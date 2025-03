Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2218f7a6-9a96-4658-afe8-f8044bc3c935","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. ","shortLead":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. ","id":"20250314_szeptember-elejen-debutal-a-debreceni-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2218f7a6-9a96-4658-afe8-f8044bc3c935.jpg","index":0,"item":"59dcd664-1dec-4fff-b728-bf2818617c53","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_szeptember-elejen-debutal-a-debreceni-BMW","timestamp":"2025. március. 14. 10:29","title":"Hivatalos: Szeptember elején debütál a debreceni BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal honorálták. ","shortLead":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal...","id":"20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c.jpg","index":0,"item":"d97488c4-2fa4-4c9f-beec-132b4fa60170","keywords":null,"link":"/kultura/20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","timestamp":"2025. március. 13. 15:51","title":"L. Simon László, az Ismerős Arcok frontembere és az EDDA billentyűse is kapott állami díjat március 15-e alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce1930a-aa0e-44cf-93cb-c9aa9d1fa48b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az itt üzemelő pénztárgépek zöme nem alkalmas ennek a regisztrációjára, a fejlesztés viszont idő- és költségigényes, ráadásul újra kellene engedélyeztetni őket az NGM-nél. Az e-pénztárgép megoldás lehet, de az csak 2026 második felétől válik kötelezővé.","shortLead":"Az itt üzemelő pénztárgépek zöme nem alkalmas ennek a regisztrációjára, a fejlesztés viszont idő- és költségigényes...","id":"20250314_Millios-kiadast-kisboltok-afa-visszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ce1930a-aa0e-44cf-93cb-c9aa9d1fa48b.jpg","index":0,"item":"1279dcb9-0ea5-49a2-a78b-d702d02d222f","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Millios-kiadast-kisboltok-afa-visszaterites","timestamp":"2025. március. 14. 08:52","title":"Milliós kiadást jelenthet a kisboltoknak az áfa-visszatérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07df406e-37a2-475b-8e8f-9301c456af77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szövetségeseinkkel ennél jóval szigorúbb hangot szokott megütni a külügyminiszter.","shortLead":"Szövetségeseinkkel ennél jóval szigorúbb hangot szokott megütni a külügyminiszter.","id":"20250313_szijjarto-peter-tuzszunet-orosz-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07df406e-37a2-475b-8e8f-9301c456af77.jpg","index":0,"item":"a189e66b-c3a1-430f-b711-a8335857e730","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_szijjarto-peter-tuzszunet-orosz-elutasitas","timestamp":"2025. március. 13. 20:55","title":"Szijjártó szokatlanul szerényen kommentálta, hogy az oroszok elutasítják az ideiglenes tűzszüneti javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70aee7b3-e3d2-4e0e-af62-7d4875b40ff2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Trent Alexander-Arnold kedden, a PSG ellen sérült meg.","shortLead":"Trent Alexander-Arnold kedden, a PSG ellen sérült meg.","id":"20250314_trent-alexander-arnold-serules-ligakupa-donto-liverpool-newcastle-bajnokok-ligaja-psg-csere-conor-bradley-joe-gomez-fabrizio-romano-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70aee7b3-e3d2-4e0e-af62-7d4875b40ff2.jpg","index":0,"item":"5ec84b06-b43a-48be-bbe0-9c3e9e6c4805","keywords":null,"link":"/sport/20250314_trent-alexander-arnold-serules-ligakupa-donto-liverpool-newcastle-bajnokok-ligaja-psg-csere-conor-bradley-joe-gomez-fabrizio-romano-arne-slot","timestamp":"2025. március. 14. 14:54","title":"Most már biztos, a Liverpool egyik legjobbja nem játszhat a Ligakupa-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aba1258-6267-42d5-b911-6bf548412b54","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Barcza Attila soproni Fidesz-képviselő ebből a témából doktorált.","shortLead":"Barcza Attila soproni Fidesz-képviselő ebből a témából doktorált.","id":"20250314_Miniszteri-biztost-kap-a-Ferto-tavi-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aba1258-6267-42d5-b911-6bf548412b54.jpg","index":0,"item":"f8d6c440-79b2-41a6-995f-aa87caea0b12","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Miniszteri-biztost-kap-a-Ferto-tavi-fejlesztes","timestamp":"2025. március. 14. 21:57","title":"Miniszteri biztost kap a Fertő-tavi fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f8cada-ccc3-4036-b18d-ae6b9aba1b6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösüljön-e a miniszterelnök disznóval? Messzire jutott a sorozat a sokkoló nyitány óta. ","shortLead":"Közösüljön-e a miniszterelnök disznóval? Messzire jutott a sorozat a sokkoló nyitány óta. ","id":"20250314_Ujabb-Black-Mirror-evad-kozeleg-itt-az-uj-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75f8cada-ccc3-4036-b18d-ae6b9aba1b6a.jpg","index":0,"item":"e5805267-0db2-447d-a214-f01d6a9443ff","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_Ujabb-Black-Mirror-evad-kozeleg-itt-az-uj-elozetes","timestamp":"2025. március. 14. 15:23","title":"Újabb Black Mirror-évad közeleg: ki is jött egy előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Románia március 10-én vezette be a tilalmat, erről nem tájékoztatta Magyarországot. A probléma az, hogy az Európai Bizottság döntése szerint a száj- és körömfájással nem érintett területekről származó export nem korlátozható.","shortLead":"Románia március 10-én vezette be a tilalmat, erről nem tájékoztatta Magyarországot. A probléma az, hogy az Európai...","id":"20250314_Romania-jogsertoen-akadalyozza-a-magyar-termekek-beszallitasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"e4cfd16d-faeb-414b-a4ac-b1bb1cfdbc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Romania-jogsertoen-akadalyozza-a-magyar-termekek-beszallitasat","timestamp":"2025. március. 14. 14:31","title":"Románia úgy zárta le a határait a magyar agrártermékek elől, hogy nem is szólt róla Budapestnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]