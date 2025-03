Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vendégbefektetői vízum után sem volt nagy kapkodás, mindössze 192-t igényeltek február végéig.","shortLead":"A vendégbefektetői vízum után sem volt nagy kapkodás, mindössze 192-t igényeltek február végéig.","id":"20250312_vendegbefektetoi-tartozkodasi-engedely-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda.jpg","index":0,"item":"4b5c89e8-7fa0-4fec-906c-c56a7d225c89","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_vendegbefektetoi-tartozkodasi-engedely-vizum","timestamp":"2025. március. 12. 17:09","title":"Csak 25-en kértek vendégbefektetői tartózkodási engedélyt, nem nagyon pörög a letelepedési kötvény utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","shortLead":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","id":"20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"80c72c19-c02e-4abd-826d-899adf97e876","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","timestamp":"2025. március. 14. 11:33","title":"Kirúgták azt a minisztériumi dolgozót, aki nem akarta visszaadni Trump barátjának, Mel Gibsonnak a fegyvertartási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","shortLead":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","id":"20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"324f7bdc-1683-41d3-bab3-490a0b006b83","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","timestamp":"2025. március. 13. 10:42","title":"Hunyadi-sorozat: még annál is több állami támogatást kapott, mint amiről eddig tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sikerült megegyezni az áldozat gyermekeinek elhelyezéséről, de azt nem árulták el, hogy Japánba, vagy Írországban fogják-e őket elhelyezni.","shortLead":"Sikerült megegyezni az áldozat gyermekeinek elhelyezéséről, de azt nem árulták el, hogy Japánba, vagy Írországban...","id":"20250314_budapest-meggyilkolt-japan-no-gyermekelhelyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d.jpg","index":0,"item":"6327bae8-bfc9-4402-b11b-62b07dcb1fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_budapest-meggyilkolt-japan-no-gyermekelhelyezes","timestamp":"2025. március. 14. 05:58","title":"Blikk: Megfojthatta a volt férje a Budapesten meggyilkolt japán nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A streamingszolgáltató azzal próbálja eltolni magától a problémát, hogy a kiadókra mutogat.","shortLead":"A streamingszolgáltató azzal próbálja eltolni magától a problémát, hogy a kiadókra mutogat.","id":"20250312_spotify-jogdij-eloadok-zeneszerzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63.jpg","index":0,"item":"8133ae81-7904-4958-9d2f-9eee425d0857","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_spotify-jogdij-eloadok-zeneszerzok","timestamp":"2025. március. 12. 15:57","title":"Hiába fizetett ki rekordösszeget jogdíjakra a Spotify, a zenészek egyáltalán nem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","shortLead":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","id":"20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea.jpg","index":0,"item":"b8c677fb-e129-428d-be58-88b592414095","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","timestamp":"2025. március. 12. 20:21","title":"Fejbe lőttek Szombathelyen egy autón fekvő macskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed0495c-bd4a-4481-8005-62633cbe961d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Niantic továbbra is tulajdonosa és üzemeltetője marad az Ingress Prime és a Peridot AR-játékoknak.","shortLead":"A Niantic továbbra is tulajdonosa és üzemeltetője marad az Ingress Prime és a Peridot AR-játékoknak.","id":"20250312_A-Scopely-35-milliard-dollarert-veszi-meg-a-Pokemon-Go-jatekot-is-fejleszto-Niantic-jatekreszleget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ed0495c-bd4a-4481-8005-62633cbe961d.jpg","index":0,"item":"39480e49-7575-4396-9c51-9436f19c2bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_A-Scopely-35-milliard-dollarert-veszi-meg-a-Pokemon-Go-jatekot-is-fejleszto-Niantic-jatekreszleget","timestamp":"2025. március. 12. 19:47","title":"3,5 milliárd dollárért veszi meg a Pokémon GO játék fejlesztőjét a Scopely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570e4fbd-94a4-44b8-866a-4ebbb0daad9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindössze egyetlen mozgó alkatrész van abban a mesterséges szívben, ami azokon segíthet átmeneti megoldásként, akik valamilyen szívprobléma miatt donorszervre várnak.","shortLead":"Mindössze egyetlen mozgó alkatrész van abban a mesterséges szívben, ami azokon segíthet átmeneti megoldásként, akik...","id":"20250312_bivacor-mesterseges-titan-sziv-100-nap-donorszerv-ausztralia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/570e4fbd-94a4-44b8-866a-4ebbb0daad9c.jpg","index":0,"item":"b35aa3af-54b8-4fdc-84d0-cecd31b1475b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_bivacor-mesterseges-titan-sziv-100-nap-donorszerv-ausztralia","timestamp":"2025. március. 12. 14:11","title":"100 napig élt titán műszívvel egy ausztrál férfi, míg várt a donorszervre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]