányítása alatt a Versace luxusmárka elsősorban merészségéről volt ismert.","id":"20250313_Donatella-Versace-lemondas-olasz-divatceg-luxusmarka-prada","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f15d43be-f2c8-4680-b76a-83bc06ae20be.jpg","index":0,"item":"5652504c-c7ab-48c5-921d-92392db07d2e","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Donatella-Versace-lemondas-olasz-divatceg-luxusmarka-prada","timestamp":"2025. március. 13. 16:09","title":"Lemond Donatella Versace kreatív igazgatói pozíciójából, mert a Prada felvásárolja a divatházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c595997a-c50c-49d2-81c9-950bf7c4c096","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Februárban általában 1-2 százalékkal emelkedni szoktak a lakásbérlés díjai, idén viszont nem így történt.","shortLead":"Februárban általában 1-2 százalékkal emelkedni szoktak a lakásbérlés díjai, idén viszont nem így történt.","id":"20250312_lakas-berles-ingatlan-berleti-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c595997a-c50c-49d2-81c9-950bf7c4c096.jpg","index":0,"item":"47925e61-ab6a-4f0e-91b7-632b22c8a79c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250312_lakas-berles-ingatlan-berleti-dij","timestamp":"2025. március. 12. 13:01","title":"Csökkentek Budapesten az albérleti árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal honorálták. ","shortLead":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal...","id":"20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c.jpg","index":0,"item":"d97488c4-2fa4-4c9f-beec-132b4fa60170","keywords":null,"link":"/kultura/20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","timestamp":"2025. március. 13. 15:51","title":"L. Simon László, az Ismerős Arcok frontembere és az EDDA billentyűse is kapott állami díjat március 15-e alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mark Thiessen konzervatív elemző kifejti, hogy a Fehér Ház szándékait rosszul értelmezik mind a bírálók, mind a Kijev-ellenes tábor hívei. Merthogy az amerikai elnök egyáltalán nem szerelmes Vlagyimir Putyinba, nem akar Moszkvának kedvezni, másfelől nem ellenséges az ukránokkal szemben.","shortLead":"Mark Thiessen konzervatív elemző kifejti, hogy a Fehér Ház szándékait rosszul értelmezik mind a bírálók, mind...","id":"20250312_Washington-Post-Marc-Thiessen-Trump-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"baa84c1e-6b94-40e7-88d7-1f3ceab44f97","keywords":null,"link":"/360/20250312_Washington-Post-Marc-Thiessen-Trump-Ukrajna","timestamp":"2025. március. 12. 15:17","title":"A Washington Post kommentátora órákon át beszélt Trumppal, és szerinte sokan félreértik az elnök Ukrajna-politikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355069cb-9f01-4d13-8395-08750c3206e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A napok, amelyekre általában szabadságot szoktunk kivenni.","shortLead":"A napok, amelyekre általában szabadságot szoktunk kivenni.","id":"20250312_2026-hosszu-hetvegek-szombati-munkanapok-rendelet-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/355069cb-9f01-4d13-8395-08750c3206e2.jpg","index":0,"item":"d9ec6e2f-ade8-4c8c-a0f8-95c8659fb164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_2026-hosszu-hetvegek-szombati-munkanapok-rendelet-ngm","timestamp":"2025. március. 12. 19:39","title":"Ezeken a szombatokon dolgozhatunk majd 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b92024-5aa5-44c1-97d9-e179a6557111","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem Németországban fog készülni és többek közt kínai alkatrészek is lehetnek a vadonatúj Volkswagen ID.1-ben.","shortLead":"Nem Németországban fog készülni és többek közt kínai alkatrészek is lehetnek a vadonatúj Volkswagen ID.1-ben.","id":"20250313_minden-fronton-sporolos-a-vw-id1-legolcsobb-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3b92024-5aa5-44c1-97d9-e179a6557111.jpg","index":0,"item":"995d0ee4-eff2-43c0-84c6-c1c71975a720","keywords":null,"link":"/cegauto/20250313_minden-fronton-sporolos-a-vw-id1-legolcsobb-villanyauto","timestamp":"2025. március. 13. 07:21","title":"Minden fronton spórolós a VW legolcsóbb villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6d6de0-c84a-4552-b35e-1e75cd76caa9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Aki még emlékszik a dotkomlufira vagy a 2007–2009-es válságra, kínosan érezheti magát, amikor azt hallja, hogy mekkora pénzeket visznek mostanában a mesterséges intelligencia fejlesztésébe vagy a kriptovalutákba. Mi van, ha egy gigantikus lufit fújunk épp, és honnan vehetjük észre, hol a határ a kockázatkeresés és az őrültség közt?","shortLead":"Aki még emlékszik a dotkomlufira vagy a 2007–2009-es válságra, kínosan érezheti magát, amikor azt hallja, hogy mekkora...","id":"20250312_egy-masik-kozgazdasag-valsag-lufi-tularazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6d6de0-c84a-4552-b35e-1e75cd76caa9.jpg","index":0,"item":"a779c1ba-20ae-4098-9c00-5ffdbfbf0107","keywords":null,"link":"/360/20250312_egy-masik-kozgazdasag-valsag-lufi-tularazas","timestamp":"2025. március. 12. 15:00","title":"A csúnya válság első jele: senki nem mer szólni, hogy válság jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ab7031-d8fe-4287-87cd-8c5a096f463b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A bőség zavara gyakran megbénítja vagy felületes kapcsolódáshoz szoktatja azokat, akik online keresnek társat, de számos más oka is van, hogy sokan vannak egyedül manapság. Miért érezzük úgy, hogy a nagyobb merítésből sem találunk megfelelőt? És hogy kéne ismerkedni, hogy tartós párkapcsolatot találjunk?","shortLead":"A bőség zavara gyakran megbénítja vagy felületes kapcsolódáshoz szoktatja azokat, akik online keresnek társat, de...","id":"20250314_Situationship-vagy-liquid-love-de-mindenkeppen-nehez-ismerkedni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5ab7031-d8fe-4287-87cd-8c5a096f463b.jpg","index":0,"item":"e67ff31b-117c-4759-8c70-499aefff0f4e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250314_Situationship-vagy-liquid-love-de-mindenkeppen-nehez-ismerkedni","timestamp":"2025. március. 14. 08:38","title":"Situationship vagy liquid love, de mindenképpen nehéz ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]