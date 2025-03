Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73318e1c-af1c-47d2-abf3-f40bf117143e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Atlético még volt kapusának, Thibaut Courtois-nak is visszaszólt.","shortLead":"Az Atlético még volt kapusának, Thibaut Courtois-nak is visszaszólt.","id":"20250314_atletico-madrid-real-madrid-bajnokok-ligaja-buntetoparbaj-julian-alvarez-kettos-erintes-var-uefa-uzenet-fabrizio-romano-thibaut-courtois","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73318e1c-af1c-47d2-abf3-f40bf117143e.jpg","index":0,"item":"914a6c48-7625-4266-98ee-bd8b0923dcd3","keywords":null,"link":"/sport/20250314_atletico-madrid-real-madrid-bajnokok-ligaja-buntetoparbaj-julian-alvarez-kettos-erintes-var-uefa-uzenet-fabrizio-romano-thibaut-courtois","timestamp":"2025. március. 14. 16:43","title":"Az Atlético Madrid továbbra is tajtékzik a BL-kiesés miatt, most az UEFA-nak címzett kemény üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A januári adatokhoz képest csökkent a különbség a Tisza Párt és a Fidesz között a Publicus szerint.","shortLead":"A januári adatokhoz képest csökkent a különbség a Tisza Párt és a Fidesz között a Publicus szerint.","id":"20250314_publicus-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"344a1e24-56fe-4b13-a2e1-b0fe06e2a733","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_publicus-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. március. 14. 06:43","title":"Publicus: Két százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesszel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637","c_author":"Rácz Krisztina","category":"360","description":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi Egyetem oktatója a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tüntetéseiről.","shortLead":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi...","id":"20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637.jpg","index":0,"item":"a5fca1e1-fbaf-4ebd-9c00-db3dfaf4003d","keywords":null,"link":"/360/20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","timestamp":"2025. március. 14. 08:00","title":"Rácz Krisztina: Szerbiában fölébredt a telefonjából föl se néző, apolitikusnak hitt, emigrációra készülő generáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49019ca8-afeb-4638-ba97-51be7f240f57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű balettművész felemlegette, mekkora hatással volt rá Pintér Béla Titkaink című előadása New Yorkban.","shortLead":"A világhírű balettművész felemlegette, mekkora hatással volt rá Pintér Béla Titkaink című előadása New Yorkban.","id":"20250314_Mihail-Barisnyikov-koszontotte-Csakanyi-Esztert-aki-Psota-Iren-dijat-kapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49019ca8-afeb-4638-ba97-51be7f240f57.jpg","index":0,"item":"d97f4f30-c1b1-4046-9683-f3f32fddb2ce","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_Mihail-Barisnyikov-koszontotte-Csakanyi-Esztert-aki-Psota-Iren-dijat-kapott","timestamp":"2025. március. 14. 08:20","title":"Mihail Barisnyikov köszöntötte Csákányi Esztert, aki Psota Irén-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sikerült megegyezni az áldozat gyermekeinek elhelyezéséről, de azt nem árulták el, hogy Japánba, vagy Írországban fogják-e őket elhelyezni.","shortLead":"Sikerült megegyezni az áldozat gyermekeinek elhelyezéséről, de azt nem árulták el, hogy Japánba, vagy Írországban...","id":"20250314_budapest-meggyilkolt-japan-no-gyermekelhelyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d.jpg","index":0,"item":"6327bae8-bfc9-4402-b11b-62b07dcb1fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_budapest-meggyilkolt-japan-no-gyermekelhelyezes","timestamp":"2025. március. 14. 05:58","title":"Blikk: Megfojthatta a volt férje a Budapesten meggyilkolt japán nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218f7a6-9a96-4658-afe8-f8044bc3c935","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. ","shortLead":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. ","id":"20250314_szeptember-elejen-debutal-a-debreceni-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2218f7a6-9a96-4658-afe8-f8044bc3c935.jpg","index":0,"item":"59dcd664-1dec-4fff-b728-bf2818617c53","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_szeptember-elejen-debutal-a-debreceni-BMW","timestamp":"2025. március. 14. 10:29","title":"Hivatalos: Szeptember elején debütál a debreceni BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6819dab3-160e-4825-9755-73b10b6c8f3c","c_author":"Bridge Budapest","category":"brandcontent","description":"A Legacy Fellowship a Bridge Budapest Legacy programjának ösztöndíja fiatal vezetők számára. Ennek a programnak a végén Soltész Attila, a Planslab pénzügyi tanácsadó cég egyik alapítója és vezetője lett a kiemelkedő résztvevő – azért nem győztes, mert fontos hangsúlyozni, hogy ez nem volt egy klasszikus verseny. ","shortLead":"A Legacy Fellowship a Bridge Budapest Legacy programjának ösztöndíja fiatal vezetők számára. Ennek a programnak a végén...","id":"20250312_Milyen-kozosseget-hagysz-magad-utan-A-Bridge-Budapest-Legacy-Fellowship-programja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6819dab3-160e-4825-9755-73b10b6c8f3c.jpg","index":0,"item":"042380f8-9ede-441b-9cdc-f4e04f20830a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250312_Milyen-kozosseget-hagysz-magad-utan-A-Bridge-Budapest-Legacy-Fellowship-programja","timestamp":"2025. március. 14. 09:30","title":"Milyen közösséget hagysz magad után? A Bridge Budapest Legacy Fellowship programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce7ee85-1ebf-47c8-b5b2-58be817787d2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hibrid technikával felvértezett új 911 GT2 RS árát alaposan megkérik majd.","shortLead":"A hibrid technikával felvértezett új 911 GT2 RS árát alaposan megkérik majd.","id":"20250314_meregdraga-lesz-az-1000-loeros-legdurvabb-porsche-911-gt2-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ce7ee85-1ebf-47c8-b5b2-58be817787d2.jpg","index":0,"item":"4af1925a-c3da-442d-8b1f-b9d74406eb22","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_meregdraga-lesz-az-1000-loeros-legdurvabb-porsche-911-gt2-rs","timestamp":"2025. március. 14. 08:41","title":"Méregdrága lesz az 1000 lóerős legdurvább Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]