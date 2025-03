Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül a felhasználók adatait is ellophatták a hackerek.","shortLead":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül...","id":"20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"2c4723ec-9ec9-4fed-80d2-f8dcc0686e8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","timestamp":"2025. március. 14. 08:03","title":"Ha ön is megnyitotta ezt a weboldalt, akkor most bajban lehet: 1 millió ember számítógépe fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f085f584-1e36-4edb-bd18-0ee9ad5eabcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akárcsak egy éve, idén is a Nemzeti Múzeum lépcsőjét és az Andrássy út elejét választotta helyszínnek a két legnagyobb párt elnöke. Magyar Péter valamiféle nemzeti konzultációt jelentett be, Orbán Viktor beszéde pedig más miatt maradt emlékezetes. Ez volt az ünnepi közvetítésünk.","shortLead":"Akárcsak egy éve, idén is a Nemzeti Múzeum lépcsőjét és az Andrássy út elejét választotta helyszínnek a két legnagyobb...","id":"20250315_marcius-15-nemzeti-unnep-Orban-Viktor-Magyar-Peter-elo-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f085f584-1e36-4edb-bd18-0ee9ad5eabcb.jpg","index":0,"item":"19958c09-deb5-4cd2-9be2-589e49a87fdd","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_marcius-15-nemzeti-unnep-Orban-Viktor-Magyar-Peter-elo-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. március. 15. 10:00","title":"Magyar Péter üzent a kormánynak: Товарищи, конец! – így zajlottak az ünnepi események","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mi mindent jelent Vlagyimir Putyin óvatos csütörtöki nyilatkozata? Mekkora az esély a békére? Elemzés a washingtoni Külkapcsolati Tanács vezető biztonságpolitikai szakértőjétől.","shortLead":"Mi mindent jelent Vlagyimir Putyin óvatos csütörtöki nyilatkozata? Mekkora az esély a békére? Elemzés a washingtoni...","id":"20250314_putyin-gyozni-akar-tuzszunet-elutasitas-elemzes-washington-post-lapszemle-max-boot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"5da529f5-9308-4a79-9728-5bec6033819e","keywords":null,"link":"/360/20250314_putyin-gyozni-akar-tuzszunet-elutasitas-elemzes-washington-post-lapszemle-max-boot","timestamp":"2025. március. 14. 07:30","title":"Max Boot: Oroszország nem akar tűzszünetet, célja, hogy nyerjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A határidő lejárta előtti napon Magyarország végül beleegyezett abba, hogy az EU hat hónappal meghosszabbítsa a mintegy 2400 személy és szervezet elleni szankciós intézkedéseket. A büntetőintézkedések azokat sújtják, akik támogatják az Ukrajna elleni agressziót. A vétó elengedésének ára négy személy listáról történő lehúzása volt.","shortLead":"A határidő lejárta előtti napon Magyarország végül beleegyezett abba, hogy az EU hat hónappal meghosszabbítsa a mintegy...","id":"20250314_szankcio_veto_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"939e982c-66c7-45e2-a282-7fd6c7917d38","keywords":null,"link":"/eurologus/20250314_szankcio_veto_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 11:11","title":"Szankciós lista: néhány névért cserébe elengedte a vétót a magyar kormány, Putyin barátja is megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9c477-5879-44ea-8ff0-e7a87db46268","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Portugália után Kanada is azt fontolgatja, mégse az ellenségesen viselkedő USA-tól szerezzen be vadászgépeket. Kanada számára az egyik opció a svéd Saab Gripenje.","shortLead":"Portugália után Kanada is azt fontolgatja, mégse az ellenségesen viselkedő USA-tól szerezzen be vadászgépeket. Kanada...","id":"20250315_Ujabb-vasarlot-veszithet-az-F-35-os-vadaszgep-Trump-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf9c477-5879-44ea-8ff0-e7a87db46268.jpg","index":0,"item":"77f65893-bd05-4724-b005-da0115bcaa4f","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_Ujabb-vasarlot-veszithet-az-F-35-os-vadaszgep-Trump-miatt","timestamp":"2025. március. 15. 16:06","title":"Újabb vásárlót veszíthet az F-35-ös vadászgép Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49019ca8-afeb-4638-ba97-51be7f240f57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű balettművész felemlegette, mekkora hatással volt rá Pintér Béla Titkaink című előadása New Yorkban.","shortLead":"A világhírű balettművész felemlegette, mekkora hatással volt rá Pintér Béla Titkaink című előadása New Yorkban.","id":"20250314_Mihail-Barisnyikov-koszontotte-Csakanyi-Esztert-aki-Psota-Iren-dijat-kapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49019ca8-afeb-4638-ba97-51be7f240f57.jpg","index":0,"item":"d97f4f30-c1b1-4046-9683-f3f32fddb2ce","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_Mihail-Barisnyikov-koszontotte-Csakanyi-Esztert-aki-Psota-Iren-dijat-kapott","timestamp":"2025. március. 14. 08:20","title":"Mihail Barisnyikov köszöntötte Csákányi Esztert, aki Psota Irén-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0758ac43-caa8-4325-b919-451e9cd840b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Friedrich Merznek sikerült egyezségre jutnia a Zöldekkel, megnyithatja az utat akár 1000 milliárd eurós új védelmi és infrastrukturális beruházások előtt.","shortLead":"Friedrich Merznek sikerült egyezségre jutnia a Zöldekkel, megnyithatja az utat akár 1000 milliárd eurós új védelmi és...","id":"20250314_Merz-Zoldek-500-milliard-euro-gigacsomag-elfogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0758ac43-caa8-4325-b919-451e9cd840b1.jpg","index":0,"item":"545cc50b-816b-4f30-9dfd-26c2ba408471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Merz-Zoldek-500-milliard-euro-gigacsomag-elfogadas","timestamp":"2025. március. 14. 14:06","title":"Történelmi megállapodás Németországban: elfogadhatják az 500 milliárd eurós gigacsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A januárban bejegyzett Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Kft. korábban a nemzeti vagyonkezelőhöz tartozott.","shortLead":"A januárban bejegyzett Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Kft. korábban a nemzeti vagyonkezelőhöz...","id":"20250314_ngm-regionalis-repuloter-uzemelteto-bm-loszervizsgalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4.jpg","index":0,"item":"1447924e-aa28-4c4a-8315-1f8a00802dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_ngm-regionalis-repuloter-uzemelteto-bm-loszervizsgalo","timestamp":"2025. március. 14. 12:27","title":"Az NGM alá került a frissen alapított állami légügyi tanácsadó cég, de Pintér is kapott egy finom falatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]